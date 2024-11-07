İstanbul Serbest Piyasa Döviz Fiyatları

Serbest Piyasada Döviz Fiyatları

İstanbul serbest piyasasında döviz fiyatları yeni güne yükselişle başladı.

Döviz Açılış Fiyatları

Dolar, 34,1980 lira seviyesinden açılırken, avronun açılış fiyatı ise 36,8800 lira olarak belirlendi.

İşlem Gördüğü Fiyatlar

Serbest piyasada 34,1960 lira üzerinden işlem gören dolar, 34,1980 liradan satılıyor. Aynı şekilde, 36,8780 lira seviyesinden alınan avronun satış fiyatı 36,8800 lira olarak kaydedildi.

Dünki Fiyat Değişimleri

Bir önceki gün, doların satış fiyatı 34,2360 lira, avronun satış fiyatı ise 36,7270 lira olarak gerçekleşmişti.