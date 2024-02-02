İzmir’de 41.000 TL’ye arsa sahibi olmak mümkün! Şansı kaçırmamanız için son üç gününüz kaldı

İzmir’in Tire ilçesinde arsa sahibi olmak isteyen vatandaşların yüzlerini güldürecek harika fırsat Milli Emlak tarafından duyuruldu. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı olan Milli Emlak hafta içersinde bir çok farklı uygun fiyatlı arsa, arazi ve tarla gibi taşınmazları satılığa çıkartıyor. Satılık taşınmazların yanı sıra vatandaşlar uygun fiyatlara buradan taşınmazlarda kiralayabiliyorlar.

Milli Emlak bu sefer duyurmuş olduğu uygun fiyatlı taşınmazla İzmirli vatandaşların yüzlerini güldüreceğe benziyor. 41.000 TL’den satışa çıkartmış olduğu arsanın ihalesi için nefesler tutuldu. Üç gün sonra ihale yapılacak. İşte Milli Emlak tarafından İzmir’in Tire ilçesinde satışa çıkartılmış olan 41.000 TL bedelindeki arsanın detayları…





41.000 TL’YE 222,42 METRE² ARSA SİZİN OLACAK

Milli Emlak üzerinden uygun fiyatlarla arsa sahibi olmak isteyen vatandaşlara İzmir’den harika bir haber geldi. Milli Emlak İzmir’in Tire ilçesinde 222,42 metre karelik arsayı satışa çıkardığını duyurdu. Tahmin edilen ihale bedeli için 41.000 TL belirlenirken, vatandaşlar 6 Şubat tarihinde bu arsa için istenilen teminat bedelini tamamladıkları taktirde ihaleye katılım sağlayabilecekler.

8200 TL TEMİNAT BEDELİ İSTENİYOR



İhaleli satışa konu olan İzmir’in Tire ilçesindeki taşınmaz için istenilen teminat bedeli ise 8200 TL olarak belirlendi. Vatandaşlar 6 Şubat 2024 tarihinde saat 11:30’da gerçekleşecek olan ihale için 8200 TL teminat bedelini ödedikten sonra ihaleye katılım sağlayabilecekler. İletişim adresi olarak ise İzmir Valiliği görevlendirildi. Sizler de Milli Emlak üzerinden İzmir’in Tire ilçesinde uygun fiyatlı 222,42 metre karelik arsaya sahip olabilirsiniz. Farklı uygun fiyatta arsa, arazi ve tarla taşınmazları içinde Milli Emlak’ın resmi sitesine göz atmayı unutmayın!