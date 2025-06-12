İzmir'de KOBİ'lere ABD Pazarında Yeni Fırsatlar Sunuldu

İzmir'de KOBİ’lere ABD Pazarında Ticaret Fırsatları Anlatıldı

İzmir'de, küçük ve orta büyüklükteki işletmelere (KOBİ) yönelik ABD'deki ticaret ve yatırım fırsatları hakkında bilgilendirme yapıldı. Konferans, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), Amerikan Türk Ticaret ve Yatırım Konseyi (ATIC), İzmir Ticaret Odası (İZTO) ve Avrupa İşletmeler Ağı iş birliğiyle İZTO Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi.

KOSGEB Destek Verecek

KOSGEB Başkan Yardımcısı Melih Gökgöz, konferansın açılışında KOBİ'lere uluslararası platformda daha güçlü bir şekilde varlık gösterebilmeleri için destek olduklarını ifade etti. Gökgöz, küresel tedarik zincirlerinin salgın ve bölgesel savaş tehditlerinin ardından dönüşüm geçirerek çok uluslu şirketlerin, pazarlara yakınlığını daha çok önemsemeye başladığını vurguladı.

Gökgöz, Türkiye'nin çok uluslu şirketler için cazip bir yer haline geldiğini belirterek, “KOBİ'lerimiz, potansiyelin değerlendirilmesi için önemli rol oynamaktadır.” dedi. ABD'nin Türkiye için önemli bir pazar olduğunu işaret eden Gökgöz, 2024 yılında Amerika'ya olan toplam ticaret hacminin 33 milyar dolar olacağını söyledi.

Amerika'daki Fırsatlar

Gökgöz, ”ABD ihracatındaki payımız her sene artma eğiliminde. 340 milyon nüfuslu bir ülkenin önünde büyük bir ihracat potansiyeli bulunuyor.” diyerek KOBİ'lerin ABD pazarındaki fırsatlarını ön plana çıkardı.

ATIC Başkanı Erden Bilginer ise, Amerika'da Türk yatırımcısına yönelik büyük bir ilgi olduğunu belirtti. “Türk yatırımcısı ve ihracatçısı için ABD'de önemli fırsatlar var.” diyen Bilginer, amaçlarının KOBİ'lerin ihracat yapması ve mevcut ihracatlarını artırması olduğunu ifade etti.

Uzmanlardan Bilgilendirme

Konuşmaların ardından, akademisyenler ve uzmanlar, katılımcılara ABD'deki ticaret ve yatırım fırsatları, gümrük işlemleri ve pazarlama stratejileri hakkında detaylı bilgiler sundu.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), Amerikan Türk Ticaret ve Yatırım Konseyi (ATIC), İzmir Ticaret Odası (İZTO) ile Avrupa İşletmeler Ağı tarafından İZTO Meclis Salonu'nda "Türkiye-ABD Ticaret ve Yatırım Konferansı" gerçekleştirildi. Konferansta, küçük ve orta büyüklükteki işletmelere (KOBİ) ABD'deki ticaret ve yatırım fırsatları konusunda bilgi verildi.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), Amerikan Türk Ticaret ve Yatırım Konseyi (ATIC), İzmir Ticaret Odası (İZTO) ile Avrupa İşletmeler Ağı tarafından İZTO Meclis Salonu'nda "Türkiye-ABD Ticaret ve Yatırım Konferansı" gerçekleştirildi. Konferansta, küçük ve orta büyüklükteki işletmelere (KOBİ) ABD'deki ticaret ve yatırım fırsatları konusunda bilgi verildi.