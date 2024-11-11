İstanbul ve Ankara'da Döviz Kurları Güncellendi

Döviz Kurlarında Son Durum
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin cuma günü ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları güncellendi.
İstanbul Döviz Kurları
Cumalık:
- ABD Doları: Alış: 34,3680, Satış: 34,3690
- Avro: Alış: 36,9550, Satış: 36,9560
- Sterlin: Alış: 44,4870, Satış: 44,4970
- İsviçre Frangı: Alış: 39,3210, Satış: 39,3280
Bugün:
- ABD Doları: Alış: 34,3430, Satış: 34,3440
- Avro: Alış: 36,5980, Satış: 36,5990
- Sterlin: Alış: 44,1940, Satış: 44,2050
- İsviçre Frangı: Alış: 39,0360, Satış: 39,0450
Ankara Döviz Kurları
Cumalık:
- ABD Doları: Alış: 34,3380, Satış: 34,4180
- Avro: Alış: 36,9150, Satış: 36,9950
- Sterlin: Alış: 44,4270, Satış: 44,6370
Bugün:
- ABD Doları: Alış: 34,3130, Satış: 34,3930
- Avro: Alış: 36,5580, Satış: 36,6380
- Sterlin: Alış: 44,1340, Satış: 44,3440
Yatırımcılar, döviz kurlarını dikkate alarak alım satım işlemlerini gerçekleştiriyor. Gelişmeler ve piyasa hareketleri yakından takip ediliyor.
Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.