İzmir'in En Büyük 100 Sanayi Kuruluşu Açıklandı

İzmir'in En Büyük Sanayi Kuruluşları Listesi

İzmir'in en büyük 100 sanayi kuruluşu listesi, Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) tarafından açıklandı. Listeye göre, Star Rafineri ilk sırada yer alırken, onu Tüpraş İzmir Rafinerisi ve Petkim Petrokimya takip ediyor.

Listede Hangi Firmalar Var?

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, İzmir'deki bir otelde düzenlenen basın toplantısında, 2024 yılı üretimden satışlar kriterine göre belirlenen en büyük kuruluşları açıkladı. Star Rafineri'nin ardından gelen diğer firmalar şunlardır:

Tüpraş İzmir Rafinerisi

Petkim Petrokimya

İzmir Demir Çelik

Philip Morris Tütün

JTI Tütün

Abalıoğlu Yağ

Abalıoğlu Lezita Gıda

Kardemir Çelik

Ravago Petrokimya

Yorgancılar, listedeki firmaların yüzde 82,3'ünün kimya, plastik, gıda, demir, çelik, metal ve döküm sanayisinde yoğunlaştığını dile getirdi. Ayrıca belirtilen rakamlara göre, 64 firma kar bildirdi, 55 firma AR-GE çalışması yapmakta ve 25 firma yabancı sermayeli. İlginç bir şekilde, listedeki firmaların 92'sinin ihracat yaptığı belirtiliyor.

Gelecek Yıl Hedefleri ve Küresel Ekonomi

Yorgancılar, ABD Başkanı Donald Trump'ın yorumları ve küresel ekonomideki jeopolitik risklerin, ekonomiyi öngörülemez bir sürece sürüklediğini ifade etti. İki büyük güç olan ABD ve Çin arasındaki rekabetin, Türkiye'nin de kendi üretim stratejilerini belirlemesi gerektiğini ortaya koyduğunu vurguladı.

Yorgancılar, "Türkiye'nin bir Çin politikası olması lazım. Nasıl bir Çin politikası geliştirilmelidir? Serbest ticaret anlaşması mı yapmalıyız, yoksa yatırım anlaşması mı? Hangi ürünlerimizi öne çıkaracağız?" gibi sorulara cevap arandığını belirtti.

Ege Bölgesi Sanayi Odasının (EBSO) hazırladığı İzmir'in en büyük 100 sanayi kuruluşunun ilk sırasında Star Rafineri yer aldı. EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, kentteki bir otelde düzenlediği basın toplantısında, konuyla ilgili açıklamada bulundu.

Ege Bölgesi Sanayi Odasının (EBSO) hazırladığı İzmir'in en büyük 100 sanayi kuruluşunun ilk sırasında Star Rafineri yer aldı. EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, kentteki bir otelde düzenlediği basın toplantısında, konuyla ilgili açıklamada bulundu.