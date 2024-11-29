İSTİB Kasım Ayı Meclis Toplantısı: Tarımda Planlama Vurgusu

İSTİB Kasım Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kopuz, kasım ayı meclis toplantısında Türkiye'nin tarımsal potansiyelinin yüksek olduğunu ve bu potansiyele planlama ile ulaşılabileceğini açıkladı.

Tarımsal Desteklerde Olumlu Gelişmeler

Kopuz, tarımsal desteklerde fark ödemeleri payının artmasını olumlu bulduklarını belirtti. 2025 Yılı Bütçe Teklifine göre, tarıma ayrılan kaynaklarının 700 milyarın üzerine çıkacağını ifade eden Kopuz, tarımsal destekleme bütçesinin ise 135 milyar lira olacağını kaydetti. Bu bağlamda, alan bazlı desteklerin bütçedeki payının %29'dan %24'e çekileceğini ancak fark ödemeleri desteğinin artacağını söyledi.

Fark Ödemeleri Desteklerinin Önemi

Kopuz, fark ödemeleri desteğinin 2025'te %31,4'e çıkmasının öngörüldüğünü belirtti. Fark ödemeleri, Bakanlığın belirlediği ürünlere, üretim maliyetleri ile iç ve dış fiyatlar dikkate alınarak yapılmaktadır. Bu durumun çiftçilerin gelir kayıplarını telafi etme açısından kritik olduğunu vurguladı.

Planlama ile Tarımın Potansiyelini Değerlendirmek

Kopuz, Türk tarımının potansiyelini değerlendirmenin yolunun planlamadan geçtiğini belirterek, ürünlerin doğru şekilde ekilmesi ve değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti. "Yolları ayrı olanlar, birlikte plan yapamazlar" diyerek, bu süreçte birlik olmanın önemine dikkat çekti.

Son olarak, Tarım Bakanlığı'nın bu konudaki adımlarını her zaman destekleyeceklerini belirterek, planlama eksikliği durumunda başkalarının planlarının parçası olunacağını hatırlattı.

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