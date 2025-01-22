İzmir'de Üç Fuarın Açılışı Coşkuyla Gerçekleşti

İzmir'de Üç Önemli Fuarın Açılışı Yapıldı

İzmir, 6. Uluslararası Otel, Restaurant, Kafe, Fırın, Çamaşırhane Ekipmanları, Ağırlama ve Konaklama Teknolojileri Fuarı (HORECA Fair), 6. Uluslararası Ev Dışı Tüketim Fuarı (HORECA EDT) ile 3. Ambalajlama ve Paketleme Teknolojileri Fuarı (Pack Fair Türkiye) kapılarını açtı.

Açılış töreninde konuşan Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Genel Başkan Vekili ve Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, Kartalkaya Kayak Merkezi'nde meydana gelen yangında yaşamını yitirenlere rahmet diledi.

Balcı, fuarların esnaf için büyük bir öneme sahip olduğunu vurgulayarak, "Fuarlar, esnafın kendini geliştirmesi için önemlidir. Federasyon olarak bu etkinlikleri önemsiyoruz. Esnafımız fuarları ziyaret ederek, gelişen teknolojileri ve yeni ürünleri görebilmektedir," dedi.

Ege Plastik Sanayicileri Dayanışma Derneği Başkanı Şener Gençer ise fuarda sektördeki yeniliklerin ve işbirliği fırsatlarının yer aldığını belirtti.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesilirken, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Yalçın Ata, İzmir Ticaret Odası Meclis Başkanı Selami Özpoyraz ve Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Hacı Durmuş gibi önemli isimler açılışta yer aldı.

Fuarlara katılan 400 firma, otel tekstili ve mobilyası, çamaşırhane, mutfak, fırın ve restoran ekipmanları ile aydınlatma, havuz ve güvenlik sistemleri alanındaki yeni teknolojilerini ve hizmetlerini tanıttı. Fuarlar, 25 Ocak'a kadar sürecek.

İzmir'de, Fuar İzmir'de düzenlenen 6. Uluslararası Otel, Restaurant, Kafe, Fırın, Çamaşırhane Ekipmanları, Ağırlama ve Konaklama Teknolojileri Fuarı (HORECA Fair), 6. Uluslararası Ev Dışı Tüketim Fuarı (HORECA EDT) ile 3. Ambalajlama ve Paketleme Teknolojileri Fuarı (Pack Fair Türkiye) kapılarını açtı.

İzmir'de, Fuar İzmir'de düzenlenen 6. Uluslararası Otel, Restaurant, Kafe, Fırın, Çamaşırhane Ekipmanları, Ağırlama ve Konaklama Teknolojileri Fuarı (HORECA Fair), 6. Uluslararası Ev Dışı Tüketim Fuarı (HORECA EDT) ile 3. Ambalajlama ve Paketleme Teknolojileri Fuarı (Pack Fair Türkiye) kapılarını açtı.