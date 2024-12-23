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İstanbul Piyasalarında Gün Ortası Verileri: Dolar ve Avro Fiyatları, BIST 100 Endeksi

İstanbul serbest piyasada dolar 35,2190 TL, avro ise 36,7930 TL'den işlem görüyor. BIST 100 endeksi ise 9.731,51 puana yükseldi.

Yayın Tarihi: 23.12.2024 13:36
Güncelleme Tarihi: 23.12.2024 13:36
İstanbul Piyasalarında Gün Ortası Verileri: Dolar ve Avro Fiyatları, BIST 100 Endeksi

Piyasalarda Gün Ortası Verileri

İstanbul serbest piyasada dolar 35,2190 liradan, avro ise 36,7930 liradan işlem görmekte. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında %0,07 artışla 9.731,51 puana yükseldi.

BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarım Saatinde Nasıl Performans Gösterdi?

Cuma gününü 9.724,50 puandan tamamlayan BIST 100 endeksi, haftaya %0,33 yükselişle 9.756,61 puandan başlamıştı. Saat 13.00 itibarıyla endeks, önceki kapanışa göre 7,01 puan ve %0,07 artışla 9.731,51 puana ulaştı. Gün içinde en düşük 9.716,24, en yüksek ise 9.778,64 puanı görerek dalgalı bir seyir izledi.

Sektörel Performans Analizi

Günün ilk yarısında sanayi endeksi %0,14, mali endeks %0,06 ve teknoloji endeksi %1,82 değer kazanırken, hizmetler endeksi %0,33 geriledi. BIST 100 endeksine dahil hisselerden 40'ı değer kazanırken, 55'i değer kaybetti.

İşlem Gören Hisseler ve Analiz

Günün en çok işlem gören hisse senetleri arasında Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), ASELSAN, Şişecam ve Akbank yer aldı.

Uluslararası Piyasalardaki Gelişmeler

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla altının ons fiyatı 2.626 dolar, petrolün varili ise 72,6 dolardan işlem görmekte. Ayrıca avro/dolar paritesi 1,0408, sterlin/dolar paritesi 1,2570 ve dolar/yen paritesi 156,70 değerinde bulunuyor.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2026 vadeli tahvilin basit getirisi %39,51, bileşik getirisi ise %43,41 seviyesinde gerçekleşti.

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