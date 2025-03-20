İstanbul Piyasalarında Tırmanış: Dolar ve Avro Satış Fiyatları

Piyasalarda Gün Ortası Verileri

İstanbul serbest piyasada, dolar 38,0040 liradan, avro ise 41,4090 liradan satılmakta.

BIST 100 Endeksi Yükseliyor

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında %2,05 değer kazanarak 10.062,42 puana yükseldi. Dün 9.860,29 puandan kapanan endeks, güne 20,46 puan ve %0,21 azalışla 9.839,83 puandan başladı.

Saat 13.00 itibarıyla, endeks önceki kapanışa göre 202,13 puan ve %2,05 değer kazanarak 10.062,42 puana ulaştı. Gün içerisinde en düşük 9.785,45, en yüksek ise 10.156,71 puan seviyeleri görüldü.

Sektörel Performans

Günün ilk yarısında teknoloji endeksi %5,56, sanayi endeksi %3,19 ve hizmetler endeksi %3,28 oranında yükselirken, mali endeks %0,26 değer kaybetti. Önceki kapanışa göre BIST 100 endeksine dahil hisselerden 90'ı yükseliş gösterirken, 9'u değer kaybetti.

En çok işlem gören hisse senetleri arasında Yapı ve Kredi Bankası, Akbank, Türk Hava Yolları, BİM Birleşik Mağazalar ve Türkiye İş Bankası (C) yer aldı.

Uluslararası Piyasa Gelişmeleri

Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda 3.041 dolar seviyesinde gerçekleşti. Bunun dışında, Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası'nda işlem gören 12 Ağustos 2026 vadeli tahvil bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi %38,70, bileşik getirisi ise %42,44 oldu.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0850, sterlin/dolar paritesi 1,2950 ve dolar/yen paritesi 148,7 seviyesinde işlem görmekte.

Brent tipi ham petrolün varili ise yatay bir seyirle 70,6 dolar üzerinden işlem görüyor.