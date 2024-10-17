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Japonya'nın Ticaret Açığı Nisan-Eylül Döneminde Yükseldi

Japonya'nın 2024 mali yılının nisan-eylül döneminde ticaret açığı 3,11 trilyon yen oldu. İhracat ve ithalat verileri açıklandı.

Yayın Tarihi: 17.10.2024 16:15
Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 16:15
Japonya'nın Ticaret Açığı Nisan-Eylül Döneminde Yükseldi

Japonya Ticaret Açığı Raporu

Japonya'nın 2024 mali yılı nisan-eylül dönemindeki ticaret açığı, %14,4 artışla 3,11 trilyon yen (yaklaşık 20,8 milyar dolar) seviyesine ulaştı.

Ekonomik Verilerin Etkisi

Ülkenin ulusal para birimi Japon yeni, döviz karşısında değer kaybı yaşamaya devam ediyor. Japonya Maliye Bakanlığı, söz konusu döneme ait ticaret verilerini güncelledi ve ihraçta %6,6 artışla 53,5 trilyon yen (yaklaşık 357 milyar dolar), ithalatta ise %7 artışla 56,6 trilyon yen (yaklaşık 377 milyar dolar) seviyelerine ulaşıldı.

Ticaret Açığının Nedenleri

Yükselen enerji ve ham madde maliyetleri ile Japon yeninin değer kaybı, ticaret açığını olumsuz yönde etkilemiştir. Önceki yıllarda, 2023 mali yarısında ticaret açığı 2,72 trilyon yen, 2022 mali yarısında ise 11,1 trilyon yen olarak kaydedilmişti.

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