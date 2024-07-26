İzmir'de Salçalık Domates Üretiminde Rekor Artış, Fiyatlar Düşüşe Geçti

Salçalık Domateste Üretim Artışı Fiyatları Düşürdü

İzmir, Türkiye'nin tarımsal üretim merkezi olarak önemli bir yere sahip. Bu yıl salçalık domates üretiminde yaşanan artış, toptan fiyatlarının 2 liraya kadar gerilemesine neden oldu. Özellikle Menemen Ovası'nda yoğun bir şekilde büyütülen domatesler, bu yıl çiftçilerin umduğundan daha düşük fiyatlarla piyasada yerini aldı.

Tarım Üretiminde Düşen Fiyatlar

Geçen yıl 97 bin dekar alanda 770 bin ton domates üretildiğini belirten Menemen Ziraat Odası Başkanı Yücel Altıntaş, bu yıl ekim alanlarının 100 bin dekarı aştığını ifade etti. Ancak, dış pazardaki talepteki azalma, fiyatların düşmesine yol açtı. Yücel Altıntaş: "Geçen yıl domates fiyatları 4-4,5 lira iken, şu anda 2-2,30 lira. Üreticiler çok zor durumda ve maliyetler yükselmeye devam ediyor."

Çiftçilerin Şikayetleri Artıyor

Domates üreticisi Mustafa Er, yıllardır çiftçilik yaptığını ve bu yıl 44 dönümlük alanda domates yetiştirdiğini ama fiyatların kendilerini üzdüğünü söyleyerek, "Geçen yıl bu fiyatlarla satılan domates, bu yıl yarı fiyatına düştü. Zararım büyük ve geleceğimiz belirsiz." dedi.

Salça Fabrikalarının Rolü

"45 yıldır çiftçilik yapıyorum. Bu yılki fiyatların düşmesi bizi çok şaşırttı. Marketlerdeki fiyatlar ise bizi şoke ediyor. Nereden kaynaklandığını bilmiyoruz."

Torbalı Ticaret Odası Başkanı Abdulvahap Olgun, domates fiyatlarının geçmiş yıllara göre düştüğünü belirterek, "Salça fabrikaları, geçen yıl alınan fiyatın bile altında ürün alıyor. Bu çiftçiler için büyük bir zarar oluşturuyor. Domatesin büyük bir kısmı salçaya gidiyor, dolayısıyla bu durumu düzeltmemiz gerekiyor." dedi.

Torbalı'da kuru domates ihracatı yapan Kemal Saygıner de bu yıl önemli bir rekor beklediklerini belirterek, ürünün tarlada kalmaması için endişelerinin olduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin önemli tarım havzalarından İzmir'deki ovalarda yetiştirilen ve kavurucu sıcakta hasat edilen salçalık domatesin tarladan toptan satış fiyatı, üretimdeki artış nedeniyle geçen yılın altına düştü.

Türkiye'nin önemli tarım havzalarından İzmir'deki ovalarda yetiştirilen ve kavurucu sıcakta hasat edilen salçalık domatesin tarladan toptan satış fiyatı, üretimdeki artış nedeniyle geçen yılın altına düştü.

Türkiye'nin önemli tarım havzalarından İzmir'deki ovalarda yetiştirilen ve kavurucu sıcakta hasat edilen salçalık domatesin tarladan toptan satış fiyatı, üretimdeki artış nedeniyle geçen yılın altına düştü.

Türkiye'nin önemli tarım havzalarından İzmir'deki ovalarda yetiştirilen ve kavurucu sıcakta hasat edilen salçalık domatesin tarladan toptan satış fiyatı, üretimdeki artış nedeniyle geçen yılın altına düştü.

Türkiye'nin önemli tarım havzalarından İzmir'deki ovalarda yetiştirilen ve kavurucu sıcakta hasat edilen salçalık domatesin tarladan toptan satış fiyatı, üretimdeki artış nedeniyle geçen yılın altına düştü.

