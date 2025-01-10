İTO Başkanı Avdagiç: Gıda ve Kira Enflasyonu Üzerine Değerlendirmeler

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, gıda ve kira enflasyonuna dikkat çekerek tarımsal üretimin artırılması gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 10.01.2025 11:28
Güncelleme Tarihi: 10.01.2025 11:28
İTO Başkanı Avdagiç: Gıda ve Kira Enflasyonu Üzerine Değerlendirmeler

İTO Başkanı Avdagiç'ten Gıda ve Kira Enflasyonu Açıklamaları

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, enflasyonla mücadelenin 2025'te kazanılması umudunu taşırken, taze meyve-sebze fiyatları ile hizmet enflasyonundaki yıllık artışların manşet enflasyonunun oldukça üzerinde yaşandığını belirtti.

Yıllık Fiyat Artışındaki Sıçrama

İTO'nun ocak ayı meclisinde buluşan Avdagiç, aralık ayında %1’lik bir aylık enflasyon düşüşünün yaşandığını ve bunun son 5 yılın en düşük aralık enflasyonu olduğunu açıkladı. Ancak, taze meyve-sebze fiyatlarının aralıkta %1,65 düşmesine rağmen, yıllık fiyat artışının %70'e yaklaşması dikkat çekti. Kiraların da etkisiyle hizmet enflasyonunun yıllık artış oranı %66 düzeyinde kalmasının manşet enflasyonu aştığını ekledi.

Tarımsal Üretimde Acil İhtiyaç

Avdagiç, Türkiye'nin tarımsal üretimi artırma ve gıdada sürdürülebilir fiyat istikrarını sağlama zorunluluğunu vurguladı. Gıda ve Tarım Örgütü'ne (FAO) göre, 2024'te dünya gıda fiyatlarının %2 düşmesi beklenirken, Türkiye'deki gıda enflasyonunun %70'lerde kalmasının izah edilemeyeceğini ifade etti.

Kredi Piyasasında Revizyon Talebi

Enflasyonla mücadelenin bir diğer önemli boyutunu da kredi piyasasına yönelik makro ihtiyati kısıtlamaların gözden geçirilmesi oluşturuyor. Avdagiç, yüksek kredi maliyetlerinin enflasyon üzerindeki etkisini dikkate alarak bu durumu yeniden değerlendirmenin önemine değindi. Merkez Bankası'nın KOBİ'ler için aylık kredi artış hızını yukarı çekmesini olumlu bir gelişme olarak yorumladı.

Teknolojinin Rekabet Üzerindeki Etkisi

Avdagiç, teknolojinin rekabetteki tek belirleyici unsur haline geldiğini söyleyerek, bu alandaki geri kalanların katma değer açığının, üretim yerine maliyetlerin artmasına yol açtığını belirtti. Bu durumun kalıcı bir enflasyonist etki yarattığı konusunda uyarılarda bulundu.

Yeni İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi

İTO Başkanı, uzun yıllardır hazırlanan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi’nin 1 Şubat itibarıyla yeni bir içerikle yayımlanacağını duyurdu. Değişen tüketim alışkanlıkları doğrultusunda, mevcut sepetin güncellenmesi gerektiğini anlatan Avdagiç, araştırmada toplamda 2 bin 400 hanenin katıldığını ve 350 hanenin aylık takip edildiğini belirtti.

Ayrıca, ana harcama grubu sayısının 8'den 12'ye, madde sayısının 242'den 493'e ve fiyat toplama sayısının 15 bin 275’ten 24 bin 500’e çıkarıldığını aktardı.

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