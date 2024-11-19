İstanbul Serbest Piyasada Dolar ve Avro Fiyatları

İstanbul'da Dolar ve Avro Açılış Fiyatları

İstanbul serbest piyasada döviz fiyatları yeni güne hareketli bir başlangıç yaptı. Bugün itibarıyla dolar, 34,6120 liradan işlem görürken, avro 36,6720 liradan açıldı.

Döviz Alım-Satım Detayları

Serbest piyasada, dolar 34,6100 liradan alınıp, 34,6120 liradan satılmaktadır. Avro ise 36,6700 liradan alınırken, satış fiyatı 36,6720 lira olarak belirlenmiştir.

Dünki Fiyatlarla Karşılaştırma

Bir önceki gün doların satış fiyatı 34,5350 lira, avronun satış fiyatı ise 36,5240 lira olarak kaydedilmişti. Bu veriler ışığında, döviz kurlarında dikkate değer bir artış gözlemlenmiştir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.