İstanbullulara artık tamamen ücretsiz! Başvuranlar bu hizmete tek kuruş ödemeyecek

Metro İstanbul'un sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre yaz okulu başvuruları açık olup, hizmetten ücretsiz yararlanmak isteyenlerin zamanında başvurması gerekiyor.

Metro İstanbul'un resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamaya göre yaz okulu kayıtlarının başlatıldığı öğrenildi. Öğrenciler, çok sayıda aktivite ve interaktif öğrenme olanağı sunan programdan 1 Temmuz-23 Ağustos tarihlerinin arasında ücretsiz yararlanabiliyor.





Başvuru Detayları: Başvuruların alınış sırasına göre değerlendirileceği belirtilse de, velilerin 25 Haziran'dan itibaren gerekli belgeleri imzalayıp Esenler Yerleşkesi’ne teslim etmeleri gerekecek. Başvurmak için bağlantıyı kullanarak online ön kayıt yaptırmanız gerekmektedir.

Program içeriği: Metro İstanbul Yaz Okulunda verilen eğitimlerle öğrencilerin ilgi alanlarında ağ kurmalarına ve kendilerini geliştirmelerine yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Program, çeşitli etkinliklerle ve unutulmaz deneyimlere sahip olacaktır.

Bu fırsatla İstanbul'da yaşayan herkes yaz aylarını hem verimli geçirme hem de yeni şeyler öğrenme fırsatına sahip olacaklar.