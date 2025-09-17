Kacır: TEKNOFEST İstanbul'da Milli Teknoloji Hamlesiyle Güçlenen Türkiye

Bakan Kacır, TEKNOFEST İstanbul açılışında Milli Teknoloji Hamlesi ile savunma, uzay ve dijitalde güçlenen Türkiye'nin gençlerle geleceğe yürüdüğünü vurguladı.

Yayın Tarihi: 17.09.2025 14:17
Güncelleme Tarihi: 17.09.2025 14:17
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Anadolu Ajansı'nın "Global İletişim Ortağı" olduğu TEKNOFEST İstanbul açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin bilim ve teknoloji alanındaki atılımlarını gençlere ve ulusal vizyona bağladı.

Zaferlerden ilham, geleceğe kararlılık

Kacır, tarihe kazınan zaferlerden aldıkları ilhamla aynı inanç, azim ve kararlılıkla yeni bir yolculuğa çıktıklarını belirterek Milli Teknoloji Hamlesi'nin Türk milletinin yeniden var oluşunun ve insanlığa adaletle öncülük etme iddiasının nişanesi olduğunu söyledi. Bu hamlenin, milletin üzerine biçilen dar kalıpları kıran bir özgüven devrimi olduğunu vurguladı.

Kacır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonuyla gerçekleşen bu yürüyüşü şöyle özetledi:

"Sadece 780 bin kilometrekarelik vatan toprağında değil, mavi vatanda, gök vatanda, uzayda ve siber alanda egemenliğini tahkim eden, sözü güçlü, gücü tesirli bir Türkiye var. Yerli ve milli otomobilini üreten, insanlı uzay misyonları gerçekleştiren, uydularını ve uzay araçlarını kendi imkanlarıyla geliştiren bir Türkiye var. Nükleer enerjiden yapay zekaya, biyoteknolojiden dijital teknolojilere, mobiliteden ileri imalata kadar pek çok sahada yeniliklerin öncüsü olma vizyonuyla ilerleyen bir Türkiye var."

Savunma ve teknoloji alanındaki kazanımlar

Kacır, Türkiye'nin tasarlayıp geliştirdiği ve ihraç eden konuma geldiği savunma teknolojilerini örnekleyerek; SİHAlardan helikopterlere, kara ve deniz platformlarından hava savunma sistemlerine, beşinci nesil savaş uçağına ve yeni nesil mühimmatlara kadar geniş bir yelpazede başarı sağlandığını kaydetti.

Konuşmasında ayrıca Bayraktar TB2, TCG Anadolu, Hürkuş, HÜRJET, KAAN, Kızılelma, ATMACA, Tayfun, GÖKDOĞAN, BOZDOĞAN gibi projeler ile gençler tarafından üretilen robotlar ve yapay zeka projelerinin sembolik önemine dikkat çekti.

Gençlere çağrı: Umut ve kararlılıkla ilerleyin

Bakan Kacır, gençlere seslenirken küresel adaletsizlik ve zorbalığın onları yıldıramayacağını vurguladı ve şunları dile getirdi:

"Bugün kendini dokunulmaz zanneden, her şeye muktedir görenlerin kibri sizi asla aldatmasın. Zulümde sınır tanımayan, kundaktaki bebekleri öldüren, hastaneleri, okulları, ibadethaneleri yok eden barbarların azgınlığı sizi asla yıldırmasın. Soykırıma seyirci kalan sözde güçler, işlemeyen küresel müesseseler, adaletin, hakkaniyetin günden güne yok olduğu köhnemiş dünya düzeni sizi asla yolunuzdan caydırmasın."

Kacır, yarınları inşa edecek gücün gençlik olduğunu belirterek, Milli Teknoloji Hamlesi'nin öncüleri olarak Türk milletinin adını tarihe yeniden yazacak olanların gençler olduğunu ifade etti.

Gençlerin tarihsel köklerine atıf yaparak "Sizler nefretin değil sevginin, kavganın değil muhabbetin sahiplerisiniz" diye konuşan Kacır, Üstad'a ait dizelerle gençlere moral verdi ve savunma ve teknoloji ürünlerinin düşman surlarında gedikler açtığı benzetmesini paylaştı.

TEKNOFEST, eğitim ve altyapı taahhüdü

Kacır, 2018'den bu yana düzenlenen TEKNOFEST'lerin, gençlerin projelerini hayata geçirdiği bir zemin olduğuna dikkat çekti. Deneyap Teknoloji Atölyeleri, bilim merkezleri, Sektör Kampüste Programı, Milli Teknoloji Akademi, teknoparklar ve Terminal İstanbul gibi projelerle AR-GE ve yenilik altyapısının güçlendirileceğini kaydetti.

Konuşmasını, TEKNOFEST'i himaye eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Başkanı Selçuk Bayraktar ve tüm gönüllülere teşekkür ederek tamamladı.

