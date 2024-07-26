Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

İzmir'de Salçalık Domates Üretiminde Rekor Artış, Fiyatlar Düşüşe Geçti

İzmir'de artan salçalık domates üretimi, fiyatları 2 liraya düşürdü. Çiftçiler, bu durumu endişe ile karşılıyor.

Yayın Tarihi: 26.07.2024 11:04
Güncelleme Tarihi: 26.07.2024 11:22
İzmir'de Salçalık Domates Üretiminde Rekor Artış, Fiyatlar Düşüşe Geçti

Salçalık Domateste Üretim Artışı Fiyatları Düşürdü

İzmir, Türkiye'nin tarımsal üretim merkezi olarak önemli bir yere sahip. Bu yıl salçalık domates üretiminde yaşanan artış, toptan fiyatlarının 2 liraya kadar gerilemesine neden oldu. Özellikle Menemen Ovası'nda yoğun bir şekilde büyütülen domatesler, bu yıl çiftçilerin umduğundan daha düşük fiyatlarla piyasada yerini aldı.

Tarım Üretiminde Düşen Fiyatlar

Geçen yıl 97 bin dekar alanda 770 bin ton domates üretildiğini belirten Menemen Ziraat Odası Başkanı Yücel Altıntaş, bu yıl ekim alanlarının 100 bin dekarı aştığını ifade etti. Ancak, dış pazardaki talepteki azalma, fiyatların düşmesine yol açtı. Yücel Altıntaş: "Geçen yıl domates fiyatları 4-4,5 lira iken, şu anda 2-2,30 lira. Üreticiler çok zor durumda ve maliyetler yükselmeye devam ediyor."

Çiftçilerin Şikayetleri Artıyor

Domates üreticisi Mustafa Er, yıllardır çiftçilik yaptığını ve bu yıl 44 dönümlük alanda domates yetiştirdiğini ama fiyatların kendilerini üzdüğünü söyleyerek, "Geçen yıl bu fiyatlarla satılan domates, bu yıl yarı fiyatına düştü. Zararım büyük ve geleceğimiz belirsiz." dedi.

Mustafa Can: "45 yıldır çiftçilik yapıyorum. Bu yılki fiyatların düşmesi bizi çok şaşırttı. Marketlerdeki fiyatlar ise bizi şoke ediyor. Nereden kaynaklandığını bilmiyoruz."

Salça Fabrikalarının Rolü

Torbalı Ticaret Odası Başkanı Abdulvahap Olgun, domates fiyatlarının geçmiş yıllara göre düştüğünü belirterek, "Salça fabrikaları, geçen yıl alınan fiyatın bile altında ürün alıyor. Bu çiftçiler için büyük bir zarar oluşturuyor. Domatesin büyük bir kısmı salçaya gidiyor, dolayısıyla bu durumu düzeltmemiz gerekiyor." dedi.

Torbalı'da kuru domates ihracatı yapan Kemal Saygıner de bu yıl önemli bir rekor beklediklerini belirterek, ürünün tarlada kalmaması için endişelerinin olduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin önemli tarım havzalarından İzmir'deki ovalarda yetiştirilen ve kavurucu sıcakta hasat...

Türkiye'nin önemli tarım havzalarından İzmir'deki ovalarda yetiştirilen ve kavurucu sıcakta hasat edilen salçalık domatesin tarladan toptan satış fiyatı, üretimdeki artış nedeniyle geçen yılın altına düştü.

Türkiye'nin önemli tarım havzalarından İzmir'deki ovalarda yetiştirilen ve kavurucu sıcakta hasat...

Türkiye'nin önemli tarım havzalarından İzmir'deki ovalarda yetiştirilen ve kavurucu sıcakta hasat edilen salçalık domatesin tarladan toptan satış fiyatı, üretimdeki artış nedeniyle geçen yılın altına düştü.