Türkiye'nin önemli tarım havzalarından İzmir'deki ovalarda yetiştirilen ve kavurucu sıcakta hasat edilen salçalık domatesin tarladan toptan satış fiyatı, üretimdeki artış nedeniyle geçen yılın altına düştü.

Türkiye'nin önemli tarım havzalarından İzmir'deki ovalarda yetiştirilen ve kavurucu sıcakta hasat edilen salçalık domatesin tarladan toptan satış fiyatı, üretimdeki artış nedeniyle geçen yılın altına düştü.

Türkiye'nin önemli tarım havzalarından İzmir'deki ovalarda yetiştirilen ve kavurucu sıcakta hasat edilen salçalık domatesin tarladan toptan satış fiyatı, üretimdeki artış nedeniyle geçen yılın altına düştü.

Türkiye'nin önemli tarım havzalarından İzmir'deki ovalarda yetiştirilen ve kavurucu sıcakta hasat edilen salçalık domatesin tarladan toptan satış fiyatı, üretimdeki artış nedeniyle geçen yılın altına düştü.

Türkiye'nin önemli tarım havzalarından İzmir'deki ovalarda yetiştirilen ve kavurucu sıcakta hasat edilen salçalık domatesin tarladan toptan satış fiyatı, üretimdeki artış nedeniyle geçen yılın altına düştü.

Türkiye'nin önemli tarım havzalarından İzmir'deki ovalarda yetiştirilen ve kavurucu sıcakta hasat edilen salçalık domatesin tarladan toptan satış fiyatı, üretimdeki artış nedeniyle geçen yılın altına düştü.

Türkiye'nin önemli tarım havzalarından İzmir'deki ovalarda yetiştirilen ve kavurucu sıcakta hasat edilen salçalık domatesin tarladan toptan satış fiyatı, üretimdeki artış nedeniyle geçen yılın altına düştü.

Türkiye'nin önemli tarım havzalarından İzmir'deki ovalarda yetiştirilen ve kavurucu sıcakta hasat edilen salçalık domatesin tarladan toptan satış fiyatı, üretimdeki artış nedeniyle geçen yılın altına düştü.

Türkiye'nin önemli tarım havzalarından İzmir'deki ovalarda yetiştirilen ve kavurucu sıcakta hasat edilen salçalık domatesin tarladan toptan satış fiyatı, üretimdeki artış nedeniyle geçen yılın altına düştü.

Türkiye'nin önemli tarım havzalarından İzmir'deki ovalarda yetiştirilen ve kavurucu sıcakta hasat edilen salçalık domatesin tarladan toptan satış fiyatı, üretimdeki artış nedeniyle geçen yılın altına düştü.

Türkiye'nin önemli tarım havzalarından İzmir'deki ovalarda yetiştirilen ve kavurucu sıcakta hasat edilen salçalık domatesin tarladan toptan satış fiyatı, üretimdeki artış nedeniyle geçen yılın altına düştü.

Türkiye'nin önemli tarım havzalarından İzmir'deki ovalarda yetiştirilen ve kavurucu sıcakta hasat edilen salçalık domatesin tarladan toptan satış fiyatı, üretimdeki artış nedeniyle geçen yılın altına düştü.

Türkiye'nin önemli tarım havzalarından İzmir'deki ovalarda yetiştirilen ve kavurucu sıcakta hasat edilen salçalık domatesin tarladan toptan satış fiyatı, üretimdeki artış nedeniyle geçen yılın altına düştü.

Türkiye'nin önemli tarım havzalarından İzmir'deki ovalarda yetiştirilen ve kavurucu sıcakta hasat edilen salçalık domatesin tarladan toptan satış fiyatı, üretimdeki artış nedeniyle geçen yılın altına düştü. Sabah gün aydınlanmadan tarlaya giren işçiler, saatlerce kavurucu güneşin altında olgunlaşan domatesleri toplayıp kasalara koyuyor. Hasadın son dönemine yaklaşan domates üreticisi, bu sene rekoltenin yükselmesiyle ve fiyatların düşmesi nedeniyle umduğunu bulamamaktan şikayetçi.

