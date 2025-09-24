Kacır New York'ta: Global Turks Vakfı Açılışında Teknoloji ve Yetenek Vurgusu

Kacır'dan Global Turks Vakfı Açılışında Teknoloji ve Yetenek Mesajı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, New York'ta düzenlenen Global Turks Vakfı açılış etkinliğinde yaptığı konuşmada, dünyanın dört bir yanında alın teri ve akıl ile değer yaratan vatandaşların Türkiye için bir iftihar kaynağı olduğunu belirtti. Etkinlik, Türkiye'nin stratejik konumunu güçlendirme ve küresel ölçekte Türk liderlerin görünürlüğünü artırma amaçlarıyla gerçekleştirildi.

Etkinlik ve Katılımcılar

Etkinliğe; Mehmet Fatih Kacır ile birlikte Ahmet Burak Dağlıoğlu (Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı), Büyükelçi Levent Gümrükçü (Dışişleri Bakan Yardımcısı), Murat Özyeğin (Türkiye-ABD İş Konseyi Başkanı), Emre Karter (AmCham Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı) ve Ayşegül Dicle Aydın (Global Turks Vakfı Başkanı) ile politika yapıcılar ve iş dünyasından temsilciler katıldı.

Kacır'ın Mesajı: Teknoloji, AR-GE ve İnsan Kaynağı

Kacır, Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu için New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a eşlik ettiklerini belirterek, şehirde küresel şirket yöneticileriyle bir araya geldiklerini ve Türkiye'nin yatırım fırsatları, nitelikli insan kaynağı ile 'Milli Teknoloji Hamlesi' hedefi doğrultusunda yüksek teknolojide attığı adımları anlattıklarını aktardı.

Kacır, Türkiye'de son dönemde AR-GE, inovasyon ve fikri mülkiyet alanlarında kaydedilen ilerlemeye dikkat çekti ve üniversitelerde yetişen 'pırıl pırıl' gençlerin önemine vurgu yaptı. Kacır, 'Bizler de yürüttüğümüz çalışmalarla bir yandan Türkiye'nin teknolojide daha hızlı yol almasını sağlarken bir yandan da nitelikli insan kaynağımızın güçlenmesi için gayret gösteriyoruz.' ifadelerini kullandı.

Geleceğe Dönük Çağrı ve İletişim

Kacır, Türkiye'nin kurduğu altyapının küresel entegrasyonunun artırılması gerektiğini belirterek, yurtdışında tecrübe kazanmış isimlerin ister Türkiye'ye dönerek isterse bulundukları ülkelerde Türkiye ile daha yoğun etkileşim kurarak katkı sağlamasını umut ettiklerini söyledi. Cumhuriyetin ikinci yüzyılı hedefiyle ilgili, 'Türkiye yüzyılı' vurgusu yaptı.

Etkinlikte katılımcılara açık olduklarını belirten Kacır, cep telefonu numarasını paylaşarak, 'Türkiye için yürüteceğiniz, yürütmek istediğiniz her türlü çalışmada bizler sizlerle beraber olmaya gayret edeceğiz.' dedi.

Küresel Bağlamda İnsanlık ve Adalet Vurgusu

Kacır, dünyanın zor bir dönemden geçtiğini, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM konuşmasında insanlığa adalet, merhamet ve vicdan değerlerini yeniden hatırlattığını kaydetti. Küresel sistemin mevcut rolünü etkin şekilde yerine getiremediğini söyleyen Kacır, teknolojin ve Ar-Ge'nin insanlığın geleceği için atılacak adımları güçlendireceğini ifade etti.

Yatırım İçin Çalışma ve Dağlıoğlu'nun Mesajı

Ahmet Burak Dağlıoğlu ise konuşmasında misyonlarının Türkiye'ye daha fazla yatırım çekmek olduğunu; Singapur, Dubai, Londra ve New York gibi merkezlerde Türkiye'den çıkan üst düzey yöneticilerin görülmesinin gurur verici olduğunu dile getirdi. Dağlıoğlu, uluslararası şirketleri geniş perspektifle Türkiye'ye yatırım yapmaya teşvik ettiklerini ve Türkiye'nin birçok çok uluslu şirket için bir yetenek merkezi haline geldiğini vurguladı.

Global Turks Vakfı açılışı, Türkiye'nin teknoloji, yetenek ve yatırım alanlarındaki hedeflerini uluslararası platformlarda duyurma açısından önemli bir adım olarak kayda geçti.