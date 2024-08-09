Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

İTO Ağustos Meclis Toplantısında Kredi ve Enflasyon Değerlendirmesi

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, kredi sınırlamalarının gözden geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 09.08.2024 10:33
Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 10:33
İTO Ağustos Meclis Toplantısında Kredi ve Enflasyon Değerlendirmesi

İTO Ağustos Ayı Meclis Toplantısı

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, ağustos ayı meclis toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Avdagiç, kredi büyümesine getirilen sınırlamaların enflasyonla mücadelede önemli bir araç olduğunu belirtirken bu durumun yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini ifade etti.

KOBİ'lere Destek Çağrısı

Avdagiç, "KOBİ'leri rahatlatmak çok yerinde bir karar olacaktır." diyerek, bu gerekli adımın atılmasının önemine dikkat çekti.

Küresel Ekonomik Gelişmeler

Dünya ekonomisindeki olumsuz gelişmelere de değinen Avdagiç, Orta Doğu'daki artan gerginliklerin global ekonomi üzerindeki yıkıcı etkilerine vurgu yaptı. Özellikle, İsmail Heniyye'nin şehit edilmesine karşı sert bir dille kınadı ve "Korkakça saldırıyı düzenleyenleri nefretle telin ediyorum." sözlerini kullandı.

Finansal İstikrar ve Ekonomi Politikaları

Avdagiç, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) döviz rezervlerinin rekor seviyelere ulaştığını ifade ederek, cari işlemler dengesindeki iyileşmenin sürdüğünü belirtti. Ayrıca, uygulanan finansal istikrar programının işletmelere olan etkileri hakkında konuştu.

Rekabetçi Yatırım Ekosistemi Üzerine Vurgu

İTO Başkanı, güçlü ve rekabetçi bir yatırım ekosisteminin tesis edilmesinin, reformların başarısının anahtarı olduğunu söyledi. Türk lirasının değerlenmesi ile kur kaynaklı maliyet enflasyonunu dizginlemekte önem arz ettiğini vurguladı.

Son olarak, Avdagiç, kur artışları ile enflasyon arasındaki dengenin sağlanması gerektiğini belirtirken, "Sadece temmuzda kur yüzde 0,6 artarken, enflasyon oranları da ciddi yükseldi." açıklamasında bulundu.

İLGİLİ HABERLER

Akaryakıtta indirim tarihi verildi! 240 TL birden düşecek

Milli Emlak’tan ev kur otur fırsatı! 40.000 TL- 51.000 TL’ye satışlar başlıyor

SGK’dan emeklinin yüzünü güldürecek destek! Emekli ve eşine bedava hizmet

İŞKUR’dan Valiliğe TYP istihdamı! 200 valilik personeli alınacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Az önce duyuruldu! Maaş zammı yüzde 28'e çıkarıldı: İşte yeni maaşlar
2
Miras kavgalarını bitiren karar! Babadan, dededen mirası olanlar dikkat!
3
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
4
Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler
5
İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek
6
Kuyumcular isyan etti! Altın fiyatlarında böylesi ilk kez oluyor
7
İhtiyaç sahiplerine koli koli erzak yardımı! Kızılay başvuru ekranını şimdi açtı

Bankkart'ınız varsa çok şanslısınız! Bankadan 1000 TL keş ödeme alacaksınız

10 Ağustos 2024 günlük burç yorumları: Cumartesi hızına kapılacak burçlar açıklandı

Bakanlık memur olmak isteyene kapısını açtı! Aday Meslek Memuru Alımı Başladı

SGK’dan emeklinin yüzünü güldürecek destek! Emekli ve eşine bedava hizmet

Nakit sıkıntısı içinde boğulana çare Akbank’tan! İşte son birkaç gün kalan faizsiz kredi fırsatı

Akaryakıtta indirim tarihi verildi! 240 TL birden düşecek

Ehliyeti olan yaşadı! Ortalama 31.300 TL maaş ile yeni iş fırsatı!

Ağustos ayında taşıt kredisi fitili ateşlendi Fiat Doblo’ya ulaşmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!

İŞKUR’dan Valiliğe TYP istihdamı! 200 valilik personeli alınacak

Milli Emlak’tan ev kur otur fırsatı! 40.000 TL- 51.000 TL’ye satışlar başlıyor

Havalimanı iş alımları başladı! Bu sefer haber o şehirden geldi

Kariyerine memur olarak devam etmek isteyene müjde! Resmi Gazete de açıklandı