Türkiye'nin önemli tarım havzalarından İzmir'deki ovalarda yetiştirilen ve kavurucu sıcakta hasat edilen salçalık domatesin tarladan toptan satış fiyatı, üretimdeki artış nedeniyle geçen yılın altına düştü. Sabah gün aydınlanmadan tarlaya giren işçiler, saatlerce kavurucu güneşin altında olgunlaşan domatesleri toplayıp kasalara koyuyor. Hasadın son dönemine yaklaşan domates üreticisi, bu sene rekoltenin yükselmesiyle ve fiyatların düşmesi nedeniyle umduğunu bulamamaktan şikayetçi.

Türkiye'nin önemli tarım havzalarından İzmir'deki ovalarda yetiştirilen ve kavurucu sıcakta hasat edilen salçalık domatesin tarladan toptan satış fiyatı, üretimdeki artış nedeniyle geçen yılın altına düştü. Sabah gün aydınlanmadan tarlaya giren işçiler, saatlerce kavurucu güneşin altında olgunlaşan domatesleri toplayıp kasalara koyuyor. Hasadın son dönemine yaklaşan domates üreticisi, bu sene rekoltenin yükselmesiyle ve fiyatların düşmesi nedeniyle umduğunu bulamamaktan şikayetçi.

Türkiye'nin önemli tarım havzalarından İzmir'deki ovalarda yetiştirilen ve kavurucu sıcakta hasat edilen salçalık domatesin tarladan toptan satış fiyatı, üretimdeki artış nedeniyle geçen yılın altına düştü. Sabah gün aydınlanmadan tarlaya giren işçiler, saatlerce kavurucu güneşin altında olgunlaşan domatesleri toplayıp kasalara koyuyor. Hasadın son dönemine yaklaşan domates üreticisi, bu sene rekoltenin yükselmesiyle ve fiyatların düşmesi nedeniyle umduğunu bulamamaktan şikayetçi.

Türkiye'nin önemli tarım havzalarından İzmir'deki ovalarda yetiştirilen ve kavurucu sıcakta hasat edilen salçalık domatesin tarladan toptan satış fiyatı, üretimdeki artış nedeniyle geçen yılın altına düştü. Sabah gün aydınlanmadan tarlaya giren işçiler, saatlerce kavurucu güneşin altında olgunlaşan domatesleri toplayıp kasalara koyuyor. Hasadın son dönemine yaklaşan domates üreticisi, bu sene rekoltenin yükselmesiyle ve fiyatların düşmesi nedeniyle umduğunu bulamamaktan şikayetçi.

Türkiye'nin önemli tarım havzalarından İzmir'deki ovalarda yetiştirilen ve kavurucu sıcakta hasat edilen salçalık domatesin tarladan toptan satış fiyatı, üretimdeki artış nedeniyle geçen yılın altına düştü. Sabah gün aydınlanmadan tarlaya giren işçiler, saatlerce kavurucu güneşin altında olgunlaşan domatesleri toplayıp kasalara koyuyor. Hasadın son dönemine yaklaşan domates üreticisi, bu sene rekoltenin yükselmesiyle ve fiyatların düşmesi nedeniyle umduğunu bulamamaktan şikayetçi.

Türkiye'nin önemli tarım havzalarından İzmir'deki ovalarda yetiştirilen ve kavurucu sıcakta hasat edilen salçalık domatesin tarladan toptan satış fiyatı, üretimdeki artış nedeniyle geçen yılın altına düştü. Sabah gün aydınlanmadan tarlaya giren işçiler, saatlerce kavurucu güneşin altında olgunlaşan domatesleri toplayıp kasalara koyuyor. Hasadın son dönemine yaklaşan domates üreticisi, bu sene rekoltenin yükselmesiyle ve fiyatların düşmesi nedeniyle umduğunu bulamamaktan şikayetçi.