Türkiye'nin önemli tarım havzalarından İzmir'deki ovalarda yetiştirilen ve kavurucu sıcakta hasat...

Türkiye'nin önemli tarım havzalarından İzmir'deki ovalarda yetiştirilen ve kavurucu sıcakta hasat edilen salçalık domatesin tarladan toptan satış fiyatı, üretimdeki artış nedeniyle geçen yılın altına düştü.

Türkiye'nin önemli tarım havzalarından İzmir'deki ovalarda yetiştirilen ve kavurucu sıcakta hasat...

Türkiye'nin önemli tarım havzalarından İzmir'deki ovalarda yetiştirilen ve kavurucu sıcakta hasat edilen salçalık domatesin tarladan toptan satış fiyatı, üretimdeki artış nedeniyle geçen yılın altına düştü.

Türkiye'nin önemli tarım havzalarından İzmir'deki ovalarda yetiştirilen ve kavurucu sıcakta hasat...

Türkiye'nin önemli tarım havzalarından İzmir'deki ovalarda yetiştirilen ve kavurucu sıcakta hasat edilen salçalık domatesin tarladan toptan satış fiyatı, üretimdeki artış nedeniyle geçen yılın altına düştü.

Türkiye'nin önemli tarım havzalarından İzmir'deki ovalarda yetiştirilen ve kavurucu sıcakta hasat...

Türkiye'nin önemli tarım havzalarından İzmir'deki ovalarda yetiştirilen ve kavurucu sıcakta hasat edilen salçalık domatesin tarladan toptan satış fiyatı, üretimdeki artış nedeniyle geçen yılın altına düştü.

Türkiye'nin önemli tarım havzalarından İzmir'deki ovalarda yetiştirilen ve kavurucu sıcakta hasat...

Türkiye'nin önemli tarım havzalarından İzmir'deki ovalarda yetiştirilen ve kavurucu sıcakta hasat edilen salçalık domatesin tarladan toptan satış fiyatı, üretimdeki artış nedeniyle geçen yılın altına düştü.

Türkiye'nin önemli tarım havzalarından İzmir'deki ovalarda yetiştirilen ve kavurucu sıcakta hasat...

Türkiye'nin önemli tarım havzalarından İzmir'deki ovalarda yetiştirilen ve kavurucu sıcakta hasat edilen salçalık domatesin tarladan toptan satış fiyatı, üretimdeki artış nedeniyle geçen yılın altına düştü.

Türkiye'nin önemli tarım havzalarından İzmir'deki ovalarda yetiştirilen ve kavurucu sıcakta hasat...

Türkiye'nin önemli tarım havzalarından İzmir'deki ovalarda yetiştirilen ve kavurucu sıcakta hasat edilen salçalık domatesin tarladan toptan satış fiyatı, üretimdeki artış nedeniyle geçen yılın altına düştü.

Türkiye'nin önemli tarım havzalarından İzmir'deki ovalarda yetiştirilen ve kavurucu sıcakta hasat...

Türkiye'nin önemli tarım havzalarından İzmir'deki ovalarda yetiştirilen ve kavurucu sıcakta hasat edilen salçalık domatesin tarladan toptan satış fiyatı, üretimdeki artış nedeniyle geçen yılın altına düştü.

Türkiye'nin önemli tarım havzalarından İzmir'deki ovalarda yetiştirilen ve kavurucu sıcakta hasat...

Türkiye'nin önemli tarım havzalarından İzmir'deki ovalarda yetiştirilen ve kavurucu sıcakta hasat edilen salçalık domatesin tarladan toptan satış fiyatı, üretimdeki artış nedeniyle geçen yılın altına düştü.

Türkiye'nin önemli tarım havzalarından İzmir'deki ovalarda yetiştirilen ve kavurucu sıcakta hasat...

