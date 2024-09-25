İsveç Merkez Bankası Faiz İndirimine Devam Ediyor

İsveç Merkez Bankası, Ekonomideki Zorluklar Nedeniyle Faiz İndirimlerine Devam Ediyor

İsveç Merkez Bankası, zayıf ekonomik performansı gerekçe göstererek faiz indirimlerine devam ediyor. Riksbank, son altı ayda gerçekleştirdiği üçüncü faiz indirimini duyurdu.

Yeni Faiz Oranı ve Beklentiler

Merkez Bankası, politika faizini 25 baz puan indirerek %3,25 seviyesine çekti. Açıklamada, yüksek enflasyonla mücadele eden bankanın böyle bir adım atmasının dikkati çektiği belirtildi.

Açıklamada, “Enflasyon ve ekonomik görünüm değişmezse, bu yılın kasım ve aralık aylarındaki iki para politikası toplantısında faiz oranı tekrar düşürülebilir” ifadesine yer verildi.

Ekonomideki Belirsizlikler

Ekonomik büyüme ve enflasyonda görülen belirsizliklerin yanı sıra, jeopolitik sorunların da İsveç ekonomisinin toparlanmasına yönelik riskler arasında olduğu vurgulandı.

Bankanın açıklamasında, “Enflasyonist baskılar azaldı ve şu anki enflasyon oranı %2 civarında. Ancak, enflasyon görünümü belirsizliğini koruyor” ifadesine yer verildi.

İsveç'te yıllık enflasyon, 2022 yılında enerji ve gıda fiyatlarındaki artış nedeniyle %12’nin üzerine çıkmıştı. Fakat, ağustos ayında yıllık enflasyon %1,9’a düşerek merkez bankasının %2 hedefinin altında kaldı.