Türkiye'nin önemli tarım havzalarından İzmir'deki ovalarda yetiştirilen ve kavurucu sıcakta hasat edilen salçalık domatesin tarladan toptan satış fiyatı, üretimdeki artış nedeniyle geçen yılın altına düştü. Sabah gün aydınlanmadan tarlaya giren işçiler, saatlerce kavurucu güneşin altında olgunlaşan domatesleri toplayıp kasalara koyuyor. Hasadın son dönemine yaklaşan domates üreticisi, bu sene rekoltenin yükselmesiyle ve fiyatların düşmesi nedeniyle umduğunu bulamamaktan şikayetçi.

Türkiye'nin önemli tarım havzalarından İzmir'deki ovalarda yetiştirilen ve kavurucu sıcakta hasat edilen salçalık domatesin tarladan toptan satış fiyatı, üretimdeki artış nedeniyle geçen yılın altına düştü. Sabah gün aydınlanmadan tarlaya giren işçiler, saatlerce kavurucu güneşin altında olgunlaşan domatesleri toplayıp kasalara koyuyor. Hasadın son dönemine yaklaşan domates üreticisi, bu sene rekoltenin yükselmesiyle ve fiyatların düşmesi nedeniyle umduğunu bulamamaktan şikayetçi.

Türkiye'nin önemli tarım havzalarından İzmir'deki ovalarda yetiştirilen ve kavurucu sıcakta hasat edilen salçalık domatesin tarladan toptan satış fiyatı, üretimdeki artış nedeniyle geçen yılın altına düştü. Sabah gün aydınlanmadan tarlaya giren işçiler, saatlerce kavurucu güneşin altında olgunlaşan domatesleri toplayıp kasalara koyuyor. Hasadın son dönemine yaklaşan domates üreticisi, bu sene rekoltenin yükselmesiyle ve fiyatların düşmesi nedeniyle umduğunu bulamamaktan şikayetçi.

Türkiye'nin önemli tarım havzalarından İzmir'deki ovalarda yetiştirilen ve kavurucu sıcakta hasat edilen salçalık domatesin tarladan toptan satış fiyatı, üretimdeki artış nedeniyle geçen yılın altına düştü. Sabah gün aydınlanmadan tarlaya giren işçiler, saatlerce kavurucu güneşin altında olgunlaşan domatesleri toplayıp kasalara koyuyor. Hasadın son dönemine yaklaşan domates üreticisi, bu sene rekoltenin yükselmesiyle ve fiyatların düşmesi nedeniyle umduğunu bulamamaktan şikayetçi.

Türkiye'nin önemli tarım havzalarından İzmir'deki ovalarda yetiştirilen ve kavurucu sıcakta hasat edilen salçalık domatesin tarladan toptan satış fiyatı, üretimdeki artış nedeniyle geçen yılın altına düştü. Sabah gün aydınlanmadan tarlaya giren işçiler, saatlerce kavurucu güneşin altında olgunlaşan domatesleri toplayıp kasalara koyuyor. Hasadın son dönemine yaklaşan domates üreticisi, bu sene rekoltenin yükselmesiyle ve fiyatların düşmesi nedeniyle umduğunu bulamamaktan şikayetçi.

Türkiye'nin önemli tarım havzalarından İzmir'deki ovalarda yetiştirilen ve kavurucu sıcakta hasat edilen salçalık domatesin tarladan toptan satış fiyatı, üretimdeki artış nedeniyle geçen yılın altına düştü. Sabah gün aydınlanmadan tarlaya giren işçiler, saatlerce kavurucu güneşin altında olgunlaşan domatesleri toplayıp kasalara koyuyor. Hasadın son dönemine yaklaşan domates üreticisi, bu sene rekoltenin yükselmesiyle ve fiyatların düşmesi nedeniyle umduğunu bulamamaktan şikayetçi.