Türkiye'nin önemli tarım havzalarından İzmir'deki ovalarda yetiştirilen ve kavurucu sıcakta hasat edilen salçalık domatesin tarladan toptan satış fiyatı, üretimdeki artış nedeniyle geçen yılın altına düştü.

Türkiye'nin önemli tarım havzalarından İzmir'deki ovalarda yetiştirilen ve kavurucu sıcakta hasat...

Türkiye'nin önemli tarım havzalarından İzmir'deki ovalarda yetiştirilen ve kavurucu sıcakta hasat edilen salçalık domatesin tarladan toptan satış fiyatı, üretimdeki artış nedeniyle geçen yılın altına düştü.

Türkiye'nin önemli tarım havzalarından İzmir'deki ovalarda yetiştirilen ve kavurucu sıcakta hasat...

Türkiye'nin önemli tarım havzalarından İzmir'deki ovalarda yetiştirilen ve kavurucu sıcakta hasat edilen salçalık domatesin tarladan toptan satış fiyatı, üretimdeki artış nedeniyle geçen yılın altına düştü.

Türkiye'nin önemli tarım havzalarından İzmir'deki ovalarda yetiştirilen ve kavurucu sıcakta hasat...

Türkiye'nin önemli tarım havzalarından İzmir'deki ovalarda yetiştirilen ve kavurucu sıcakta hasat edilen salçalık domatesin tarladan toptan satış fiyatı, üretimdeki artış nedeniyle geçen yılın altına düştü.

Türkiye'nin önemli tarım havzalarından İzmir'deki ovalarda yetiştirilen ve kavurucu sıcakta hasat...

Türkiye'nin önemli tarım havzalarından İzmir'deki ovalarda yetiştirilen ve kavurucu sıcakta hasat edilen salçalık domatesin tarladan toptan satış fiyatı, üretimdeki artış nedeniyle geçen yılın altına düştü.

Türkiye'nin önemli tarım havzalarından İzmir'deki ovalarda yetiştirilen ve kavurucu sıcakta hasat...

Türkiye'nin önemli tarım havzalarından İzmir'deki ovalarda yetiştirilen ve kavurucu sıcakta hasat edilen salçalık domatesin tarladan toptan satış fiyatı, üretimdeki artış nedeniyle geçen yılın altına düştü.

Türkiye'nin önemli tarım havzalarından İzmir'deki ovalarda yetiştirilen ve kavurucu sıcakta hasat...

Türkiye'nin önemli tarım havzalarından İzmir'deki ovalarda yetiştirilen ve kavurucu sıcakta hasat edilen salçalık domatesin tarladan toptan satış fiyatı, üretimdeki artış nedeniyle geçen yılın altına düştü.

Türkiye'nin önemli tarım havzalarından İzmir'deki ovalarda yetiştirilen ve kavurucu sıcakta hasat...

Türkiye'nin önemli tarım havzalarından İzmir'deki ovalarda yetiştirilen ve kavurucu sıcakta hasat edilen salçalık domatesin tarladan toptan satış fiyatı, üretimdeki artış nedeniyle geçen yılın altına düştü. Sabah gün aydınlanmadan tarlaya giren işçiler, saatlerce kavurucu güneşin altında olgunlaşan domatesleri toplayıp kasalara koyuyor. Hasadın son dönemine yaklaşan domates üreticisi, bu sene rekoltenin yükselmesiyle ve fiyatların düşmesi nedeniyle umduğunu bulamamaktan şikayetçi.

Türkiye'nin önemli tarım havzalarından İzmir'deki ovalarda yetiştirilen ve kavurucu sıcakta hasat...

Türkiye'nin önemli tarım havzalarından İzmir'deki ovalarda yetiştirilen ve kavurucu sıcakta hasat edilen salçalık domatesin tarladan toptan satış fiyatı, üretimdeki artış nedeniyle geçen yılın altına düştü. Sabah gün aydınlanmadan tarlaya giren işçiler, saatlerce kavurucu güneşin altında olgunlaşan domatesleri toplayıp kasalara koyuyor. Hasadın son dönemine yaklaşan domates üreticisi, bu sene rekoltenin yükselmesiyle ve fiyatların düşmesi nedeniyle umduğunu bulamamaktan şikayetçi.

