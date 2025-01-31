İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi Yarın Açıklanıyor: Yeni Dönemin Başlangıcı

İTO, Yeni İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi'ni Tanıtıyor

İstanbul Ticaret Odası (İTO), 1995 yılından beri hazırladığı ''İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi''ni 1 Şubat 2024 itibarıyla ''İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi'' adıyla yenileyerek kamuoyuna sunmaya hazırlanıyor. Bu kapsamda İTO'nun Başkan Şekib Avdagiç, endeksin ilk kez 2023 yılında test edileceğini ve bu endeksin 2023 baz yılına dayandığını belirtti.

Yeni İndeks ile Değişen Tüketim Alışkanlıkları Temsil Edilecek

İTO tarafından düzenlenen basın toplantısında, 1995 yılı bazlı indekste 242 madde bulunurken, 2023 baz yıllı İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi'nde bu sayının 493'e çıkarıldığı açıklandı. Ayrıca ana grup sayısı <=8=>'den <=12=>'ye yükseltilmiş, fiyat derleme sayısı ise 15 bin 725'ten 24 bin 500'e artırılmıştır.

Veri Toplama Yöntemlerinde Yenilik

Yeni indekste, İTO'nun mevcut veri toplama yönteminin yanı sıra, internet aracılığıyla veri temini yönteminin de kullanılmaya başlaması dikkati çekiyor. İTO İstatistik Birimi, bilişim altyapısı ve hesaplama programlarını geliştirerek endeksin güncellenmesi sürecini desteklemiştir.

Akademik Destek ve Araştırmalar

NielsenIQ Türkiye, hane halkı araştırmalarında İTO'ya danışmanlık hizmeti sunarak tüketici davranışlarını ölçmeye yönelik çalışmalara katkı sağlamıştır. İTO’nun yeni indeks çalışmasında, Bilim Kurulu, Bilgi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. Ege Yazgan ve diğer akademisyenlerden oluşarak araştırmalar için veri toplanmıştır. Toplam 586 bin'in üzerinde fiyat verisi, Ocak 2023'ten itibaren elde edilmiştir.

İndeksin Yenilenmesi Gerekliliği

Şekib Avdagiç, mevcut 1995 baz yıllı indeksin artık yeterli olmayacağını ifade ederek, güncel tüketim alışkanlıklarını yansıtmak amacıyla endeksin yenilenmesinin zorunluluktan doğduğunu vurguladı. Ayrıca, geçtiğimiz süreçte, pandemi döneminde yaşanan anormalliklere dikkat çekerek, 2023'ü baz alarak yeni endekse geçiş yapıldığını belirtti.

Metodolojik Çağdaşlık ve Bilimsel Yaklaşım

Yeni oluşturulan İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi, akademik ve bağımsız uzmanlardan oluşan bir ekip tarafından hazırlandı. Avdagiç, endeksin metodolojik açıdan çağdaş ve bilimsel özelliklere sahip olduğunu, bu bakımından EUROSTAT ile aynı nitelikleri taşıdığını dile getirdi.

Bütün Tüketici Gruplarını Kapsayan Bir Endeks

Kurul Üyesi Prof. Dr. Ege Yazgan, İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi'nin, sadece ücretli kesimi değil, tüm tüketici gruplarını gösteren bir endeks olacağını ifade etti. Bu kapsamda İstanbul'a özel daha genel bir tüketim endeksi çalışmasının yapıldığına dair bilgiler paylaşıldı.