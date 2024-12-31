İstanbul Piyasalarında Gün Ortası: Dolar 35,36 TL, BIST 100 %0,45 D düştü

İstanbul Piyasalarında Son Durum

İstanbul serbest piyasasında dolar 35,3600 lira, avro ise 36,8730 liradan işlem görüyor. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günün ilk yarısında %0,45 azalışla 9.845,28 puana geriledi.

BIST 100 Endeksi Analizi

Dün 9.889,71 puandan kapanan BIST 100 endeksi, bugüne 32,32 puan ve %0,33 düşüşle 9.857,39 puandan başladı. Saat 13.00 itibarıyla endeks, önceki kapanışa göre 44,43 puan ve %0,45 azalışla 9.845,28 puana düştü. Gün içerisinde endeksin en düşük değeri 9.780,73, en yüksek değeri ise 9.857,39 puan olarak belirlendi.

Sektörel Performans

Günün ilk yarısında sanayi endeksi %0,67, hizmetler endeksi %0,42, teknoloji endeksi %0,91 ve mali endeks %0,12 değer kaybetmiştir. Önceki kapanışa göre, endekse dahil hisselerden 24'ü değer kazanırken, 72'si değer kaybetmiştir. En çok işlem gören hisse senetleri arasında Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Akbank, Yapı ve Kredi Bankası ile Koç Holding öne çıkıyor.

Altın ve Petrol Fiyatları

Uluslararası piyasalarda altın ons fiyatı %0,3 artışla 2.615 dolara yükselirken, Londra Brent tipi ham petrolün varili de %0,3 yükselişle 74,3 dolardan satılıyor.

Devlet Tahvilleri

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası'nda işlem gören 12 Ağustos 2026 vadeli tahvilin bugünkü valörlü işlemlerinde basit getirisi %37,14, bileşik getirisi ise %40,59 seviyesinde gerçekleşmiştir.

Uluslararası Piyasalarda Dolar Kurları

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0420, sterlin/dolar paritesi 1,2550 ve dolar/yen paritesi 156,60 düzeyinde bulunuyor.