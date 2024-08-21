İzmir Enternasyonal Fuarı 30 Ağustos'ta Teknoloji Temasıyla Kapılarını Açıyor

İzmir Enternasyonal Fuarı'nın Açılışı

İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF), bu yıl teknoloji temasıyla 30 Ağustos'ta kapılarını ziyaretçilerine açıyor. İzmir'in kültürel ve ekonomik hayatında önemli bir yeri olan bu etkinlik, resmi açılışını 31 Ağustos tarihinde gerçekleştirecek.

Büyükşehir Belediye Başkanı'nın Vurgusu

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, fuarın tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, "İEF, İzmir'in marka değerine katkı sağlayan en önemli etkinliklerden biridir. Bu yıl 93. kez düzenlenecek olan fuarı büyük bir coşkuyla bekliyoruz," dedi. Ayrıca, İzmir'in kurtuluşunun 102. yılına denk gelen 9 Eylül'de fuarın kapanış töreninin gerçekleştirileceğinin altını çizdi. İzmir Fuarı'nın Önemi

Tugay, İzmir Fuarı’nı geçmişteki canlı günlerine döndürme arayışında olduklarını ifade ederken, bu yıl belirlenen teknoloji temasıyla daha fazla ilgi görmeyi hedeflediklerini belirtti.

Kayıt ve Katılım Detayları

Bu yılki fuara, 90 ülkeden yaklaşık 3,000 katılımcı ve 1 milyona yakın ziyaretçi bekleniyor. Etkinlikler, gün boyunca saat 16.00 ile 23.00 arasında yapılacak. Fuarı ziyaret etmek isteyenlerin giriş ücreti, tam 20 lira, öğrenci girişi ise 7,5 lira olarak belirlenmiştir.

İzmir Enternasyonal Fuarı, 9 Eylül 2023'te sona erecek.

İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF), teknoloji temasıyla 30 Ağustos'ta açılacak. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, fuarın İsmet İnönü Sanat Merkezi önünde gerçekleştirilen tanıtım toplantısında konuşma yaptı.

İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF), teknoloji temasıyla 30 Ağustos'ta açılacak. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, fuarın İsmet İnönü Sanat Merkezi önünde gerçekleştirilen tanıtım toplantısında konuşma yaptı.

İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF), teknoloji temasıyla 30 Ağustos'ta açılacak. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, fuarın İsmet İnönü Sanat Merkezi önünde gerçekleştirilen tanıtım toplantısında konuşma yaptı.

İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF), teknoloji temasıyla 30 Ağustos'ta açılacak. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, fuarın İsmet İnönü Sanat Merkezi önünde gerçekleştirilen tanıtım toplantısında konuşma yaptı.