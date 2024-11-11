İstanbul ve Ankara'da Döviz Kurları Güncellendi

Döviz Kurlarında Son Durum

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin cuma günü ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları güncellendi.

İstanbul Döviz Kurları

Cumalık:

ABD Doları: Alış: 34,3680, Satış: 34,3690

Alış: 34,3680, Satış: 34,3690 Avro: Alış: 36,9550, Satış: 36,9560

Alış: 36,9550, Satış: 36,9560 Sterlin: Alış: 44,4870, Satış: 44,4970

Alış: 44,4870, Satış: 44,4970 İsviçre Frangı: Alış: 39,3210, Satış: 39,3280

Bugün:

ABD Doları: Alış: 34,3430, Satış: 34,3440

Alış: 34,3430, Satış: 34,3440 Avro: Alış: 36,5980, Satış: 36,5990

Alış: 36,5980, Satış: 36,5990 Sterlin: Alış: 44,1940, Satış: 44,2050

Alış: 44,1940, Satış: 44,2050 İsviçre Frangı: Alış: 39,0360, Satış: 39,0450

Ankara Döviz Kurları

Cumalık:

ABD Doları: Alış: 34,3380, Satış: 34,4180

Alış: 34,3380, Satış: 34,4180 Avro: Alış: 36,9150, Satış: 36,9950

Alış: 36,9150, Satış: 36,9950 Sterlin: Alış: 44,4270, Satış: 44,6370

Bugün:

ABD Doları: Alış: 34,3130, Satış: 34,3930

Alış: 34,3130, Satış: 34,3930 Avro: Alış: 36,5580, Satış: 36,6380

Alış: 36,5580, Satış: 36,6380 Sterlin: Alış: 44,1340, Satış: 44,3440

Yatırımcılar, döviz kurlarını dikkate alarak alım satım işlemlerini gerçekleştiriyor. Gelişmeler ve piyasa hareketleri yakından takip ediliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.