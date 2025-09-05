DOLAR
İstanbul ve Ankara Serbest Piyasa Döviz Kurları (Perşembe - Cuma)

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında Perşembe ve Cuma günlerine ait ABD Doları, Avro, Sterlin ve İsviçre frangı alış-satış fiyatları.

Yayın Tarihi: 05.09.2025 17:16
Güncelleme Tarihi: 05.09.2025 17:16
İstanbul ve Ankara Serbest Piyasa Döviz Kurları (Perşembe - Cuma)

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında döviz kurları (Perşembe - Cuma)

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dünkü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şu şekilde kaydedildi.

İSTANBUL

ABD Doları — Perşembe: Alış 41,1610 | Satış 41,1620; Cuma: Alış 41,2500 | Satış 41,2510

Avro — Perşembe: Alış 48,0570 | Satış 48,0580; Cuma: Alış 48,5000 | Satış 48,5010

Sterlin — Perşembe: Alış 55,4550 | Satış 55,4650; Cuma: Alış 55,9310 | Satış 55,9410

İsviçre frangı — Perşembe: Alış 51,2200 | Satış 51,2300; Cuma: Alış 51,7520 | Satış 51,7620

ANKARA

ABD Doları — Perşembe: Alış 41,1310 | Satış 41,2110; Cuma: Alış 41,2200 | Satış 41,3000

Avro — Perşembe: Alış 48,0170 | Satış 48,0970; Cuma: Alış 48,4600 | Satış 48,5400

Sterlin — Perşembe: Alış 55,3950 | Satış 55,6050; Cuma: Alış 55,8710 | Satış 56,0810

