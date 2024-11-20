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İstanbul Serbest Piyasada Döviz Fiyatları: Dolar ve Avro Açılış Değerleri

İstanbul serbest piyasada dolar 34,5450 lira, avro ise 36,6160 lira ile güne başladı.

Yayın Tarihi: 20.11.2024 09:01
Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 09:01
İstanbul Serbest Piyasada Döviz Fiyatları: Dolar ve Avro Açılış Değerleri

İstanbul Serbest Piyasada Döviz Fiyatları

İstanbul serbest piyasasında dolar, 34,5450 liradan, avro ise 36,6160 liradan güne başladı. Ülkedeki döviz ticareti, yatırımcıların dikkatini çekerken, bu seviyelerde işlem görmeye devam ediyor.

Döviz Kurları ve Değişim

Serbest piyasada dolar 34,5430 liradan alınırken, satış fiyatı 34,5450 lira olarak belirlenmiştir. Avro ise 36,6140 lira üzerinden alınıp, 36,6160 lira ile satılmaktadır.

Önceki Gün Verileri

Dün, doların satış fiyatı 34,5660 lira, avronun satış fiyatı ise 36,5850 lira olarak kaydedilmişti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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