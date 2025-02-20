İzmir'de 3. Endüstriyel Üretim Teknolojileri Fuarı Başladı

İzmir'de 3. Endüstriyel Üretim Teknolojileri Fuarı açıldı, 110 firma katıldı.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 12:57
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 13:20
İzmir'de 3. Endüstriyel Üretim Teknolojileri Fuarı Başladı

İzmir'de 3. Endüstriyel Üretim Teknolojileri Fuarı Açıldı

İzmir'de, endüstriyel makine ve ekipman teknolojilerinin sergilendiği 3. Endüstriyel Üretim Teknolojileri Fuarı, kapılarını açtı. Fuar, İzmir'deki önemli bir organizasyon olarak dikkat çekiyor.

Açılışta Önemli Mesajlar Verildi

Fuara katılan İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cenk Karace, Türkiye'nin küresel pazarda güçlü bir konumda olması için yüksek teknolojiye odaklanması gerektiğini ifade etti. Karace, İzmir'in sanayi ve teknoloji alanındaki dinamik yapısına vurgu yaparak, "Ege Bölgesi'nde hizmet veren 2 binden fazla makine firması bulunuyor. Bu firmaların bir kısmı küçük, bir kısmı orta, bazıları ise büyük ölçekte çalışma gerçekleştiriyor. Sektörümüz açısından fuar önemli." dedi.

Uluslararası Katılım ve Streaktrik Bir Konum

Bosna Hersek Federasyonu Ekonomi Odası Başkanı Mirsad Jasarspahic ise Türkiye'nin sunduğu olağanüstü fırsatlara dikkat çekerek, ülkenin bölgesel ticaret koridorunun kalbinde yer aldığını belirtti.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesildi. Yurt içinden ve dışından toplamda 110 firmanın katıldığı bu organizasyonda; saç, yüzey işleme, kaynak, kesme teknolojileri, elektrik ve elektronik ekipmanları gibi çeşitli ürün ve hizmetler sergileniyor.

Fuarın Süresi ve Organizasyon

İzmir Büyükşehir Belediyesinin fuarcılık iştiraki İZFAŞ ile İzgi Fuarcılık tarafından organize edilen fuar, 23 Şubat'ta sona erecek.

İzmir'de endüstriyel makine ve ekipman teknolojilerinin sergilendiği 3. Endüstriyel Üretim...

İzmir'de endüstriyel makine ve ekipman teknolojilerinin sergilendiği 3. Endüstriyel Üretim Teknolojileri Fuarı, kapılarını açtı. Bosna Hersek Federasyonu Ekonomi Odası Başkanı Mirsad Jasarspahic, Fuar İzmir'de düzenlenen organizasyonun açılışında konuştu.

İzmir'de endüstriyel makine ve ekipman teknolojilerinin sergilendiği 3. Endüstriyel Üretim...

İzmir'de endüstriyel makine ve ekipman teknolojilerinin sergilendiği 3. Endüstriyel Üretim Teknolojileri Fuarı, kapılarını açtı. Bosna Hersek Federasyonu Ekonomi Odası Başkanı Mirsad Jasarspahic, Fuar İzmir'de düzenlenen organizasyonun açılışında konuştu.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere Promosyon Fiyaskosu: SGK'dan Hayal Kırıklığı

Hepsiburada'dan Ramazan Ayına Özel Şok İndirimler

MEB, 1381 Engelli Öğretmen Ataması İçin Başvuru Sürecini Duyurdu

İzmir'de Öğrencilere Yüzde 50 Ulaşım İndirimi: 1 Mart'ta Başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Nabiullina: Visa ve Mastercard Rusya'ya Dönmek İçin Başvurmadı
2
Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Yükselişte: Günlük Değer Kazancı %0,20
3
Türkiye-Katar Karma Ekonomik Komisyonu Toplantısı İstanbul'da Yapıldı
4
Uluslararası Helal Uygunluk Değerlendirme Sempozyumu Ankara'da Yapılacak
5
Türkiye'nin Denizcilik Gücü Uluslararası Arenada Artıyor
6
Türkiye-Katar Karma Ekonomik Komisyonu Toplantısı İstanbul'da Yapıldı
7
İstanbul Piyasalarında Son Durum: Dolar 36,32 TL, BIST 100 Endeksi 9.782,96 Puanı Gördü

İstanbul'da 21 Şubat Okullar Tatil Mi? Vali Gül Açıklama Yaptı!

İstanbul'da Ulaşım Durumu Kritik: Metro ve Tramvay Seferleri Gece Uzatıldı

Ankaralılar İçin Ramazan Öncesi Ekmek Desteği Başladı!

İstanbul'da Doğa Şovu: Kar Yağarken Şimşek Çaktı!

Malatya Kira Fiyatlarında Çakılma: 4.000 TL Seviyelerine Düşüş Bekleniyor!

İzmir'de Öğrencilere Yüzde 50 Ulaşım İndirimi: 1 Mart'ta Başlıyor

Emekliler için Ramazan Bayramı İkramiyesi Kötü Haber: Alınamayacak!

Hepsiburada'dan Ramazan Ayına Özel Şok İndirimler

Yolcu Taşımacılığında Yeni Yönetmelik Resmi Gazete'de Yayınlandı

Emeklilere Promosyon Fiyaskosu: SGK'dan Hayal Kırıklığı

MEB, 1381 Engelli Öğretmen Ataması İçin Başvuru Sürecini Duyurdu

İstanbul Valisi'nden Hava Uyarısı: Uçuşlar İptal, Okul Tatili Gündemde Mi?