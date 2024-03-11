İstanbul Ticaret Odası Başkanı Avdagiç'ten Asgari Ücrete Ara Zam Açıklaması

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, iş dünyasıyla ilgili değerlendirmelerde bulunarak asgari ücrete dair açıklamalarda bulundu. Avdagiç, asgari ücretin yıllık olarak belirlendiğini ve iş dünyasının buna göre bütçelerini oluşturduğunu belirtti. Asgari ücrette ara zam beklentilerine dair soruya Avdagiç, spekülasyonlardan kaçındıklarını ifade ederek, devletin bu konuda bir söylem getirdiğini ve bunun bu yıl geçerli olabileceğini öngördüklerini söyledi.





Avdagiç, aylık 100 bin lira brüt maaşlı bir çalışanın eline geçen oranın sadece yüzde 55 olduğunu vurgulayarak, işverenin cebinden çıkan paranın büyük bir kısmının çalışana geçmediğini dile getirdi. Bu konuda düzenlemelerin gözden geçirilmesi gerektiğini söyleyen Avdagiç, kayıt dışılığın önlenmesi ve işverenlerin daha rekabetçi olması için 5'li mekanizmanın gözden geçirilmesi gerektiğini belirtti.

Şekib Avdagiç, hem çalışanlar hem de işverenler açısından daha adil bir denge sağlanması gerektiğini ifade ederek, kamu yüklerinin optimize edilmesi ve mevcut sistemdeki eksikliklerin giderilmesi gerektiğini dile getirdi. İTO Başkanı, bu adımların atılmasıyla Türkiye genelindeki iş dünyasının daha sağlıklı bir yapıya kavuşacağını sözlerine ekledi.