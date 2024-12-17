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Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Geriledi

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında %0,61 değer kaybederek 9.936,77 puana düştü.

Yayın Tarihi: 17.12.2024 13:22
Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 13:22
Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında %0,61 değer kaybederek 9.936,77 puana geriledi. Saat 13:00 itibarıyla önceki kapanışa göre 60,90 puan ve %0,61 azalış göstermesi dikkat çekti.

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden endeksin toplam işlem hacmi 34,6 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi %0,51, holding endeksi ise %0,72 geriledi.

Sektör Analizi

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran %0,61 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı olurken, en çok kaybeden sektör ise %2,88 ile spor olarak belirlendi.

Küresel Piyasalardaki Negatif Seyir

Küresel piyasalarda ise yarın açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) para politikası kararları öncesinde negatif bir seyir izleniyor. Dünya genelinde açıklanan makroekonomik verilerin enflasyon konusundaki belirsizlikleri artırdığı ifade ediliyor.

Analistlerin Beklentileri

Analistler, öğleden sonra yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de sanayi üretimi, perakende satışlar ve kapasite kullanım oranı verilerinin takip edileceğini belirtiyor. Teknik açıdan, BIST 100 endeksinin 9.900 ve 9.850 seviyelerinin destek, 10.200 ve 10.250 puanın direnç konumunda olduğunu ifade ettiler.

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