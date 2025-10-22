İzmir'de Tekstil ve Ayakkabı Fuarları Başladı: Fashion Prime ve Intermoda

İzmir'de iki büyük fuar kapılarını açtı

Fuar İzmir ev sahipliğinde sektör buluşması

İzmir'de tekstil, hazır giyim ve ayakkabı sektörlerini bir araya getiren "Fashion Prime 8. Tekstil, Hazır Giyim Tedarikçileri ve Teknolojileri Fuarı" ile "Intermoda Ayakkabı, Terlik ve Çanta Fuarı" Fuar İzmir'de açıldı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, açılışta iki fuarın İzmir'in üretim gücünü ve tasarım yeteneğini dünyaya gösterme fırsatı sunduğunu belirtti.

Tugay, Fashion Prime'ın tekstil ve hazır giyimde birçok başlığı ziyaretçilere sunacağını, bu yıl gelinlik, abiye ve damatlık üretiminde kullanılan kumaş ve aksesuarların ön planda olduğunu vurguladı.

Tugay: "Tekstil ve hazır giyim sektörleri yıllardır Türkiye'nin üretim omurgalarından birini oluşturmaktadır. Dünyada yeşil üretim, dijitalleşme, yapay zeka ve inovasyon alanlarında ciddi dönüşüm yaşanmakta. Buna ayak uydurmak durumundayız. Bu süreçte rekabet gücümüzü artırmalıyız."

Konuşmaların ardından fuarların açılışı yapıldı. Fashion Prime, ikili görüşmeler, defileler ve atölyelerle üretici ve tasarımcılara yeni işbirlikleri kapıları aralayacak; üreticilerden tedarikçilere, tasarımcılardan yan ürün sağlayıcılarına kadar sektörün tüm paydaşlarını bir araya getirecek.

Geçen yıl 38 ülkeden 7 bin 753 ziyaretçiyi ağırlayan Fashion Prime'da katılımcılar, kumaş ve aksesuarlardan ileri üretim teknolojilerine kadar ürünlerini sergilerken profesyonel ziyaretçiler sektörün en güncel trendlerini ve yeniliklerini doğrudan görüp deneyimleme fırsatı bulacak.

Ayakkabı üreticileri ile tedarikçilerini buluşturan Ayakkabı, Terlik ve Çanta Fuarı'nda ise ayakkabı sektöründeki yenilikler, tasarımlar ve üretim teknikleri sergilenecek.

Fuarlar 24 Ekim'de sona erecek.

Cemil Tugay gazetecilerin sorularını yanıtladı

Açılış töreninin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay, kamuoyunda "Balçova arsa mağdurları" olarak anılan arazi sahiplerinin sorununun çözümüne ilişkin, kentin kronik sorunlarını çözmeye çalışacaklarını söyledi.

Tugay, yağmurların ardından İzmir Körfezi'nde yayılan kötü kokuya ilişkin ise şunları kaydetti:

"Körfezin suyunda ilave bir kirlenme yok arkadaşlar. Ama uzun yıllardır dipte birikmiş olan o kirli sediment dediğimiz birikim metrelerce kalın. O alg dediğimiz mikroorganizmaların patlama şeklinde çoğalmasına neden oluyor. Bizim yaşadığımız sorun aslında kirlilikten ötürü biyolojik bir durum. Alg patlaması denen bir sorun."