Türkiye'nin önemli tarım havzalarından İzmir'deki ovalarda yetiştirilen ve kavurucu sıcakta hasat...

Türkiye'nin önemli tarım havzalarından İzmir'deki ovalarda yetiştirilen ve kavurucu sıcakta hasat edilen salçalık domatesin tarladan toptan satış fiyatı, üretimdeki artış nedeniyle geçen yılın altına düştü. Sabah gün aydınlanmadan tarlaya giren işçiler, saatlerce kavurucu güneşin altında olgunlaşan domatesleri toplayıp kasalara koyuyor. Hasadın son dönemine yaklaşan domates üreticisi, bu sene rekoltenin yükselmesiyle ve fiyatların düşmesi nedeniyle umduğunu bulamamaktan şikayetçi.

Türkiye'nin önemli tarım havzalarından İzmir'deki ovalarda yetiştirilen ve kavurucu sıcakta hasat...

Türkiye'nin önemli tarım havzalarından İzmir'deki ovalarda yetiştirilen ve kavurucu sıcakta hasat edilen salçalık domatesin tarladan toptan satış fiyatı, üretimdeki artış nedeniyle geçen yılın altına düştü. Sabah gün aydınlanmadan tarlaya giren işçiler, saatlerce kavurucu güneşin altında olgunlaşan domatesleri toplayıp kasalara koyuyor. Hasadın son dönemine yaklaşan domates üreticisi, bu sene rekoltenin yükselmesiyle ve fiyatların düşmesi nedeniyle umduğunu bulamamaktan şikayetçi.

Türkiye'nin önemli tarım havzalarından İzmir'deki ovalarda yetiştirilen ve kavurucu sıcakta hasat...

Türkiye'nin önemli tarım havzalarından İzmir'deki ovalarda yetiştirilen ve kavurucu sıcakta hasat edilen salçalık domatesin tarladan toptan satış fiyatı, üretimdeki artış nedeniyle geçen yılın altına düştü. Sabah gün aydınlanmadan tarlaya giren işçiler, saatlerce kavurucu güneşin altında olgunlaşan domatesleri toplayıp kasalara koyuyor. Hasadın son dönemine yaklaşan domates üreticisi, bu sene rekoltenin yükselmesiyle ve fiyatların düşmesi nedeniyle umduğunu bulamamaktan şikayetçi.

Türkiye'nin önemli tarım havzalarından İzmir'deki ovalarda yetiştirilen ve kavurucu sıcakta hasat...

Türkiye'nin önemli tarım havzalarından İzmir'deki ovalarda yetiştirilen ve kavurucu sıcakta hasat edilen salçalık domatesin tarladan toptan satış fiyatı, üretimdeki artış nedeniyle geçen yılın altına düştü. Sabah gün aydınlanmadan tarlaya giren işçiler, saatlerce kavurucu güneşin altında olgunlaşan domatesleri toplayıp kasalara koyuyor. Hasadın son dönemine yaklaşan domates üreticisi, bu sene rekoltenin yükselmesiyle ve fiyatların düşmesi nedeniyle umduğunu bulamamaktan şikayetçi.

Türkiye'nin önemli tarım havzalarından İzmir'deki ovalarda yetiştirilen ve kavurucu sıcakta hasat...

Türkiye'nin önemli tarım havzalarından İzmir'deki ovalarda yetiştirilen ve kavurucu sıcakta hasat edilen salçalık domatesin tarladan toptan satış fiyatı, üretimdeki artış nedeniyle geçen yılın altına düştü. Sabah gün aydınlanmadan tarlaya giren işçiler, saatlerce kavurucu güneşin altında olgunlaşan domatesleri toplayıp kasalara koyuyor. Hasadın son dönemine yaklaşan domates üreticisi, bu sene rekoltenin yükselmesiyle ve fiyatların düşmesi nedeniyle umduğunu bulamamaktan şikayetçi.

