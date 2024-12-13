İstanbul Piyasalarında Dolar ve BIST 100 Endeksi Gün Ortasında Ne Durumda?

Piyasalarda Gün Ortası Durumu

İstanbul serbest piyasada dolar 34,9500 liradan, avro ise 36,6920 liradan işlem görmektedir.

BIST 100 Endeksi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında %0,47 düşüşle 10.011,63 puana geriledi. Önceki gün 10.058,63 puandan kapanan endeks, güne 30,48 puan ve %0,30 azalışla 10.028,15 puandan başladı. Saat 13.00 itibarıyla, önceki kapanışa göre 47 puan azalarak 10.011,63 puana inmiştir.

Gün içerisinde endeks, en düşük 9.962,62, en yüksek ise 10.032,47 puanı görmekle birlikte, sanayi endeksi %0,07, mali endeks %0,42, teknoloji endeksi %0,13 ve hizmetler endeksi %0,55 değer kaybetmiştir.

Önceki kapanışa göre, BIST 100 endeksine dahil hisselerden 41’i değer kazanırken, 57’si değer kaybetmiştir. En çok işlem gören hisse senetleri arasında Türkiye İş Bankası (C), Türk Hava Yolları, Yapı ve Kredi Bankası, Ereğli Demir Çelik ve Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı yer almaktadır.

Altın ve Diğer Piyasa Verileri

Uluslararası piyasalarda, altının ons fiyatı %0,4 azalarak 2.667 dolar seviyesine geriledi. Ayrıca, Londra Brent tipi ham petrolün varili %0,4 artışla 73,6 dolar olarak işlem görmektedir.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem gören 12 Ağustos 2026 vadeli tahvilin, saat 13.00 itibarıyla basit getirisi %39,66, bileşik getirisi ise %43,59 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0490, sterlin/dolar paritesi 1,2640 ve dolar/yen paritesi 153,40 düzeyinde bulunuyor.