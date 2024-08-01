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İstanbul Serbest Piyasada Döviz Fiyatları Güne Yükselişle Başladı

İstanbul'da dolara ve avroya açılış fiyatlarıyla birlikte yükseliş gözlemlendi.

Yayın Tarihi: 01.08.2024 09:01
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 09:01
İstanbul Serbest Piyasada Döviz Fiyatları Güne Yükselişle Başladı

İstanbul Serbest Piyasada Döviz Açılış Fiyatları

İstanbul serbest piyasasında, döviz kurlarında gün başlangıcı için belirlenen fiyatlar açıklandı. Dolar, 33,1760 lira seviyesinden işlem görürken, avro 36,0260 lira olarak belirlendi.

Döviz Kurlarındaki Güncel Değişim

Serbest piyasada 33,1740 liradan alınan dolar, 33,1760 liradan satılırken, 36,0240 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 36,0260 lira olarak kaydedilmiştir.

Dün ise doların satış fiyatı 33,1420 lira, avronun satış fiyatı ise 35,9640 lira olarak gerçekleşmişti.

Özetle: Bugün serbest piyasada döviz kurlarında gözlemlenen yükseliş, yatırımcılar için dikkat çekici bir gelişme oldu.

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