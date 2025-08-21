Jackson Hole Öncesi Küresel Piyasalar Karışık Seyirde

Jackson Hole öncesi küresel piyasalarda karışık seyir

Küresel piyasalar, bugün ABD'de başlayacak Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumundan gelecek mesajlar öncesi karışık bir görüntü sergiliyor. ABD'nin tarifelerinin enflasyona etkisi ve Fed'in parasal duruşuna ilişkin belirsizlik yatırımcı risk iştahını sınırlandırıyor.

Fed tutanakları ve politika beklentileri

Fed dün yayımlanan toplantı tutanaklarında, yetkililerin çoğunun enflasyona yönelik yukarı yönlü riskin daha büyük olduğunu belirttiği vurgulandı. Tutanaklarda bazı Fed yetkililerinin, para politikası duruşunu ayarlamak için gümrük vergilerinin enflasyona etkilerinin netleşmesini beklemeyi uygun bulmadıkları ifade edildi.

Analistler, tutanaklardaki enflasyon vurgusunun dikkat çektiğini, Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının ardından belirsizliklerin azalabileceğini belirtiyor. Para piyasalarında Fed'in eylül toplantısında faiz indirme ihtimali %82'ye gerilerken, yıl genelinde toplam iki kez 25'er baz puanlık faiz indirimi bekleniyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Fed yetkililerine yönelik eleştirilerini sürdürürken, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook'un derhal görevden ayrılması gerektiğini söyledi. Cook ise bazı sorular üzerine istifa etmeye niyeti olmadığını bildirdi.

ABD pay piyasaları ve perakende bilanço sezonu

Tarifelerin fiyatlara yansıması endişesi tüketici güvenini zayıflatırken, yatırımcılar Amerikalı tüketicilerin harcamalarına dair sinyalleri takip ediyor. Bu kapsamda başta Walmart olmak üzere perakende şirketlerinin bilançoları öne çıkıyor.

Target ikinci çeyrekte satışlarının düştüğünü açıkladı ve daha önce aşağı yönlü revize ettiği yıllık tahminlerini korudu; şirket hisseleri %6,3 değer kaybetti. TJX ise güçlü finansal sonuçlarla hisselerinde %2,7 artış gördü. Bugün açıklanacak Walmart bilançosu yatırımcıların ve ekonomi çevrelerinin takibinde.

New York Borsası'nda dün S&P 500 %0,24, Nasdaq %0,67 düşerken, Dow Jones yatay seyretti. ABD endeks vadeli kontratları yeni güne karışık başladı.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi dün %4,30'a inerken yeni günde yatay seyrediyor. Dolar endeksi dün %0,1 azalışla 98,3 seviyesinden günü kapattı; şu sıralarda önceki kapanışın hemen üzerinde bulunuyor.

Altının ons fiyatı dün %1 yükselişle 3 bin 348 dolara çıkmış, şu sıralarda Fed tutanaklarındaki şahin ton nedeniyle %0,3 azalışla 3 bin 340 dolardan satılıyor. Brent petrol varil fiyatı ise önceki kapanışın %0,2 üzerinde 66,6 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Avrupa'da PMI verileri izleniyor

Avrupa borsalarında dün İngiltere hariç satış ağırlıklı bir seyir izlendi. Bugün bölge genelinde açıklanacak imalat ve hizmet sektörü PMI verileri yatırımcıların odağında bulunuyor. Analistler, PMI verileri ve Avro Bölgesi tüketici güveni verisinin yatırımcı tercihlerine yön verebileceğini vurguluyor.

Dün İngiltere'de FTSE 100 %1,08 yükselirken, Fransa'da CAC 40 %0,08, İtalya'da FTSE MIB 30 %0,36 ve Almanya'da DAX 40 %0,60 geriledi. Avrupa endeks vadeli kontratları güne karışık başladı.

Asya borsaları karışık

Asya'da Fed tutanaklarının şahin tonlu mesajları ve ABD'li teknoloji hisselerindeki satış baskısı bölge endekslerinde risk iştahını azalttı. Güney Kore'de SK Hynix hisseleri %3,7, Japonya'da Lasertec %2,9 ve Tokyo Electron %2,4 düşüş kaydetti.

Japonya'da ağustos ayı imalat sanayi PMI 49,9 ile bir önceki döneme göre yükseldi ancak 50 altındaki seyrini sürdürdü. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 %0,6, Hong Kong'da Hang Seng %0,1, Çin'de Şanghay bileşik %0,6 ve Güney Kore'de Kospi %0,5 geriledi.

Borsa İstanbul'da yükseliş: BIST 100 bu yılın zirvesini gördü

Borsa İstanbul'da dün alış ağırlıklı seyirle BIST 100 endeksi %1,58 artışla 11.134,73 puandan günü tamamladı. Endeks gün içi işlemlerde 11.157,25 puanla bu yılın en yüksek seviyesini gördü. Endeks 18 Temmuz 2024'teki en yüksek seviye olan 11.252,11 puana ulaşmıştı.

VİOP'ta BIST 30 endeksine dayalı ağustos vadeli kontrat dün akşam seansında normal seans kapanışına göre %0,35 artışla 12.490,00 puanda işlem gördü. Dolar/TL dün %0,1 artışla 40,9070'ten kapanırken, bankalararası piyasanın açılışında 40,9310'dan işlem görüyor.

Analistler, yurt içinde bugün tüketici güven endeksi ve para-banka istatistikleri ile yurt dışında yoğun PMI ajandasının takip edileceğini, teknik açıdan BIST 100'de 11.200 ve 11.300 seviyelerinin direnç, 11.100 ve 11.000 puanın ise destek konumunda olduğunu belirtiyor.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler

10.00 Türkiye, ağustos ayı tüketici güven endeksi

10.30 Almanya, ağustos ayı imalat sanayi/hizmet sektörü/bileşik PMI

11.00 Avro Bölgesi, ağustos ayı imalat sanayi/hizmet sektörü/bileşik PMI

11.30 İngiltere, ağustos ayı imalat sanayi/hizmet sektörü/bileşik PMI

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

14.30 Türkiye, haziran ayı finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülükleri

15.30 ABD, haftalık işsizlik maaşı başvuruları

15.30 ABD, ağustos ayı Philadelphia Fed imalat sanayi endeksi

16.45 ABD, ağustos ayı imalat sanayi/hizmet sektörü/bileşik PMI

17.00 ABD, temmuz ayı öncü endeks

17.00 Avro Bölgesi, ağustos ayı tüketici güven endeksi

17.00 ABD, temmuz ayı mevcut konut satışları