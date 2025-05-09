DOLAR
38,75 -0,29%
EURO
43,64 -0,32%
ALTIN
4.147,75 -1,1%
BITCOIN
4.007.686,05 -0,75%

İzmir'e 4 Bin 540 Turist Getiren Kruvaziyerler Limanda

İzmir'e gelen kruvaziyerlerle 4 bin 540 turist şehri keşfe çıktı. Costa Fascinosa ve Marella Discovery 2 akşam İstanbul'a hareket edecek.

Yayın Tarihi: 09.05.2025 11:41
Güncelleme Tarihi: 09.05.2025 11:41
İzmir'e 4 Bin 540 Turist Getiren Kruvaziyerler Limanda

İzmir, bu sabah iki büyük kruvaziyer gemisini ağırladı. "Costa Fascinosa" ve "Marella Discovery 2" adlı gemiler, toplamda 4 bin 540 turist getirerek şehri renklendirdi.

Yunanistan'dan gelen 2 bin 742 yolcu kapasiteli Costa Fascinosa ile 1798 yolcu kapasitesine sahip Marella Discovery 2, İzmir Limanı'na demirleyerek turistik gezi fırsatlarını sundu.

Gemilerde ağırlıklı olarak İngiliz, İtalyan ve İspanyol turistler yer alıyor. Bu ziyaretçiler, İzmir'in büyüleyici turistik alanlarını keşfetmek için şehir merkezine ve ünlü Bergama Antik Kenti'ne yönlendirilecek.

Kruvaziyer gemileri akşam saatlerinde limandan ayrılarak İstanbul'a hareket edecek.

İzmir'e "Costa Fascinosa" ile "Marella Discovery 2" adlı kruvaziyerler 4 bin 540 turist getirdi....

İzmir'e "Costa Fascinosa" ile "Marella Discovery 2" adlı kruvaziyerler 4 bin 540 turist getirdi. Yunanistan'dan gelen 2 bin 742 yolculu "Costa Fascinosa" ile 1798 yolculu "Marella Discovery 2" adlı kruvaziyerler, sabah İzmir Limanı'na demirledi.

İzmir'e "Costa Fascinosa" ile "Marella Discovery 2" adlı kruvaziyerler 4 bin 540 turist getirdi....

İzmir'e "Costa Fascinosa" ile "Marella Discovery 2" adlı kruvaziyerler 4 bin 540 turist getirdi. Yunanistan'dan gelen 2 bin 742 yolculu "Costa Fascinosa" ile 1798 yolculu "Marella Discovery 2" adlı kruvaziyerler, sabah İzmir Limanı'na demirledi.

İLGİLİ HABERLER

Afyonkarahisar Valiliği'nden Düğün Hazırlığına Büyük Destek: Yüzde 20 İndirim!

İstanbul'dan Tüm İllere 13 Mayıs Uyarısı: Soğuk Hava Dalgası Geliyor

Amasya'da Çocuklara Ücretsiz Yüzme Kursu!

VGM'den Mülakatsız Alım Müjdesi: KPSS ile 78 Kişi Alınacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Polonya'nın Güzellik Markaları Beauty Istanbul 2025'te Sergilendi
2
Tahıl Sektörü Paydaşları Ankara'da Buluştu
3
Manisa'da Asma Yaprağı Üreticisine Ek Gelir Kapısı Açıyor
4
Trump, Ticaret Politikası Üzerine Önemli Açıklama Yapacak
5
ABD'de Ocak Ayı Tarım Dışı İstihdam Beklentileri Aştı
6
MÜSİAD Genel Başkanlığına Burhan Özdemir Atandı
7
ÇAYKUR 1500 Mevsimlik İşçi Alıyor! Başvurular Başladı

VGM'den Mülakatsız Alım Müjdesi: KPSS ile 78 Kişi Alınacak

Dev Kamu Alımlarıyla 44.000 TL Maaş Fırsatı!

Amasya'da Çocuklara Ücretsiz Yüzme Kursu!

Aydın'da Doğalgaz Desteği: Yollar Ücretsiz Tamir Edilecek

Afyonkarahisar Valiliği'nden Düğün Hazırlığına Büyük Destek: Yüzde 20 İndirim!

Konya'da Öğrencilere Aylık 4.500 TL Kazanç Fırsatı

2025'te Kiralık Evde Emlakçı Komisyonu Kaldırılıyor

Bilecik'te Dar Gelirliye Dev Destek: Kent Lokantası Fiyatları Belli Oldu

İstanbul'dan Tüm İllere 13 Mayıs Uyarısı: Soğuk Hava Dalgası Geliyor

Diyarbakır'da Ulaşım Ücretlerine Yüzde 25 Zam Kararı

İzmir’den Et İndirim Projesi: Piyasaları Sarsacak Fiyatlar

Eskişehir'den Yaz Boyu Ücretsiz Spor Desteği