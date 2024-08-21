Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

İzmir Enternasyonal Fuarı 30 Ağustos'ta Teknoloji Temasıyla Kapılarını Açıyor

İzmir Enternasyonal Fuarı, 30 Ağustos’ta teknoloji temasıyla ziyaretçilerini bekliyor; etkinlikler, konserler ve daha fazlası...

Yayın Tarihi: 21.08.2024 22:32
Güncelleme Tarihi: 21.08.2024 22:47
İzmir Enternasyonal Fuarı 30 Ağustos'ta Teknoloji Temasıyla Kapılarını Açıyor

İzmir Enternasyonal Fuarı'nın Açılışı

İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF), bu yıl teknoloji temasıyla 30 Ağustos'ta kapılarını ziyaretçilerine açıyor. İzmir'in kültürel ve ekonomik hayatında önemli bir yeri olan bu etkinlik, resmi açılışını 31 Ağustos tarihinde gerçekleştirecek.

Büyükşehir Belediye Başkanı'nın Vurgusu

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, fuarın tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, "İEF, İzmir'in marka değerine katkı sağlayan en önemli etkinliklerden biridir. Bu yıl 93. kez düzenlenecek olan fuarı büyük bir coşkuyla bekliyoruz," dedi. Ayrıca, İzmir'in kurtuluşunun 102. yılına denk gelen 9 Eylül'de fuarın kapanış töreninin gerçekleştirileceğinin altını çizdi. İzmir Fuarı'nın Önemi

Tugay, İzmir Fuarı’nı geçmişteki canlı günlerine döndürme arayışında olduklarını ifade ederken, bu yıl belirlenen teknoloji temasıyla daha fazla ilgi görmeyi hedeflediklerini belirtti.

Kayıt ve Katılım Detayları

Bu yılki fuara, 90 ülkeden yaklaşık 3,000 katılımcı ve 1 milyona yakın ziyaretçi bekleniyor. Etkinlikler, gün boyunca saat 16.00 ile 23.00 arasında yapılacak. Fuarı ziyaret etmek isteyenlerin giriş ücreti, tam 20 lira, öğrenci girişi ise 7,5 lira olarak belirlenmiştir.

İzmir Enternasyonal Fuarı, 9 Eylül 2023'te sona erecek.

İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF), teknoloji temasıyla 30 Ağustos'ta açılacak. İzmir Büyükşehir...

İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF), teknoloji temasıyla 30 Ağustos'ta açılacak. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, fuarın İsmet İnönü Sanat Merkezi önünde gerçekleştirilen tanıtım toplantısında konuşma yaptı.

İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF), teknoloji temasıyla 30 Ağustos'ta açılacak. İzmir Büyükşehir...

İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF), teknoloji temasıyla 30 Ağustos'ta açılacak. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, fuarın İsmet İnönü Sanat Merkezi önünde gerçekleştirilen tanıtım toplantısında konuşma yaptı.

İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF), teknoloji temasıyla 30 Ağustos'ta açılacak. İzmir Büyükşehir...

İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF), teknoloji temasıyla 30 Ağustos'ta açılacak. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, fuarın İsmet İnönü Sanat Merkezi önünde gerçekleştirilen tanıtım toplantısında konuşma yaptı.

İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF), teknoloji temasıyla 30 Ağustos'ta açılacak. İzmir Büyükşehir...

İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF), teknoloji temasıyla 30 Ağustos'ta açılacak. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, fuarın İsmet İnönü Sanat Merkezi önünde gerçekleştirilen tanıtım toplantısında konuşma yaptı.

İLGİLİ HABERLER

SDÜ, KPSS'siz İlköğretim Mezunu Personel Alım İlanı Az Önce Geldi: Canlı Model Başvuruları Başladı!

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

Kızılay, KPSS'siz en az 32,450 TL maaş ile 8 iş kolunda personel alım ilanını az önce paylaştı: Hemşire, saha çalışanı, temizlik görevlisi...

Türkiye genelinde hastanelerde en az 39,500 TL maaş ile çalışacak personel alımı başladı: Tıkla başvur

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Az önce duyuruldu! Maaş zammı yüzde 28'e çıkarıldı: İşte yeni maaşlar
2
Miras kavgalarını bitiren karar! Babadan, dededen mirası olanlar dikkat!
3
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
4
Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler
5
İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek
6
Kuyumcular isyan etti! Altın fiyatlarında böylesi ilk kez oluyor
7
İhtiyaç sahiplerine koli koli erzak yardımı! Kızılay başvuru ekranını şimdi açtı

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar

ŞOK Market 21 Ağustos 2024 İndirim Kataloğu Yayımlandı: iPhone, klima, buzdolabı, ve televizyonlarda çok büyük indirim!

SDÜ, KPSS'siz İlköğretim Mezunu Personel Alım İlanı Az Önce Geldi: Canlı Model Başvuruları Başladı!

21 Ağustos 2024 Çarşamba günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Türkiye genelinde hastanelerde en az 39,500 TL maaş ile çalışacak personel alımı başladı: Tıkla başvur

Kızılay, KPSS'siz en az 32,450 TL maaş ile 8 iş kolunda personel alım ilanını az önce paylaştı: Hemşire, saha çalışanı, temizlik görevlisi...

Türkiye’de Fırtına Gibi Esecek! Uygun Fiyatlı Elektrikli SUV Satışa Çıkıyor

PTT, 39 bin TL maaş ile 10 bin personel alım şartları, tarihleri ve detayları

Bekçi alımı yapılacak iller listesi Eylül 2024 EGM açıklaması! 28 ilde 39 bin TL maaş ile bekçi alımı başlıyor

Bim 21 Ağustos 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu: Çekme Karavan ve Yataklarda Büyük İndirimler!