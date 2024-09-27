DOLAR
34,18 -0,12%
EURO
38,07 0,62%
ALTIN
2.929,42 0,13%
BITCOIN
2.239.233,13 -1,21%

İstanbul Serbest Piyasada Döviz Fiyatları

İstanbul'da döviz açılış fiyatları: Dolar 34,1810 TL, Euro 38,1980 TL.

Yayın Tarihi: 27.09.2024 09:00
Güncelleme Tarihi: 27.09.2024 09:00
İstanbul Serbest Piyasada Döviz Fiyatları

İstanbul Serbest Piyasada Döviz Açılış Fiyatları

İstanbul serbest piyasasında bugün döviz piyasası belirli seviyelerden işlem görüyor.

Döviz Kurları

Dolar, 34,1810 liradan işlem görerek güne başlamışken, Euro'nun açılış fiyatı ise 38,1980 lira olarak belirlenmiştir.

Serbest piyasada dolar, 34,1790 liradan alınmakta ve 34,1810 liradan satılmaktadır. Euro'nun alış fiyatı ise 38,1960 lira, satış fiyatı ise 38,1980 lira olarak belirlenmiştir.

Dünün Verileri

Dün gerçekleştirilen işlemlerde, doların satış fiyatı 34,1510 lira, Euronun satış fiyatı ise 38,1370 lira olarak kaydedilmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Kredi kartı ve kredi borcu olana müjde! Vadeler 60 aya kadar çıkıyor! Faizlere sil baştan düzenleme geliyor

Pizza Devi İflas Bayrağını Çekti: 127 Mağaza Satışa Çıkıyor

Halkbank’tan Hesaplı Evim Konut Kredisi ile Hayalinizdeki Eve Kavuşun!

O tarihi bekleyen 2. el fiyatına sıfır araç alacak! Kampanyaların feriştahı geliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Avrupa Borsalarında Pozitif Seyir Devam Ediyor
2
Tekstil Sektörü Yeşil Dönüşüm İçin Toplandı
3
Yeşil Dönüşüm: Türkiye için Yeni Yatırım Fırsatları
4
Tarım ve Orman Bakanı'dan Gaziantep'te Destek Ödemeleri Açıklaması
5
Türkiye'nin Dış Ticaret Verileri Ağustos 2023
6
Türkiye'nin Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri
7
Türkiye'nin Enerji İthalatı Ağustosta Düşüş Gösterdi

Çok acil bağışıklığınızı güçlendirin! Kuzeyden çok sert bir tokat geliyor

En düşük memur maaşı 41.500 TL! Bizzat hesaplandı Kallavi artış geliyor!

Emlak Konut'tan yeni ihale hamlesi! O şehirlerde yaşayanlara 1,49 faizli 60 ay vadeli arsa satışları başladı

Kredi kartı ve kredi borcu olana müjde! Vadeler 60 aya kadar çıkıyor! Faizlere sil baştan düzenleme geliyor

Ziraat Bankası’ndan Acil İhtiyaç Kredisi Kampanyası: 50.000 TL Kredi SMS ile Anında Onaylanıyor

Migros'tan Kaçırılmayacak Fırsat! 5 Litre Ayçiçek Yağı İndirimle Satışta

Faiz oranları düştü! 12 ay vade ile düşük faiz oranı ile anında 150.000 bin TL hesabınızda

Pizza Devi İflas Bayrağını Çekti: 127 Mağaza Satışa Çıkıyor

Halkbank’tan Hesaplı Evim Konut Kredisi ile Hayalinizdeki Eve Kavuşun!

27 Eylül 2024 Cuma Günlük Burç Yorumları! Para, Aşk, Sağlık ve İş Falı

Dyson, Sony, Braun ve Philips gibi markalarda dev indirim fırsatı: Dyson Elektrikli Süpürge 17.999 TL’den 13.999 TL’ye düştü

O tarihi bekleyen 2. el fiyatına sıfır araç alacak! Kampanyaların feriştahı geliyor