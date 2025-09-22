İSTİB'de Şeker ve Şekerli Mamuller Masaya Yatırıldı

İSTİB'in Borsa Meydanı toplantısında şeker ve şekerli mamuller ele alındı; Bakanlık yetkilisi üretim, stok ve metal sorunu hakkında bilgi verdi.

Yayın Tarihi: 22.09.2025 12:11
Güncelleme Tarihi: 22.09.2025 12:11
İstanbul Ticaret Borsası'nın her ay düzenlediği Borsa Meydanı'nda Sektörler Konuşuyor toplantısının bu ayki oturumu, şeker ve şekerli mamuller sektörüne ayrıldı.

Toplantıya katılanlar

Çevrim içi gerçekleştirilen toplantıya Tarım ve Orman Bakanlığı Şeker Dairesi Başkanı Mümtaz Sinan, İSTİB Meclis Başkanı Ahmet Bülent Kasap, Pancar Şekeri Üreticileri Derneği (PANŞEK) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Can ve İSTİB Meclis Üyesi Muhammet Ali Kılıç katıldı.

Üretim, stok ve ihracat bilgileri

Tarım ve Orman Bakanlığı Şeker Dairesi Başkanı Mümtaz Sinan, ülkede iç tüketime yönelik şeker üretiminde herhangi bir sorun olmadığını vurguladı. Sinan, Türkiye'nin Avrupa Birliği ülkeleri arasında şeker pancarı üretiminde dördüncü sırada yer aldığını belirtti.

Sinan, yıllık 22,5 milyon ton şeker pancarından yaklaşık 3 milyon ton şeker üretildiğini; bunun 2,7 milyon tonunun iç piyasaya sunulduğunu ve kalan kısmın ihracata gittiğini açıkladı. 2012'den bu yana iç tüketim için ithalat yapılmadığını aktaran Sinan, yalnızca dahilde işleme rejimi kapsamında ihracata yönelik şeker girişleri olduğuna ve bunun ülkeye katma değer ile döviz girdisi sağladığına dikkat çekti.

Sinan ayrıca, iklimsel koşullar nedeniyle bu yıl rekoltede bir miktar düşüş beklense de stokların yeterli seviyede olduğunu ve arz yönünde bir sorun öngörülmediğini söyledi.

Metal sorunu ve alınan önlemler

Toplantıda gündeme gelen şekerdeki metal problemini de değerlendiren Sinan, bu konuda tüm şeker fabrikalarına çözüm için derhal talimat verdiğini ve sürecin yakından takip edileceğini belirtti.

Sektör temsilcilerinin değerlendirmeleri

İSTİB Meclis Başkanı Ahmet Bülent Kasap, şeker üretiminin Cumhuriyet'in ilk yıllarından bu yana kalkınmanın simgelerinden biri olduğunu hatırlatarak, 1926'da Alpullu ve Uşak ile başlayan yolculuğun bugün kamu, özel sektör ve kooperatif fabrikalarıyla sürdüğünü vurguladı. Kasap, şekerin çikolata, şekerleme, helva, lokum ve sakız gibi ürünlerin temel girdisi olduğunu ve sektörün rekabet gücünün artırılması gerektiğini söyledi.

PANŞEK Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Can, şeker yerine kullanılan kimyasal tatlandırıcıların sektör ve halk sağlığı açısından önemli bir tehdit oluşturduğunu, bu sorunun yalnızca Gıda Kodeksi'nde yapılacak düzenlemeler ve etkin denetimlerle çözülebileceğini dile getirdi.

İSTİB Meclis Üyesi Muhammet Ali Kılıç ise sektörün şeker tedarikinde hızlı fiyat oynaklığından olumsuz etkilendiğini, Kovid-19 salgını sonrası fiyatlarda değişkenlik yaşandığını kaydetti.

