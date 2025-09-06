Kadın Girişimciler E-Ticaretle Küresel Pazarlara Açılıyor

KAGİDER: Evden başlayan girişimler ekonomiye değer katıyor

Türkiye Kadın Girişimcileri Derneği (KAGİDER) Yönetim Kurulu Başkanı Esra Bezircioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kadınların evden başlattıkları girişimlerin e-ticaret sayesinde hem yurt içi hem de yurt dışı müşterilere kolayca ulaştığını ifade etti.

Bezircioğlu, "Kadınların evden başlattıkları girişimler, mikro ölçekte doğup makro düzeyde ülkenin kalkınmasına katkı sağlayan bir hareket alanı oluşturuyor." diyerek, evden üretim yapan kadınların aile bütçesine ek gelir sağladığını ve yerelde istihdam yarattığını vurguladı.

Bezircioğlu, bu girişimlerin kırsal ve yarı kentsel bölgelerde kadınların ekonomik hayata katılımını artırdığını ve tedarik zincirindeki diğer aktörleri güçlendirerek ekonomiyi canlandırdığını söyledi.

Finansal okuryazarlık ve eğitim hedefleri

Bezircioğlu, kadın girişimciliğinin en kritik döneminin ilk üç yıl olduğuna dikkat çekerek, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ile imzalanan protokolle kadınlara finansal bilgi ve bilinç kazandırmayı amaçladıklarını belirtti. Proje kapsamında üç yıl içinde üç milyon kadına ulaşılmayı hedefliyoruz.

KAGİDER ayrıca KAGİDER Momentum Kadın Girişimci Eğitimi programı ile iki yıl içinde 2 bin kadın girişimciye eğitim sunmayı planladığını aktardı.

Ulusal ve uluslararası ağlara erişim

Dernek, kadın girişimcilerin hem ulusal hem de uluslararası ağlara erişimini sağlayarak küresel tedarik zincirlerine katılımını artırdıklarını belirtti. Bezircioğlu, "Gerçekleştirdiğimiz Girişimcilik ve Satın Alma Buluşması'nda binin üzerinde bire bir görüşme yapılmış, kadın girişimciler Türkiye'nin önde gelen satın alma profesyonelleriyle bir araya gelme fırsatı bulmuştur." dedi.

Karşılaşılan zorluklar: Dijital pazarlama, lojistik ve finansman

Bezircioğlu, kadın girişimcilerin en çok dijital pazarlama bilgisi eksikliğiyle karşılaştığını, sosyal medya algoritmalarının sık değişmesi, içerik üretiminin emek yoğunluğu ve sınırlı reklam bütçelerinin görünürlük yaratmayı zorlaştırdığını söyledi. Ayrıca güvenilir ödeme, lojistik ve psikolojik zorlukların da sürdüğünü belirtti.

Finansmana erişimin en büyük sorunlardan biri olduğuna dikkat çeken Bezircioğlu, çok sayıda kadın girişimcinin teminat eksikliği nedeniyle krediye ulaşmakta zorlandığını aktardı. Bu nedenle finansmana erişimde kadınlara özel kredi ve destek mekanizmalarının artırılmasının ve finansal okuryazarlığın güçlendirilmesinin önemine vurgu yaptı.

Kadın İhracatçı Programı ve dijitalleşme

Bezircioğlu, yakında başlatılacak Kadın İhracatçı Programı kapsamında ihracat, lojistik, dijital pazarlama kaynakları ve yapay zeka kullanımı gibi alanlarda eğitimler verileceğini söyledi. Pazarlamada kooperatifleşme ve e-ticaret platformlarında kadın üreticilere özel alanlar oluşturulmasının süreci hızlandıracağını dile getirdi.

Bezircioğlu, "Bu potansiyelin tam anlamıyla değerlendirilebilmesi için kadın girişimcilerin yabancı dil, lojistik, ödeme sistemleri, dijital pazarlama ve ihracat prosedürleri konusunda desteklenmesi şart." ifadelerini kullandı.

ETİD'den değerlendirme: E-ticaret bir kaldıraç

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Yönetim Kurulu Üyesi Cem Tanır, e-ticaretin el emeği ürünleri olan kadın girişimcilerin müşterilere ulaşmasını kolaylaştırdığını belirtti. Tanır, "Evden üretim yaparak ekonomik hayattaki rolünü güçlendiren kadınlar, e-ticaret sayesinde yalnızca yerelde değil, ülke çapında ve hatta global çapta müşterilerine kolayca ulaşma imkanı yakalıyor." dedi.

Tanır, Kovid-19 döneminin e-ticarete yönelimi hızlandırdığını, tüketicinin girişimci kadınlardan alışveriş yapma bilincinin arttığını ve dijital okuryazarlığın e-ticarette büyüme için temel faktör olduğuna işaret etti. Ayrıca veri yönetiminin önemine değinerek, e-ticarette elde edilen verinin iş süreçlerine entegre edilmesinin kalıcı marka ve sürdürülebilir başarıya katkı sağladığını vurguladı.

Devlet ve kurum destekleri, somut sonuçlar

TÜRKİYE İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, kadın ihracatçıların rekabet gücünü artırmaya yönelik programlar kapsamında son bir buçuk yılda 71 firma Kadın Girişimci Belgesi aldı. "İhracatta Kadını Destekleme Paketi" kapsamında ise bugüne kadar 3 firma Eximbank kredisi kullanırken, 10 firma İGE kefaletinden yararlandı.

Kefalet desteği başlangıçta 4 banka ile sınırlı iken 8 bankaya çıkarıldı. TİM ve Akbank işbirliğiyle başlatılan "İhracatta Sınırları Aş" programına Türkiye'nin farklı bölgelerinden bini aşkın kadın girişimci katıldı. Ticaret Bakanlığı desteğiyle TİM tarihinde ilk kez tekstil ve hazır giyim sektörlerine odaklanan bir kadın UR-GE projesi başlatıldı.

Ayrıca İçişleri Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Uluslararası Ticarette Kadın Organizasyonu Derneği (UKODER), İstanbul Medipol Üniversitesi ve TİM arasında "Uluslararası Ticarette Kadın Gücü ile Kalkınma Projesi" protokolü imzalandı.

Eğitim programları ve katılımcı istatistikleri

KAGİDER verilerine göre, 500 kadın girişimciye dijital okuryazarlık ve marka oluşturma eğitimi verildi. Yaklaşık 9 hafta süren İyi İşler Programı ile 9 farklı kentten 30 kadın girişimciye ulaşıldı; 10 yıl içinde bu programdan mezun olanların sayısı 190'a çıktı. Geleceğin Kadın Liderleri Programı'ndan bugüne kadar 1850 genç kadın mezun oldu. Tarımda Kadın Girişimci Programı'na ise 2025'te 24 şehirden 40 girişimci katıldı.

Sonuç olarak, e-ticaret kadın girişimciler için sınırları kaldıran bir fırsat olarak öne çıkıyor; ancak bu potansiyelin sürdürülebilir biçimde değerlendirilmesi için eğitim, finansman, lojistik, dijital pazarlama ve uluslararası ticaret konularında kapsamlı desteklerin gerektiği vurgulanıyor.