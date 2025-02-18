İTO Başkanı Avdagiç'ten Teknoloji ve Finansman Uyarısı

İTO Başkanı Avdagiç, İş Dünyası İçin Acil Çözüm Önerileri Sunuyor

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, iş dünyasının geleceği için teknolojilerin belli aralıklarla yenilenmesi gerektiğini vurguladı. Avdagiç, "Çağımızı yakalamanın, bir adım önde olmanın tek yolu var: Bütün sanayi dallarının teknolojilerini belli dönemlerde yenilememiz gerekiyor. Bunun için uygun şartta finansmana ihtiyaç var," ifadelerini kullandı.

Finansmana Erişim Zorluğu

Avdagiç, Türkiye'deki finansman koşullarını eleştirerek, "Türk lirası kaynağın hala çok pahalı olduğunu" belirtti. Yabancı kaynaklı kredilere getiren kısıtlamaların ihracatçının finansmana ulaşmasını zorlaştırdığını ifade etti: "İhracatçının finansa ulaşması hala sıkıntılı bir konu. Reeskont kredileri ve Eximbank kredilerinin maliyeti avantajlı ama hala yüksek."

2025 Beklentileri ve Enflasyon

İş dünyasının 2025 beklentileri üzerinde duran Avdagiç, Merkez Bankası'nın belirlemiş olduğu enflasyon hedeflerinin güvenilirliğinin önemine değindi. "Kredibilitemizin korunarak daha iyi bir noktaya taşınmasını bekliyoruz," dedi.

Asgari Ücret ve Bölgesel Yaklaşımlar

Asgari ücretin yılın ikinci yarısında artırılıp artırılmayacağı konusunda da konuşan Avdagiç, bölgesel asgari ücret tartışmalarının gündemde kalması gerektiğini söyledi. "Bu konuları dikkatlice incelemeliyiz," diye ekledi.

Yatırım Stratejileri

Avdagiç, greenfield yatırımların önemine vurgu yaparak, hem Çin hem de Batı'dan gelen yatırımların Türkiye’de somut üretim yapmaları gerektiğini belirtti. Yatırımların, tedarik sanayi ile desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

Suriye'nin Yeniden Yapılandırılması

Türkiye'deki Suriye asıllı iş insanlarının Türkiye adına üretim yapan firmalar kurduğu ve bu durumun Suriye ile ilişkilerin geliştirilmesinde büyük katkı sağlayacağını dile getiren Avdagiç, "Suriye ekonomisinin toparlanmasında hızlı geri dönüş olacak," dedi.

Avdagiç, Suriye ile ticaret hacminin artmasının yanı sıra bu yatırımların komşu ülkelere mal satma imkanlarını da artıracağını sözlerine ekledi.