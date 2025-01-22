DOLAR
35,65 -0,09%
EURO
37,16 -0,05%
ALTIN
3.161,78 -0,73%
BITCOIN
3.706.371,22 2,1%

İzmir'de Üç Fuarın Açılışı Coşkuyla Gerçekleşti

İzmir, HORECA Fair, HORECA EDT ve Pack Fair Türkiye fuarlarıyla ticaret ve inovasyonun buluşma noktası oldu.

Yayın Tarihi: 22.01.2025 17:22
Güncelleme Tarihi: 22.01.2025 17:37
İzmir'de Üç Fuarın Açılışı Coşkuyla Gerçekleşti

İzmir'de Üç Önemli Fuarın Açılışı Yapıldı

İzmir, 6. Uluslararası Otel, Restaurant, Kafe, Fırın, Çamaşırhane Ekipmanları, Ağırlama ve Konaklama Teknolojileri Fuarı (HORECA Fair), 6. Uluslararası Ev Dışı Tüketim Fuarı (HORECA EDT) ile 3. Ambalajlama ve Paketleme Teknolojileri Fuarı (Pack Fair Türkiye) kapılarını açtı.

Açılış töreninde konuşan Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Genel Başkan Vekili ve Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, Kartalkaya Kayak Merkezi'nde meydana gelen yangında yaşamını yitirenlere rahmet diledi.

Balcı, fuarların esnaf için büyük bir öneme sahip olduğunu vurgulayarak, "Fuarlar, esnafın kendini geliştirmesi için önemlidir. Federasyon olarak bu etkinlikleri önemsiyoruz. Esnafımız fuarları ziyaret ederek, gelişen teknolojileri ve yeni ürünleri görebilmektedir," dedi.

Ege Plastik Sanayicileri Dayanışma Derneği Başkanı Şener Gençer ise fuarda sektördeki yeniliklerin ve işbirliği fırsatlarının yer aldığını belirtti.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesilirken, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Yalçın Ata, İzmir Ticaret Odası Meclis Başkanı Selami Özpoyraz ve Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Hacı Durmuş gibi önemli isimler açılışta yer aldı.

Fuarlara katılan 400 firma, otel tekstili ve mobilyası, çamaşırhane, mutfak, fırın ve restoran ekipmanları ile aydınlatma, havuz ve güvenlik sistemleri alanındaki yeni teknolojilerini ve hizmetlerini tanıttı. Fuarlar, 25 Ocak'a kadar sürecek.

İzmir'de, Fuar İzmir'de düzenlenen 6. Uluslararası Otel, Restaurant, Kafe, Fırın, Çamaşırhane...

İzmir'de, Fuar İzmir'de düzenlenen 6. Uluslararası Otel, Restaurant, Kafe, Fırın, Çamaşırhane Ekipmanları, Ağırlama ve Konaklama Teknolojileri Fuarı (HORECA Fair), 6. Uluslararası Ev Dışı Tüketim Fuarı (HORECA EDT) ile 3. Ambalajlama ve Paketleme Teknolojileri Fuarı (Pack Fair Türkiye) kapılarını açtı.

İzmir'de, Fuar İzmir'de düzenlenen 6. Uluslararası Otel, Restaurant, Kafe, Fırın, Çamaşırhane...

İzmir'de, Fuar İzmir'de düzenlenen 6. Uluslararası Otel, Restaurant, Kafe, Fırın, Çamaşırhane Ekipmanları, Ağırlama ve Konaklama Teknolojileri Fuarı (HORECA Fair), 6. Uluslararası Ev Dışı Tüketim Fuarı (HORECA EDT) ile 3. Ambalajlama ve Paketleme Teknolojileri Fuarı (Pack Fair Türkiye) kapılarını açtı.

İLGİLİ HABERLER

Ocak Ayına Özel Çifte Kazanç! 1.000 TL'ye EK Fatura Desteği

Devlet Destekleri ile İhtiyaç Sahiplerine Umut: Fatura, Eğitim ve İş Bulma Yardımları

Son Gün: Çanakkale ve Diyarbakır'da Personel Alımı Başvuruları Bugün Bitiyor!

İstanbullulara Gece Müjdesi: Kentsel Dönüşüm İçin 1 Milyon TL Destek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
2
Almanya 2024'te Silah İhracatında Rekor Kırdı
3
Akaryakıt Sektörünün Sorunları Çanakkale'de Görüşüldü
4
TCMB, Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşlarının Etkin Denetimiyle Güvenli Ekosistem Sağlıyor
5
4. Marmara Kamp & Karavan Fuarı Start Aldı
6
Bankada parası olanlara son uyarı! 3 gün içinde başvuru yapmayan hakkını yitirecek!
7
Bu rakamlar araba sattırır! Akaryakıt fiyatlarının 60 TL olacağı tarihi açıkladı!

Özel Okul Velilerine Uyarı: Hemen Hakem Heyetine Başvurun!

İzmir'de Emekliye ve Öğrenciye Yüzde 20 İndirim Desteği!

İstanbullulara Gece Müjdesi: Kentsel Dönüşüm İçin 1 Milyon TL Destek

Ankara'da Toplu Taşıma Krizi: Yaşlılar ve Öğrenciler Alınmayacak

Son Gün: Çanakkale ve Diyarbakır'da Personel Alımı Başvuruları Bugün Bitiyor!

Osmaniye'de TOKİ'den Yeni Konut Projesi: Yüzlerce Daire Satışa Çıkıyor

Burdur'da Halkbank'tan Öğretmenlere Rekor Promosyon Ödemesi

Ocak Ayına Özel Çifte Kazanç! 1.000 TL'ye EK Fatura Desteği

SGK'dan Emeklilik Yaşında Şok Değişiklik: Artık Hesaplar Daha Karmaşık

Devlet Destekleri ile İhtiyaç Sahiplerine Umut: Fatura, Eğitim ve İş Bulma Yardımları

Çocuk Başına 7.094 Lira Destek Ödemesi Şubat'ta Başlıyor

Emekli Promosyonlarında Mart Zirvesi! Yeni Fırsatlar Geliyor