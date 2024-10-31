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Japonya Merkez Bankası Faiz Politikasında Tekrar Sabit Kalma Kararı Aldı

Japonya Merkez Bankası, faiz oranını yüzde 0,25 seviyesinde sabit tutma kararı aldı.

Yayın Tarihi: 31.10.2024 08:39
Güncelleme Tarihi: 31.10.2024 08:39
Japonya Merkez Bankası Faiz Politikasında Tekrar Sabit Kalma Kararı Aldı

Japonya Merkez Bankası Faiz Oranını Sabit Bıraktı

Japonya Merkez Bankası (BoJ), gerçekleştirdiği para politikası toplantısının ardından, kısa vadeli faiz oranını yüzde 0,25 seviyesinde sabit tutma kararı aldığını açıkladı.

Ekonomik Görünüm Raporu

Ayrıca, BoJ 2024 Ekim ayına dair "Ekonomik Faaliyet ve Fiyatlar için Görünüm Raporu"nu yayımladı. Raporda, Japonya ekonomisinin potansiyel büyüme oranının üzerinde bir hızda büyümeye devam etme olasılığı vurgulandı.

TÜFE Beklentileri

Japonya'nın çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık artış oranının 2024 mali yılında yaklaşık yüzde 2,5, 2025 ve 2026 mali yıllarında ise yaklaşık yüzde 2 olarak gerçekleşmesi bekleniyor.

Görünüm Riskleri

Raporda, ekonomik faaliyet ve fiyatlarla ilgili yüksek belirsizliklerin devam ettiği, yurt dışındaki ekonomik gelişmeler, emtia fiyatları ve yerel firmaların fiyat belirleme davranışlarının bu belirsizlikler arasında yer aldığı ifade edildi.

Firmaların Davranışları ve Gelecek Tahminleri

Ayrıca, son dönemde firmaların ücretleri ve fiyatları artırma eğiliminde olduğu, döviz kuru gelişmelerinin fiyatlar üzerindeki etkisinin arttığı belirtildi. Ekonomik faaliyet açısından risklerin dengeli, fiyatlarla ilgili risklerin ise 2025 mali yılı için yukarı yönlü olduğu aktarılmıştır.

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