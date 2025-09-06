DOLAR
Kacır: TEKNOFEST Nükleer Yarışması Finalinde Enerji Bağımsızlığı Vurgusu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, TEKNOFEST Nükleer Enerji Tasarım Yarışması finalinde Türkiye'nin enerji bağımsızlığı ve nükleer yatırımların önemini vurguladı.

Yayın Tarihi: 06.09.2025 15:25
Güncelleme Tarihi: 06.09.2025 15:34
TENMAK Küçükçekmece'de düzenlenen finalde nükleer ve yenilenebilir enerji önemi öne çıktı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TEKNOFEST kapsamında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yürütücülüğünde gerçekleştirilen Nükleer Enerji Teknolojileri Tasarım Yarışması finalinde konuştu. Etkinlik, Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK) Küçükçekmece yerleşkesinde yapıldı.

Kacır, konuşmasında Türkiye'nin kalkınma yolculuğunda en önemli unsurlardan birinin kendi enerjisini kendi imkanlarıyla karşılayabilen bir ülke olabilmek olduğunu belirtti. Bu bağlamda nükleer ve yenilenebilir enerjide atılan ve atılacak adımların Türkiye'yi daha yüksek bir ivmeye taşıyacağını ifade etti.

Son 23 yılda ülkenin yurt dışından ithal edilen temel enerji kaynakları için ödediği meblağa dikkat çeken Kacır, "Son 23 yılda enerjiye yurt dışından ithal edilen temel enerji kaynaklarına 1 trilyon dolara yakın ödeme yapılmıştır" dedi ve kendi enerji kaynaklarını geliştirme gerekliliğini vurguladı.

Kacır, dünyada yapay zekâ ve hiper ölçek veri merkezlerinin enerji ihtiyacının artacağını belirterek, şu değerlendirmeyi yaptı: "Dünya büyük teknoloji şirketleri kendi nükleer santrallerini kurma veya aktif olmayan nükleer santralleri veri merkezleri için yeniden aktive etme yoluna gidiyor. Bizim de yapay zekâ yarışında güçlü olabilmemizin yolu kesintisiz enerji kaynaklarına sahip olmak ve nükleer enerjiye yatırım yapmaktır."

Türkiye'nin nükleer alanda daha hızlı hareket edebileceğine işaret eden Kacır, dünyada 31 ülkede 416 reaktörün halihazırda işletmede olduğunu hatırlattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü iradesiyle ilk reaktörün Akkuyu'da inşa edildiğini, peşinden ikinci ve üçüncü nükleer santrallerin inşasının da gerçekleşeceğini ve küçük modüler reaktörlerle nükleer enerjinin Türkiye'nin enerji karışımında ana unsurlardan biri haline geleceğini söyledi.

Kacır, Türkiye'nin bütün alanlarda kendi teknolojisini geliştirmesinin zorunluluk olduğunu belirterek, "Ulaştırmadan enerjiye, finanstan tarıma, gıdaya, sağlığa tüm alanlarda Türkiye'nin kendi teknolojisini kendi insan kaynağının alın teriyle, akıl teriyle geliştirmesi mutlak bir zorunluluktur" dedi.

TEKNOFEST ve geliştirilen AR-GE, inovasyon altyapılarıyla genç girişimcilerin önündeki engellerin kaldırılmasının hedeflendiğini aktaran Kacır, yarışma katılımcılarının gelecekte Türkiye'nin kritik projelerinde rol alacak mühendis ve girişimciler olmasını umut etti.

Kalkınmanın eş zamanlı ilerlediği alanlara dikkat çeken Kacır, savunma sanayisindeki gelişmelerin malzeme teknolojilerini, bu alanlardaki ilerlemenin de sağlık ve tıp teknolojilerini desteklediğini belirtti. Nükleer özelinde ise araştırma-geliştirme kadar denetim, düzenleme ve piyasa mekanizmalarının da kritik olduğunu vurguladı.

Kacır, Türkiye'de halihazırda 110 teknopark bulunduğunu, bu teknoparklarda nükleer ve ilgili alanlarda çalışan teknoloji girişimlerinin yer aldığını söyledi ve önümüzdeki dönemde Türkiye'nin ilk nükleer teknoparkını hayata geçirmeyi hedeflediklerini açıkladı.

Konuşmasını kampüs bağlamında sürdürerek, etkinliğin düzenlendiği kampüsün nükleer alanda tohumların atıldığı bir merkez olduğunu ve ilerleyen dönemde yeni nesil nükleer santrallerde Türkiye'nin projelerini hayata geçirebileceği adreslerden biri olmasını dilediğini söyledi.

Etkinliğe, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ile öğrenciler katıldı.

