İTO Ağustos Meclis Toplantısında Kredi ve Enflasyon Değerlendirmesi

İTO Ağustos Ayı Meclis Toplantısı

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, ağustos ayı meclis toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Avdagiç, kredi büyümesine getirilen sınırlamaların enflasyonla mücadelede önemli bir araç olduğunu belirtirken bu durumun yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini ifade etti.

KOBİ'lere Destek Çağrısı

Avdagiç, "KOBİ'leri rahatlatmak çok yerinde bir karar olacaktır." diyerek, bu gerekli adımın atılmasının önemine dikkat çekti.

Küresel Ekonomik Gelişmeler

Dünya ekonomisindeki olumsuz gelişmelere de değinen Avdagiç, Orta Doğu'daki artan gerginliklerin global ekonomi üzerindeki yıkıcı etkilerine vurgu yaptı. Özellikle, İsmail Heniyye'nin şehit edilmesine karşı sert bir dille kınadı ve "Korkakça saldırıyı düzenleyenleri nefretle telin ediyorum." sözlerini kullandı.

Finansal İstikrar ve Ekonomi Politikaları

Avdagiç, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) döviz rezervlerinin rekor seviyelere ulaştığını ifade ederek, cari işlemler dengesindeki iyileşmenin sürdüğünü belirtti. Ayrıca, uygulanan finansal istikrar programının işletmelere olan etkileri hakkında konuştu.

Rekabetçi Yatırım Ekosistemi Üzerine Vurgu

İTO Başkanı, güçlü ve rekabetçi bir yatırım ekosisteminin tesis edilmesinin, reformların başarısının anahtarı olduğunu söyledi. Türk lirasının değerlenmesi ile kur kaynaklı maliyet enflasyonunu dizginlemekte önem arz ettiğini vurguladı.

Son olarak, Avdagiç, kur artışları ile enflasyon arasındaki dengenin sağlanması gerektiğini belirtirken, "Sadece temmuzda kur yüzde 0,6 artarken, enflasyon oranları da ciddi yükseldi." açıklamasında bulundu.