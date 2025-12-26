Kayseri Kocasinan Jeotermal OTB'de Dev İmzalar: Tarımda Yeni Dönem

Kayseri Kocasinan Jeotermal OTB'de Dev İmzalar Atıldı

Kayseri Ticaret Borsası (KTB) öncülüğünde hayata geçirilmesi planlanan Jeotermal Kaynaklı Sera Organize Tarım Bölgesi (OTB) projesi büyümeye devam ediyor. Proje, Kayseri'nin tarımsal üretim kapasitesini üst seviyeye taşıyacak hedefleriyle bölgenin yatırım radarında ön plana çıktı.

Proje, Yatırımcıların Yeni Odak Noktası Haline Geldi

Kayseri Kocasinan Tarıma Dayalı İhtisas Jeotermal Kaynaklı Sera OTB, sunduğu imkanlar ve stratejik avantajlarla modern tarım ve sanayinin geleceği olarak nitelendiriliyor. Altyapı çalışmalarının hız kazanması ve jeotermal kaynaklardan gelen olumlu veriler, bölgeyi Türkiye'nin prestijli yatırım havzalarından biri haline getirdi. Gerçekleştirilen sondajlardan elde edilen yüksek sıcaklık ve debi oranları, yatırımcı nezdinde adeta 'Mutlu Haberler' olarak karşılandı.

Altyapı inşaat ihalesinin sonuçlanmasıyla elektrik, su ve yol hatlarının eş zamanlı olarak sahaya inmesi, sera yatırım iştahını rekor düzeye taşıdı. Hem üretim hem de sanayi parsellerine yönelik yoğun talepler, projenin cazibe merkezi kimliğini pekiştirdi.

Geleceğin Üretim Üssü İçin İmzalar Atıldı

Projenin yönetim ve uygulama süreçlerini büyük bir kararlılıkla yürüten Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış ile projenin hayata geçirilmesinde yakından çalışma yürüten Vali Yardımcısı ve OTB Müteşebbis Heyet Başkanı Ömer Tekeş, yeni yatırımcılarla gerçekleştirilen sözleşme töreninde bir araya geldi.

Recep Bağlamış, törende yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: 'Kocasinan Jeotermal OTB, sadece bir sera projesi değil, Kayseri'nin tarım ekonomisini dünya standartlarına taşıyacak dev bir cazibe merkezidir. Jeotermal kaynaklarımızdan gelen verimli sonuçlar ve altyapıdaki kararlı adımlarımız, yatırımcı iştahını her geçen gün daha da artırıyor. Bugün attığımız imzalar, buradaki potansiyelin ne kadar yüksek olduğunun en net kanıtıdır. Bölgeye sadece tesis değil, bir gelecek inşa ediyoruz. Yatırımcımızın bu güveni, Kayseri'yi jeotermal tarımın başkenti yapacaktır.'

Proje, bölge ekonomisine ve tarımsal üretime sağlayacağı katkılarla Kayseri'yi üretimde ön sıralara taşıma hedefini güçlendiriyor. Yatırım süreçlerinin hızlanması ve gelen talepler, Kocasinan OTB'yi hem yerli hem yabancı yatırımcılar için cazip kılıyor.

