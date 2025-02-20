İzmir'de 3. Endüstriyel Üretim Teknolojileri Fuarı Başladı

İzmir'de 3. Endüstriyel Üretim Teknolojileri Fuarı Açıldı

İzmir'de, endüstriyel makine ve ekipman teknolojilerinin sergilendiği 3. Endüstriyel Üretim Teknolojileri Fuarı, kapılarını açtı. Fuar, İzmir'deki önemli bir organizasyon olarak dikkat çekiyor.

Açılışta Önemli Mesajlar Verildi

Fuara katılan İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cenk Karace, Türkiye'nin küresel pazarda güçlü bir konumda olması için yüksek teknolojiye odaklanması gerektiğini ifade etti. Karace, İzmir'in sanayi ve teknoloji alanındaki dinamik yapısına vurgu yaparak, "Ege Bölgesi'nde hizmet veren 2 binden fazla makine firması bulunuyor. Bu firmaların bir kısmı küçük, bir kısmı orta, bazıları ise büyük ölçekte çalışma gerçekleştiriyor. Sektörümüz açısından fuar önemli." dedi.

Uluslararası Katılım ve Streaktrik Bir Konum

Bosna Hersek Federasyonu Ekonomi Odası Başkanı Mirsad Jasarspahic ise Türkiye'nin sunduğu olağanüstü fırsatlara dikkat çekerek, ülkenin bölgesel ticaret koridorunun kalbinde yer aldığını belirtti.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesildi. Yurt içinden ve dışından toplamda 110 firmanın katıldığı bu organizasyonda; saç, yüzey işleme, kaynak, kesme teknolojileri, elektrik ve elektronik ekipmanları gibi çeşitli ürün ve hizmetler sergileniyor.

Fuarın Süresi ve Organizasyon

İzmir Büyükşehir Belediyesinin fuarcılık iştiraki İZFAŞ ile İzgi Fuarcılık tarafından organize edilen fuar, 23 Şubat'ta sona erecek.

İzmir'de endüstriyel makine ve ekipman teknolojilerinin sergilendiği 3. Endüstriyel Üretim Teknolojileri Fuarı, kapılarını açtı. Bosna Hersek Federasyonu Ekonomi Odası Başkanı Mirsad Jasarspahic, Fuar İzmir'de düzenlenen organizasyonun açılışında konuştu.

İzmir'de endüstriyel makine ve ekipman teknolojilerinin sergilendiği 3. Endüstriyel Üretim Teknolojileri Fuarı, kapılarını açtı. Bosna Hersek Federasyonu Ekonomi Odası Başkanı Mirsad Jasarspahic, Fuar İzmir'de düzenlenen organizasyonun açılışında konuştu.