Türkiye'nin önemli tarım havzalarından İzmir'deki ovalarda yetiştirilen ve kavurucu sıcakta hasat edilen salçalık domatesin tarladan toptan satış fiyatı, üretimdeki artış nedeniyle geçen yılın altına düştü. Sabah gün aydınlanmadan tarlaya giren işçiler, saatlerce kavurucu güneşin altında olgunlaşan domatesleri toplayıp kasalara koyuyor. Hasadın son dönemine yaklaşan domates üreticisi, bu sene rekoltenin yükselmesiyle ve fiyatların düşmesi nedeniyle umduğunu bulamamaktan şikayetçi.

Türkiye'nin önemli tarım havzalarından İzmir'deki ovalarda yetiştirilen ve kavurucu sıcakta hasat edilen salçalık domatesin tarladan toptan satış fiyatı, üretimdeki artış nedeniyle geçen yılın altına düştü. Sabah gün aydınlanmadan tarlaya giren işçiler, saatlerce kavurucu güneşin altında olgunlaşan domatesleri toplayıp kasalara koyuyor. Hasadın son dönemine yaklaşan domates üreticisi, bu sene rekoltenin yükselmesiyle ve fiyatların düşmesi nedeniyle umduğunu bulamamaktan şikayetçi.

Türkiye'nin önemli tarım havzalarından İzmir'deki ovalarda yetiştirilen ve kavurucu sıcakta hasat edilen salçalık domatesin tarladan toptan satış fiyatı, üretimdeki artış nedeniyle geçen yılın altına düştü. Sabah gün aydınlanmadan tarlaya giren işçiler, saatlerce kavurucu güneşin altında olgunlaşan domatesleri toplayıp kasalara koyuyor. Hasadın son dönemine yaklaşan domates üreticisi, bu sene rekoltenin yükselmesiyle ve fiyatların düşmesi nedeniyle umduğunu bulamamaktan şikayetçi.

Türkiye'nin önemli tarım havzalarından İzmir'deki ovalarda yetiştirilen ve kavurucu sıcakta hasat edilen salçalık domatesin tarladan toptan satış fiyatı, üretimdeki artış nedeniyle geçen yılın altına düştü. Sabah gün aydınlanmadan tarlaya giren işçiler, saatlerce kavurucu güneşin altında olgunlaşan domatesleri toplayıp kasalara koyuyor. Hasadın son dönemine yaklaşan domates üreticisi, bu sene rekoltenin yükselmesiyle ve fiyatların düşmesi nedeniyle umduğunu bulamamaktan şikayetçi.

Türkiye'nin önemli tarım havzalarından İzmir'deki ovalarda yetiştirilen ve kavurucu sıcakta hasat edilen salçalık domatesin tarladan toptan satış fiyatı, üretimdeki artış nedeniyle geçen yılın altına düştü. Sabah gün aydınlanmadan tarlaya giren işçiler, saatlerce kavurucu güneşin altında olgunlaşan domatesleri toplayıp kasalara koyuyor. Hasadın son dönemine yaklaşan domates üreticisi, bu sene rekoltenin yükselmesiyle ve fiyatların düşmesi nedeniyle umduğunu bulamamaktan şikayetçi.

Türkiye'nin önemli tarım havzalarından İzmir'deki ovalarda yetiştirilen ve kavurucu sıcakta hasat edilen salçalık domatesin tarladan toptan satış fiyatı, üretimdeki artış nedeniyle geçen yılın altına düştü. Sabah gün aydınlanmadan tarlaya giren işçiler, saatlerce kavurucu güneşin altında olgunlaşan domatesleri toplayıp kasalara koyuyor. Hasadın son dönemine yaklaşan domates üreticisi, bu sene rekoltenin yükselmesiyle ve fiyatların düşmesi nedeniyle umduğunu bulamamaktan şikayetçi.