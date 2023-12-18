İstanbul ve Ankara'da düşüş başladı! Olmaz denilen oldu

Yeni bir araştırma raporu, ülke genelinde kiralık ev fiyatları artmaya devam ederken bazı ilginç verileri ortaya koyuyor. İşte sektörün görünümü ve detayları..

sahibinden.com ve Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (BETAM) iş birliğiyle hazırlanan "Sahibindex Kiralık Konut Piyasası Görünümü" çalışmasının Aralık ayı raporu yayımlandı.

"Ulusal toplam %18,3 oranında azaldı"

Türkiye genelinde beş aydır reel kira fiyatları düşüş gösterirken, reel kira endeksinin bir önceki ay verilerine öre 5,1 puan düşerek Kasım ayında 174,3'e geriledi. Reel kira fiyatlarındaki düşüş, son beş ayda İstanbul ve İzmir, son dört ayda ise Ankara olmak üzere ülke genelinde devam ediyor. Reel fiyatlardaki düşüş nedeniyle ülke genelinde reel fiyatların yıllık artışı Kasım ayında %18,3'e geriledi. Kasım ayında kiralık daire ilanları ülke genelinde bir önceki ay verilerine göre Türkiye genelinde yüzde 4,1 oranında İstanbul'da yüzde 2,7 oranında, Ankara'da yüzde 3,2 oranında, İzmir'de ise yüzde 5,3 azalma gösterdi.





"Kiralık dairelere talep azalıyor"

Sezonluk kiralık konut piyasasında talebin nisan ayından eylül ayına kadar arttığı, sonraki aylarda ise zaldığı, kış aylarında da nispeten sabit kaldığı gözlendi. Kiralık daire talebi grafiğine bakıldığında kasım ayında geçen yılın aynı dönem verilerine göre yüzde 5,4 oranında düşüş görüldü.

"Gelecek tahmini"

Son dönemde gayrimenkul talebinde yaşanan düşüşün fiyatlara etkisi açıktır. Talepteki düşüş nedeniyle ortalama metrekare fiyatı eylül ayından kasım ayına kadar değişmedi. Kira artışlarının son üç aydır duraklaması, gelecekte kira fiyatlarında bir düşüşe işaret ediyor.