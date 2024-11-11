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İstanbul ve Ankara'da Döviz Kurları Güncellendi

Cuma ve bugün itibarıyla İstanbul ve Ankara'daki döviz kurları alış ve satış fiyatları hakkında güncel bilgiler.

Yayın Tarihi: 11.11.2024 17:13
Güncelleme Tarihi: 11.11.2024 17:13
İstanbul ve Ankara'da Döviz Kurları Güncellendi

Döviz Kurlarında Son Durum

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin cuma günü ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları güncellendi.

İstanbul Döviz Kurları

Cumalık:

  • ABD Doları: Alış: 34,3680, Satış: 34,3690
  • Avro: Alış: 36,9550, Satış: 36,9560
  • Sterlin: Alış: 44,4870, Satış: 44,4970
  • İsviçre Frangı: Alış: 39,3210, Satış: 39,3280

Bugün:

  • ABD Doları: Alış: 34,3430, Satış: 34,3440
  • Avro: Alış: 36,5980, Satış: 36,5990
  • Sterlin: Alış: 44,1940, Satış: 44,2050
  • İsviçre Frangı: Alış: 39,0360, Satış: 39,0450

Ankara Döviz Kurları

Cumalık:

  • ABD Doları: Alış: 34,3380, Satış: 34,4180
  • Avro: Alış: 36,9150, Satış: 36,9950
  • Sterlin: Alış: 44,4270, Satış: 44,6370

Bugün:

  • ABD Doları: Alış: 34,3130, Satış: 34,3930
  • Avro: Alış: 36,5580, Satış: 36,6380
  • Sterlin: Alış: 44,1340, Satış: 44,3440

Yatırımcılar, döviz kurlarını dikkate alarak alım satım işlemlerini gerçekleştiriyor. Gelişmeler ve piyasa hareketleri yakından takip ediliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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