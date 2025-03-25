İstanbul Serbest Piyasada Döviz Fiyatları: Dolar ve Avro Güncel Değerleri

İstanbul Serbest Piyasa Döviz Fiyatları
İstanbul serbest piyasasında döviz işlemleri devam ederken, dolar 37,9760 liradan, avro ise 41,0250 liradan işlemlerine başladı.
Güncel Döviz Alım Satım Fiyatları
Serbest piyasada 37,9740 liradan alınan dolar, 37,9760 liradan satılmakta. Aynı şekilde, 41,0230 liradan alınan avronun satış fiyatı da 41,0250 lira olarak belirlendi.
Dünki Piyasa Verileri
Dün gerçekleştirilen döviz işlemlerinde doların satış fiyatı 37,9980 lira, avronun satış fiyatı ise 41,0120 lira olarak kaydedildi.