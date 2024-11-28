İstanbul Piyasalarında Gün Ortası Verileri: Dolar ve Euro Fiyatları

İstanbul’da Gün Ortası Piyasa Verileri

Bugün İstanbul serbest piyasasında dolar 34,6290 liradan, avro 36,5740 liradan satılmakta. BIST 100 endeksi ise günün ilk yarısında yatay bir seyir izledi.

BIST 100 Endeksinde Değişimler

Dün 9.639,77 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 0,8 puan ve %0,01 artışla 9.640,57 puandan başladı. Ancak saat 13.00 itibarıyla endeks, önceki kapanışa göre 3,81 puan ve %0,04 azalarak 9.635,96 puana geriledi. Gün içerisinde en düşük 9.616,89, en yüksek 9.672,36 puanı gördü.

Sektörel Gelişmeler

Günün ilk yarısında mali endeks %0,29, teknoloji endeksi %1,04 yükselirken, sanayi endeksi %0,18 ve hizmetler endeksi %0,33 geriledi. Önceki kapanışa göre BIST 100 endeksine dahil hisselerden 53'ü değer kazanırken, 43'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri arasında Türk Hava Yolları, Yapı ve Kredi Bankası, Türkiye İş Bankası (C), Ereğli Demir Çelik ve Sasa Polyester yer aldı.

Uluslararası Piyasa Verileri

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı %0,4 artışla 2,646 dolara yükselirken, Londra Brent tipi ham petrolün varili %0,3 yükselişle 72,5 dolardan işlem görmekte. Ayrıca, Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası'nda 12 Ağustos 2026 vadeli tahvilin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi %37,37, bileşik getirisi ise %40,86 seviyesinde gerçekleşti.

Piyasa Dönüşümleri

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0530, sterlin/dolar paritesi 1,2650 ve dolar/yen paritesi 151,89 düzeyinde bulunuyor. İstanbul serbest piyasada dolar ve avronun güncel fiyatları dikkat çekerken, yatırımcıların gözleri cari verilerde.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.