DOLAR
38,82 0,09%
EURO
44,05 -0,43%
ALTIN
4.135,29 -0,65%
BITCOIN
4.152.108,53 -0,06%

İzmir'in En Büyük 100 Sanayi Kuruluşu Açıklandı

İzmir'in en büyük 100 sanayi kuruluşu listesi açıklandı; Star Rafineri, Tüpraş ve Petkim ilk sırayı paylaştı.

Yayın Tarihi: 21.05.2025 14:28
Güncelleme Tarihi: 21.05.2025 14:28
İzmir'in En Büyük 100 Sanayi Kuruluşu Açıklandı

İzmir'in En Büyük Sanayi Kuruluşları Listesi

İzmir'in en büyük 100 sanayi kuruluşu listesi, Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) tarafından açıklandı. Listeye göre, Star Rafineri ilk sırada yer alırken, onu Tüpraş İzmir Rafinerisi ve Petkim Petrokimya takip ediyor.

Listede Hangi Firmalar Var?

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, İzmir'deki bir otelde düzenlenen basın toplantısında, 2024 yılı üretimden satışlar kriterine göre belirlenen en büyük kuruluşları açıkladı. Star Rafineri'nin ardından gelen diğer firmalar şunlardır:

  • Tüpraş İzmir Rafinerisi
  • Petkim Petrokimya
  • İzmir Demir Çelik
  • Philip Morris Tütün
  • JTI Tütün
  • Abalıoğlu Yağ
  • Abalıoğlu Lezita Gıda
  • Kardemir Çelik
  • Ravago Petrokimya

Yorgancılar, listedeki firmaların yüzde 82,3'ünün kimya, plastik, gıda, demir, çelik, metal ve döküm sanayisinde yoğunlaştığını dile getirdi. Ayrıca belirtilen rakamlara göre, 64 firma kar bildirdi, 55 firma AR-GE çalışması yapmakta ve 25 firma yabancı sermayeli. İlginç bir şekilde, listedeki firmaların 92'sinin ihracat yaptığı belirtiliyor.

Gelecek Yıl Hedefleri ve Küresel Ekonomi

Yorgancılar, ABD Başkanı Donald Trump'ın yorumları ve küresel ekonomideki jeopolitik risklerin, ekonomiyi öngörülemez bir sürece sürüklediğini ifade etti. İki büyük güç olan ABD ve Çin arasındaki rekabetin, Türkiye'nin de kendi üretim stratejilerini belirlemesi gerektiğini ortaya koyduğunu vurguladı.

Yorgancılar, "Türkiye'nin bir Çin politikası olması lazım. Nasıl bir Çin politikası geliştirilmelidir? Serbest ticaret anlaşması mı yapmalıyız, yoksa yatırım anlaşması mı? Hangi ürünlerimizi öne çıkaracağız?" gibi sorulara cevap arandığını belirtti.

Ege Bölgesi Sanayi Odasının (EBSO) hazırladığı İzmir'in en büyük 100 sanayi kuruluşunun ilk...

Ege Bölgesi Sanayi Odasının (EBSO) hazırladığı İzmir'in en büyük 100 sanayi kuruluşunun ilk sırasında Star Rafineri yer aldı. EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, kentteki bir otelde düzenlediği basın toplantısında, konuyla ilgili açıklamada bulundu.

Ege Bölgesi Sanayi Odasının (EBSO) hazırladığı İzmir'in en büyük 100 sanayi kuruluşunun ilk...

Ege Bölgesi Sanayi Odasının (EBSO) hazırladığı İzmir'in en büyük 100 sanayi kuruluşunun ilk sırasında Star Rafineri yer aldı. EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, kentteki bir otelde düzenlediği basın toplantısında, konuyla ilgili açıklamada bulundu.

İLGİLİ HABERLER

2024 Arıcılık Destekleri 81.000 Haneye Ulaşacak!

Erzurum'da Sağlık Sektörüne Devrim Niteliğinde Enstitü Kuruluyor

İstanbul'da Elektrik Kesintisi: Bakırköy ve Diğer İlçeler Etkilenecek

4A, 4B, 4C Emeklilerine Temmuz İle Büyük Maaş Artışı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Market alışverişini o kartla yapan yaşadı! Tam 400 TL para iadesi yapılacak
2
TBMM KİT Komisyonu'nda TÜBİTAK Marmara Teknokent'in 2021-2022 Hesapları Gündemde
3
İzmir'in En Büyük 100 Sanayi Kuruluşu Açıklandı
4
Genç Çiftçiler Organik Ürün İhracatına Odaklanıyor
5
Tarım Kredi Kooperatif Marketleri Gençlere Yöneliyor
6
Bakan Uraloğlu: Türkiye'nin Dış Ticaretinde 282 Milyar Dolar Yatırım
7
Akbank 18 yaş üzerine başvuruyu açtı! 44.000 TL'ye kadar hızlı kredi verecek

Hatay ve Mersin'de KPSS ile 181 Kamu Personeli Alımı Başladı

Emekliye Bayram Öncesi Büyük Destek: HGS Ücretsiz Oluyor

Instagram'dan Yeni Kullanıcılara 100 Dolar Ödeme Fırsatı!

Asgari Ücrette Ara Zam İhtimali: Bakan Işıkhan Kapıyı Araladı

Balıkesir Kadınlarına Tek Seferlik 30.000 TL Evlilik Desteği

2024 Arıcılık Destekleri 81.000 Haneye Ulaşacak!

Yapı Kredi’den Emeklilere 25.000 TL Promosyon Müjdesi!

İmrahor Vadisi Millet Bahçesi Başkentlilerle Buluştu

Erzurum'da Sağlık Sektörüne Devrim Niteliğinde Enstitü Kuruluyor

Karabük'te Emeklilere Şok: Ücretsiz Toplu Taşıma Hizmeti Sona Erdi

4A, 4B, 4C Emeklilerine Temmuz İle Büyük Maaş Artışı!

İstanbul'da Elektrik Kesintisi: Bakırköy ve Diğer İlçeler Etkilenecek