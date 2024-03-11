Bist 100
9.200,91 0%
DOLAR
32 0,29%
EURO
35,07 0,24%
ALTIN
2.230,36 0,34%

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Avdagiç'ten Asgari Ücrete Ara Zam Açıklaması

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, asgari ücretle ilgili devletin gündeme getirdiği söyleme dikkat çekerek, bu yıl geçerli olacağını öngördüklerini belirtti. Ayrıca, işverenin cebinden çıkan paranın sadece yüzde 55'inin çalışana geçtiğini vurgulayarak, bu konuda düzenlemelerin gözden geçirilmesi gerektiğini ifade etti.

Yayın Tarihi: 11.03.2024 13:44
Güncelleme Tarihi: 11.03.2024 13:44
İstanbul Ticaret Odası Başkanı Avdagiç'ten Asgari Ücrete Ara Zam Açıklaması

 İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, iş dünyasıyla ilgili değerlendirmelerde bulunarak asgari ücrete dair açıklamalarda bulundu. Avdagiç, asgari ücretin yıllık olarak belirlendiğini ve iş dünyasının buna göre bütçelerini oluşturduğunu belirtti. Asgari ücrette ara zam beklentilerine dair soruya Avdagiç, spekülasyonlardan kaçındıklarını ifade ederek, devletin bu konuda bir söylem getirdiğini ve bunun bu yıl geçerli olabileceğini öngördüklerini söyledi.

asgari ücret

Avdagiç, aylık 100 bin lira brüt maaşlı bir çalışanın eline geçen oranın sadece yüzde 55 olduğunu vurgulayarak, işverenin cebinden çıkan paranın büyük bir kısmının çalışana geçmediğini dile getirdi. Bu konuda düzenlemelerin gözden geçirilmesi gerektiğini söyleyen Avdagiç, kayıt dışılığın önlenmesi ve işverenlerin daha rekabetçi olması için 5'li mekanizmanın gözden geçirilmesi gerektiğini belirtti.

Şekib Avdagiç, hem çalışanlar hem de işverenler açısından daha adil bir denge sağlanması gerektiğini ifade ederek, kamu yüklerinin optimize edilmesi ve mevcut sistemdeki eksikliklerin giderilmesi gerektiğini dile getirdi. İTO Başkanı, bu adımların atılmasıyla Türkiye genelindeki iş dünyasının daha sağlıklı bir yapıya kavuşacağını sözlerine ekledi.

İLGİLİ HABERLER

Emekliye bir SMS ile 10 maaş ödeme! O bankalar bir kuruş faiz almıyor

Emekliye bir SMS ile 10 maaş ödeme! O bankalar bir kuruş faiz almıyor

4A 4B'liye yüzde 30 zam - Nisan'da 1,35'e ek 3.000 TL ödenecek

4A 4B'liye yüzde 30 zam - Nisan'da 1,35'e ek 3.000 TL ödenecek

Kamu Bankası ile borçlar sıfırlanacak: 70.000 TL şipşak IBAN'a yatacak

Kamu Bankası ile borçlar sıfırlanacak: 70.000 TL şipşak IBAN'a yatacak

Milyonlarca vatandaşa yeni fiyat verildi! Eskisini unutun, artık bu fiyata satılacak

Milyonlarca vatandaşa yeni fiyat verildi! Eskisini unutun, artık bu fiyata satılacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
10.000 TL maaş alan emekliye sürpriz var! Artık bu oran da maaşa eklenecek
2
Elektrikli SUV'da daha ucuzu yok! Türkiye'ye 465 bin TL'ye sıfır otomobil geliyor
3
Yozgat’ta tam 14 arazi gümüş tepsi üzerinde sahiplerini bekliyor! 32 bin TL’ si olan o köye akın edecek
4
Ucuza kıyma ve kuşbaşı satışı başlıyor! Sadece bu marketlerde geçerli olacak
5
ATM'den para çeken herkese duyuruldu! Bunu bilen daha az ödeyecek
6
Emekliye bir SMS ile 10 maaş ödeme! O bankalar bir kuruş faiz almıyor
7
İstanbul Ticaret Odası Başkanı Avdagiç'ten Asgari Ücrete Ara Zam Açıklaması

Kamu Bankası ile borçlar sıfırlanacak: 70.000 TL şipşak IBAN'a yatacak

Ünlü lokantalardan fırlamış evde beyti kebabı tarifi! Birebir aynı lezzet

SSK- Bağ-Kur'luya 17-28 Nisan'da ödenecek 2. maaş tutarları netleşti: Fatura desteği bile var!

Emekliye bir SMS ile 10 maaş ödeme! O bankalar bir kuruş faiz almıyor

4A 4B'liye yüzde 30 zam - Nisan'da 1,35'e ek 3.000 TL ödenecek

İster 2 bin lira ister Ramazan kolisi: Bedavaya hak sahibine dağıtılacak

Başvuranlara 5.330 TL destek piyangosu çıktı! Çocuklu aileler elini çabuk tutsun

Adalet Bakanlığı dev personel alımını başlatıyor! Zabıt katibi, mübaşir... KPSS şartına dikkat

Yeni destek programında emekliye ek destek! 0,69 faizli kredi her sene 0,25 indirilecek

Migros'tan 300 TL'lik bedava alışveriş! Ramazan sofraları bedavaya geliyor

Memur olmak isteyenlere dev fırsat! KPSS'den bu puanı alan hemen başvurabilecek

Milyonlarca vatandaşa yeni fiyat verildi! Eskisini unutun, artık bu fiyata satılacak