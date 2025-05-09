İzmir'e 4 Bin 540 Turist Getiren Kruvaziyerler Limanda

İzmir, bu sabah iki büyük kruvaziyer gemisini ağırladı. "Costa Fascinosa" ve "Marella Discovery 2" adlı gemiler, toplamda 4 bin 540 turist getirerek şehri renklendirdi.

Yunanistan'dan gelen 2 bin 742 yolcu kapasiteli Costa Fascinosa ile 1798 yolcu kapasitesine sahip Marella Discovery 2, İzmir Limanı'na demirleyerek turistik gezi fırsatlarını sundu.

Gemilerde ağırlıklı olarak İngiliz, İtalyan ve İspanyol turistler yer alıyor. Bu ziyaretçiler, İzmir'in büyüleyici turistik alanlarını keşfetmek için şehir merkezine ve ünlü Bergama Antik Kenti'ne yönlendirilecek.

Kruvaziyer gemileri akşam saatlerinde limandan ayrılarak İstanbul'a hareket edecek.

İzmir'e "Costa Fascinosa" ile "Marella Discovery 2" adlı kruvaziyerler 4 bin 540 turist getirdi. Yunanistan'dan gelen 2 bin 742 yolculu "Costa Fascinosa" ile 1798 yolculu "Marella Discovery 2" adlı kruvaziyerler, sabah İzmir Limanı'na demirledi.

İzmir'e "Costa Fascinosa" ile "Marella Discovery 2" adlı kruvaziyerler 4 bin 540 turist getirdi. Yunanistan'dan gelen 2 bin 742 yolculu "Costa Fascinosa" ile 1798 yolculu "Marella Discovery 2" adlı kruvaziyerler, sabah İzmir Limanı'na demirledi.