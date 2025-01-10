İstanbul Serbest Piyasa Döviz Fiyatları: Dolar ve Euro Güne Yükselişle Başladı

İstanbul serbest piyasada döviz fiyatları artış gösterdi. Dolar 35,4240 lira, euro ise 36,4370 liradan işlem görüyor.

Yayın Tarihi: 10.01.2025 09:00
Güncelleme Tarihi: 10.01.2025 09:00
İstanbul Serbest Piyasa Döviz Fiyatları: Dolar ve Euro Güne Yükselişle Başladı

İstanbul Serbest Piyasada Döviz Fiyatları

İstanbul serbest piyasada bugüne dolar 35,4240 liradan, avro ise 36,4370 liradan itibaren işlem görmeye başladı.

Döviz Fiyatları ve Geçmiş Veriler

Serbest piyasada 35,4220 liradan alınan doların satış fiyatı 35,4240 lira olarak belirlenirken, 36,4350 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 36,4370 lira olarak kaydedildi.

Dün, doların satış fiyatı 35,3300 lira, avronun satış fiyatı ise 36,5360 lira olmuştu.

Yatırımcılar, döviz fiyatlarındaki dalgalanmaları yakından takip ediyor.

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