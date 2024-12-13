Bakanlar Kacır ve Uraloğlu, 15. Büyükelçiler Konferansı'na Katıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 15. Büyükelçiler Konferansı'na katıldıklarını duyurdular. Konferans, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilmiştir.

Bakan Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, konferansın 'Ekonomi, Finans ve Teknoloji' başlıklı paneline katıldığını belirtti. Kacır, Türkiye'nin küresel yatırımlar için cazibe merkezi olmasını sağlayan adımları paylaştığını ve dünyadaki büyükelçilere görevlerinde başarılar dilediğini ifade etti.

Bakan Uraloğlu ise, 'Su, Bağlantısallık ve Enerji' başlıklı panelde yapılan görüşmeleri aktardı. Uraloğlu, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve diğer katılımcılarla Türkiye'nin demir yolu ağları, ticaret koridorları ve kalkınma yolları gibi stratejik konuları ele aldıklarını söyledi. Bu konuların ulusal vizyon ve bölgesel katkılar açısından önemli olduğunu vurguladı.