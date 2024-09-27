İstanbul Serbest Piyasada Döviz Fiyatları

İstanbul Serbest Piyasada Döviz Açılış Fiyatları

İstanbul serbest piyasasında bugün döviz piyasası belirli seviyelerden işlem görüyor.

Döviz Kurları

Dolar, 34,1810 liradan işlem görerek güne başlamışken, Euro'nun açılış fiyatı ise 38,1980 lira olarak belirlenmiştir.

Serbest piyasada dolar, 34,1790 liradan alınmakta ve 34,1810 liradan satılmaktadır. Euro'nun alış fiyatı ise 38,1960 lira, satış fiyatı ise 38,1980 lira olarak belirlenmiştir.

Dünün Verileri

Dün gerçekleştirilen işlemlerde, doların satış fiyatı 34,1510 lira, Euronun satış fiyatı ise 38,1370 lira olarak kaydedilmiştir.