Türkiye'nin önemli tarım havzalarından İzmir'deki ovalarda yetiştirilen ve kavurucu sıcakta hasat...

Türkiye'nin önemli tarım havzalarından İzmir'deki ovalarda yetiştirilen ve kavurucu sıcakta hasat edilen salçalık domatesin tarladan toptan satış fiyatı, üretimdeki artış nedeniyle geçen yılın altına düştü. Sabah gün aydınlanmadan tarlaya giren işçiler, saatlerce kavurucu güneşin altında olgunlaşan domatesleri toplayıp kasalara koyuyor. Hasadın son dönemine yaklaşan domates üreticisi, bu sene rekoltenin yükselmesiyle ve fiyatların düşmesi nedeniyle umduğunu bulamamaktan şikayetçi.

Türkiye'nin önemli tarım havzalarından İzmir'deki ovalarda yetiştirilen ve kavurucu sıcakta hasat...

Türkiye'nin önemli tarım havzalarından İzmir'deki ovalarda yetiştirilen ve kavurucu sıcakta hasat edilen salçalık domatesin tarladan toptan satış fiyatı, üretimdeki artış nedeniyle geçen yılın altına düştü. Sabah gün aydınlanmadan tarlaya giren işçiler, saatlerce kavurucu güneşin altında olgunlaşan domatesleri toplayıp kasalara koyuyor. Hasadın son dönemine yaklaşan domates üreticisi, bu sene rekoltenin yükselmesiyle ve fiyatların düşmesi nedeniyle umduğunu bulamamaktan şikayetçi.

Türkiye'nin önemli tarım havzalarından İzmir'deki ovalarda yetiştirilen ve kavurucu sıcakta hasat...

Türkiye'nin önemli tarım havzalarından İzmir'deki ovalarda yetiştirilen ve kavurucu sıcakta hasat edilen salçalık domatesin tarladan toptan satış fiyatı, üretimdeki artış nedeniyle geçen yılın altına düştü. Sabah gün aydınlanmadan tarlaya giren işçiler, saatlerce kavurucu güneşin altında olgunlaşan domatesleri toplayıp kasalara koyuyor. Hasadın son dönemine yaklaşan domates üreticisi, bu sene rekoltenin yükselmesiyle ve fiyatların düşmesi nedeniyle umduğunu bulamamaktan şikayetçi.

Türkiye'nin önemli tarım havzalarından İzmir'deki ovalarda yetiştirilen ve kavurucu sıcakta hasat...

Türkiye'nin önemli tarım havzalarından İzmir'deki ovalarda yetiştirilen ve kavurucu sıcakta hasat edilen salçalık domatesin tarladan toptan satış fiyatı, üretimdeki artış nedeniyle geçen yılın altına düştü. Sabah gün aydınlanmadan tarlaya giren işçiler, saatlerce kavurucu güneşin altında olgunlaşan domatesleri toplayıp kasalara koyuyor. Hasadın son dönemine yaklaşan domates üreticisi, bu sene rekoltenin yükselmesiyle ve fiyatların düşmesi nedeniyle umduğunu bulamamaktan şikayetçi.

Türkiye'nin önemli tarım havzalarından İzmir'deki ovalarda yetiştirilen ve kavurucu sıcakta hasat...

Türkiye'nin önemli tarım havzalarından İzmir'deki ovalarda yetiştirilen ve kavurucu sıcakta hasat edilen salçalık domatesin tarladan toptan satış fiyatı, üretimdeki artış nedeniyle geçen yılın altına düştü. Sabah gün aydınlanmadan tarlaya giren işçiler, saatlerce kavurucu güneşin altında olgunlaşan domatesleri toplayıp kasalara koyuyor. Hasadın son dönemine yaklaşan domates üreticisi, bu sene rekoltenin yükselmesiyle ve fiyatların düşmesi nedeniyle umduğunu bulamamaktan şikayetçi.

