İstanbul Sanayi Odası'nda Şubat Toplantısı: Küreselleşmeden Korumacılığa Geçiş

İstanbul Sanayi Odası'nda Küresel Gelişmeler Konuşuldu

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, şubat ayı meclis toplantısında küreselleşmenin etkilerinden korumacılığa geçiş sürecini değerlendirerek, "Gelişmiş ülkeler, 'içeride üretim' fikrini giderek daha fazla benimsiyor," dedi.

Toplantının Ana Gündemi

İSO'dan yapılan açıklamaya göre, Oda Meclisi'nin 2025 yılı Türkiye ekonomisine bakış konulu olağan toplantısı, Odakule Fazıl Zobu Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi. Bahçıvan, dünya sistemindeki beklenmedik gelişmelere dikkat çekerek, bu hızlı değişimlerin kimse tarafından öngörülemediğini belirtti.

Koruma Önlemleri ve Ticaret Savaşları

Bahçıvan, "Küreselleşmenin ana itici güç olduğu bir dünyadan korumacılık ve ticaret savaşlarının öne çıktığı bir dünyaya doğru ilerliyoruz" şeklinde konuştu. Küresel dengenin yeniden şekillenmesi için müzakere ve diyalog çağrısında bulunan Bahçıvan, ancak karamsar görüşlerin de giderek arttığını vurguladı.

Dijitalleşme ve Yeşil Enerji Dönüşümü

Bahçıvan, gelişmiş ekonomilerin sanayi politikalarında dijitalleşme ve yeşil enerji dönüşümüne vurgu yaptığını belirterek, yapay zeka, elektrikli araçlar ve yarı iletkenlerin öne çıktığını ifade etti.

ABD ve Çin Arasındaki Ticaret Savaşları

ABD ekonomisinin bu yıl 30 trilyon dolar seviyesine ulaşmasının beklendiğini hatırlatan Bahçıvan, ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşları hakkında uyarılarda bulunarak, "Çin'in elindeki kapasite fazlasını dünya pazarlarına fiyat kırarak yayma potansiyeli büyük bir risk taşıyor," dedi.

AB Ekonomisinin Zorlukları

Bahçıvan, ABD'nin gümrük tarifeleri konusunda AB ile ilgili artan endişelere değinerek, "AB'nin yapısal sorunları ve siyasi istikrarsızlık riski, bizim için kritik bir ticaret partnerini etkileyebilir," dedi.

Ge未来 Ekonomisi Üzerine Düşünceler

2025 yılı itibarıyla büyümenin istikrarlı olacağını belirten Bahçıvan, bu büyümenin hizmet sektörleri tarafından yönlendirileceğini, ancak imalat sanayilerinin daralma yaşadığını ifade etti. Risklerin ve belirsizliklerin yine hiç olmadığı kadar yüksek olduğunu dile getiren Bahçıvan, gelişmekte olan ülkelerin zorluklarıyla başa çıkmasının güçleştiğini vurguladı.

Bahçıvan, "Büyümenin zayıf, dengesiz ve kırılgan ilerlediği bir ortamda, bu durumu yakından takip etmemiz ve gerekli önlemleri zamanında almamız şart," şeklinde sonuca vardı.

İstanbul Sanayi Odası (İSO), Oda Meclisi şubat ayı olağan toplantısı "Küresel Gelişmeler Işığında 2025 yılında Türkiye Ekonomisine Bakış: Riskler ve Fırsatlar" ana gündemi ile Odakule Fazıl Zobu Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi. İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, toplantının açılış konuşmasını yaptı.

İstanbul Sanayi Odası (İSO), Oda Meclisi şubat ayı olağan toplantısı "Küresel Gelişmeler Işığında 2025 yılında Türkiye Ekonomisine Bakış: Riskler ve Fırsatlar" ana gündemi ile Odakule Fazıl Zobu Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi. İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, toplantının açılış konuşmasını yaptı.