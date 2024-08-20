İzmir Menderes Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

İzmir Menderes'Teki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), İzmir'in Menderes ilçesinde meydana gelen orman yangınının kontrol altına alındığını duyurdu. OGM, sosyal medya hesapları üzerinden yangının durumuna ilişkin güncellemeler paylaştı.

Yangına Sonrasında Ulaşılan Hızlı Müdahale

Yapılan paylaşımda, "Chinook" tipi helikopterin yangına müdahale ettiği anlara ilişkin bir video da yayınlandı. OGM, "İzmir Menderes'te meydana gelen orman yangını kontrol altına alındı. Yeşil Vatan için mücadele eden kahramanlarımıza, bizlere destek veren tüm kurumlarımıza, sivil toplum kuruluşlarımıza, gönüllülerimize ve vatandaşlarımıza teşekkür ederiz." ifadesine yer verdi.