Türkiye'nin önemli tarım havzalarından İzmir'deki ovalarda yetiştirilen ve kavurucu sıcakta hasat...

Türkiye'nin önemli tarım havzalarından İzmir'deki ovalarda yetiştirilen ve kavurucu sıcakta hasat edilen salçalık domatesin tarladan toptan satış fiyatı, üretimdeki artış nedeniyle geçen yılın altına düştü. Sabah gün aydınlanmadan tarlaya giren işçiler, saatlerce kavurucu güneşin altında olgunlaşan domatesleri toplayıp kasalara koyuyor. Hasadın son dönemine yaklaşan domates üreticisi, bu sene rekoltenin yükselmesiyle ve fiyatların düşmesi nedeniyle umduğunu bulamamaktan şikayetçi.

Türkiye'nin önemli tarım havzalarından İzmir'deki ovalarda yetiştirilen ve kavurucu sıcakta hasat...

Türkiye'nin önemli tarım havzalarından İzmir'deki ovalarda yetiştirilen ve kavurucu sıcakta hasat edilen salçalık domatesin tarladan toptan satış fiyatı, üretimdeki artış nedeniyle geçen yılın altına düştü. Sabah gün aydınlanmadan tarlaya giren işçiler, saatlerce kavurucu güneşin altında olgunlaşan domatesleri toplayıp kasalara koyuyor. Hasadın son dönemine yaklaşan domates üreticisi, bu sene rekoltenin yükselmesiyle ve fiyatların düşmesi nedeniyle umduğunu bulamamaktan şikayetçi.

Türkiye'nin önemli tarım havzalarından İzmir'deki ovalarda yetiştirilen ve kavurucu sıcakta hasat...

Türkiye'nin önemli tarım havzalarından İzmir'deki ovalarda yetiştirilen ve kavurucu sıcakta hasat edilen salçalık domatesin tarladan toptan satış fiyatı, üretimdeki artış nedeniyle geçen yılın altına düştü. Sabah gün aydınlanmadan tarlaya giren işçiler, saatlerce kavurucu güneşin altında olgunlaşan domatesleri toplayıp kasalara koyuyor. Hasadın son dönemine yaklaşan domates üreticisi, bu sene rekoltenin yükselmesiyle ve fiyatların düşmesi nedeniyle umduğunu bulamamaktan şikayetçi.

Türkiye'nin önemli tarım havzalarından İzmir'deki ovalarda yetiştirilen ve kavurucu sıcakta hasat...

Türkiye'nin önemli tarım havzalarından İzmir'deki ovalarda yetiştirilen ve kavurucu sıcakta hasat edilen salçalık domatesin tarladan toptan satış fiyatı, üretimdeki artış nedeniyle geçen yılın altına düştü. Sabah gün aydınlanmadan tarlaya giren işçiler, saatlerce kavurucu güneşin altında olgunlaşan domatesleri toplayıp kasalara koyuyor. Hasadın son dönemine yaklaşan domates üreticisi, bu sene rekoltenin yükselmesiyle ve fiyatların düşmesi nedeniyle umduğunu bulamamaktan şikayetçi.

Türkiye'nin önemli tarım havzalarından İzmir'deki ovalarda yetiştirilen ve kavurucu sıcakta hasat...

Türkiye'nin önemli tarım havzalarından İzmir'deki ovalarda yetiştirilen ve kavurucu sıcakta hasat edilen salçalık domatesin tarladan toptan satış fiyatı, üretimdeki artış nedeniyle geçen yılın altına düştü. Sabah gün aydınlanmadan tarlaya giren işçiler, saatlerce kavurucu güneşin altında olgunlaşan domatesleri toplayıp kasalara koyuyor. Hasadın son dönemine yaklaşan domates üreticisi, bu sene rekoltenin yükselmesiyle ve fiyatların düşmesi nedeniyle umduğunu bulamamaktan şikayetçi.

