İstanbul Serbest Piyasada Dolar ve Euro Fiyatları

İstanbul Serbest Piyasada Döviz Açılış Fiyatları

İstanbul serbest piyasasında döviz işlemleri yeni haftaya giriş yaptı. Dolar 33,2830 liradan, Euro ise 36,3410 liradan işlem görüyor.

Döviz Alım Satım Fiyatları

Bugün serbest piyasada 33,2810 liradan alınan dolar, 33,2830 liradan satılıyor. Euro'nun alım fiyatı ise 36,3390 lira olarak dikkat çekiyor ve satış fiyatı 36,3410 lira olarak belirlendi. Önceki Gün Fiyatları

Cuma günü doların satış fiyatı 33,1940 lira, Euro'nun satış fiyatı ise 36,2200 lira seviyelerinde gerçekleşmişti.