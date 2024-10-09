İstanbul Serbest Piyasada Döviz Açılış Fiyatları

İstanbul Serbest Piyasa Açılış Fiyatları

İstanbul serbest piyasasında döviz açılış fiyatları gün içerisinde belirlendi. Bugün dolarda 34,2710 lira, avroda ise 37,6350 lira üzerinden işlem yapılıyor.

Döviz Fiyatları

Serbest piyasada doları 34,2690 liradan alırken, satış fiyatı 34,2710 lira olarak belirlendi. Avronun alış fiyatı ise 37,6330 lira, satışı ise 37,6350 lira olarak kaydedildi.

Dünki Fiyatlarla Karşılaştırma

Bir önceki işlem gününde dolanın satış fiyatı 34,2740 lira, avronun satış fiyatı ise 37,6530 lira olarak gerçekleşmişti.