Türkiye'nin önemli tarım havzalarından İzmir'deki ovalarda yetiştirilen ve kavurucu sıcakta hasat...

Türkiye'nin önemli tarım havzalarından İzmir'deki ovalarda yetiştirilen ve kavurucu sıcakta hasat edilen salçalık domatesin tarladan toptan satış fiyatı, üretimdeki artış nedeniyle geçen yılın altına düştü. Sabah gün aydınlanmadan tarlaya giren işçiler, saatlerce kavurucu güneşin altında olgunlaşan domatesleri toplayıp kasalara koyuyor. Hasadın son dönemine yaklaşan domates üreticisi, bu sene rekoltenin yükselmesiyle ve fiyatların düşmesi nedeniyle umduğunu bulamamaktan şikayetçi.

Türkiye'nin önemli tarım havzalarından İzmir'deki ovalarda yetiştirilen ve kavurucu sıcakta hasat...

Türkiye'nin önemli tarım havzalarından İzmir'deki ovalarda yetiştirilen ve kavurucu sıcakta hasat edilen salçalık domatesin tarladan toptan satış fiyatı, üretimdeki artış nedeniyle geçen yılın altına düştü. Sabah gün aydınlanmadan tarlaya giren işçiler, saatlerce kavurucu güneşin altında olgunlaşan domatesleri toplayıp kasalara koyuyor. Hasadın son dönemine yaklaşan domates üreticisi, bu sene rekoltenin yükselmesiyle ve fiyatların düşmesi nedeniyle umduğunu bulamamaktan şikayetçi.

İLGİLİ HABERLER

Sigara zammı hem ciğer hem cep yakacak! Paket başı okkalı zam geldi!

Ankara'nın o ilçesi müziğe doyacak! Girişler tamamen ücretsiz!

Xiaomi telefonu olanlar dikkat! Bu modeller dışındakiler rafa kalkıyor!

Başvuru için son iki gün! KPSS şartsız personel alımı başladı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Az önce duyuruldu! Maaş zammı yüzde 28'e çıkarıldı: İşte yeni maaşlar
2
Miras kavgalarını bitiren karar! Babadan, dededen mirası olanlar dikkat!
3
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
4
Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler
5
İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek
6
Kuyumcular isyan etti! Altın fiyatlarında böylesi ilk kez oluyor
7
İhtiyaç sahiplerine koli koli erzak yardımı! Kızılay başvuru ekranını şimdi açtı

Saatlerce beklemeye son! O işlem artık e-Devlet kapısında!

Dünya Türkiye'deki bu üniversiteleri konuşuyor! İlk 500'de yerini aldılar!

Bardak bardak içen kabızlığı unutuyor! Bu meyve tuvaletten çıkarmıyor

Sigara zammı hem ciğer hem cep yakacak! Paket başı okkalı zam geldi!

Çeşme suyuna talim ettirecek zam! Böyle zam görülmedi!

Ankara'nın o ilçesi müziğe doyacak! Girişler tamamen ücretsiz!

Başvuru için son iki gün! KPSS şartsız personel alımı başladı!

Bakanlığa dev personel alımı! En az lise mezunu olmak şart!

WhatsApp'a bomba gibi yenilik! Türkiye'de resmen başlıyor!

Xiaomi telefonu olanlar dikkat! Bu modeller dışındakiler rafa kalkıyor!

Avrupalılar tadına doyamıyor! Evde yapımı basit Medovik pasta tarifi!

Deodorantların beyaz leke bırakmasının sırrı açıklandı! Bu bilgi hiçbir yerde yok!