Kadın ve Sosyal Kooperatifler Güçlendirilecek: 2025-2029 Kooperatifçilik Stratejisi

2025-2029 Stratejisiyle kadın, genç, yaşlı ve engelli odaklı sosyal kooperatiflerin sayısı artırılacak; finansman, özsermaye, dijitalleşme ve yeşil dönüşüm desteklenecek.

Yayın Tarihi: 20.09.2025 11:02
Güncelleme Tarihi: 20.09.2025 11:02
SEDA TOLMAÇ - Türkiye'nin kooperatifçilik alanında 5 yıllık yol haritası olan 2025-2029 Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı kapsamında, kadın, genç, yaşlı ve engelli bireylerin istihdamını hedefleyen sosyal kooperatiflerin sayısının artırılması ve kadın kooperatiflerinin katma değerli ürün üretiminin desteklenmesi planlandı.

Strateji, Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda hazırlanarak, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı "Türkiye Kooperatifler Buluşması"nda kamuoyuyla paylaşıldı. Plan, kooperatiflerin finansal yapılarının güçlendirilmesi, finansmana erişiminin kolaylaştırılması ve kurumsal kapasitelerinin arttırılmasına odaklanıyor.

Finansal Yapı ve Bilgilendirme Adımları

Kooperatiflerin teşvik, destek, kredi ve kefalet sağlayan kurumlarla koordinasyonunun sağlanması için çalışmalar yürütülecek. Ayrıca kooperatiflerin proje bazlı desteklerden haberdar olmaları amacıyla ilgili bakanlıkların internet sitelerinde bir bilgilendirme sayfası oluşturulacak. Kooperatiflerin diğer kurum ve kuruluşların verdiği yatırım teşviklerinden daha fazla yararlanabilmesi için girişimlerde bulunulacak.

Özsermaye ve Kredi Destekleri

Tarım satış kooperatifleri ve birliklerinin ürün alımlarını finanse etmek için yüksek faizle kredi kullanma sorunu, ilgili Cumhurbaşkanlığı kararnamesindeki yetki kapsamında Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanacak mevzuatla sübvansiyonlu kredi desteği verilerek çözülmeye çalışılacak. Ayrıca kitle fonlamasına yönelik araştırma yapılarak kooperatiflerin sürdürülebilir finansman ihtiyaçları ele alınacak.

Kooperatiflerin desteklenmesine yönelik Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı (KOOPDES) daha verimli hale getirilecek; ortaklık payı değerinin artırılması ve bazı kooperatiflerde en çok pay taahhüt sınırının kaldırılmasına ilişkin mevzuat düzenlemeleri hayata geçirilecek.

Kooperatiflere Özgü Finansman ve Kefalet Çözümleri

Katılım sigortacılığı içinde kooperatif sigortacılığının geliştirilmesi ve kooperatif katılım finansman kuruluşlarının kurulmasına yönelik çalışmalar stratejide öne çıkıyor. Kooperatiflerin finansmana erişimini kolaylaştırmak için Hazine Destekli Kefalet Sistemi kapsamında kooperatiflere yönelik destek paketleri oluşturulacak.

Banka kredilerine teminat sağlanması amacıyla kredi garanti kurumları bünyesinde kooperatiflere özgü portföy oluşturulması, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile koordinasyon içinde kooperatiflerin önceliklendirilerek kefalet desteği sağlanması hedefleniyor.

Tecrübe Paylaşımı ve Kurumsal Kapasitenin Artırılması

Mevcut yasal altyapı ve uygulamalar, kooperatifçiliğin güncel ihtiyaçlarına göre geliştirilecek; faaliyet alanlarındaki düzenlemelerde kooperatiflere yönelik iyileştirmeler için ilgili kurumlarla çalışmalar yürütülecek. Strateji kapsamında kooperatifler arasında tecrübe paylaşımı sağlanacak ve dikey örgütlenme teşvik edilecek.

Sosyal kooperatifler olarak tanımlanan, kadın, genç, yaşlı veya engelli bireylerin oluşturduğu özel politika gerektiren grupların istihdamını amaçlayan kooperatiflerin sayısı artırılacak ve kurumsal kapasiteleri güçlendirilecek. Çoğunluğu kadınlardan oluşan kooperatiflerin katma değerli ürün üretmeleri ve güçlü pazarlama ağlarına erişimleri için rekabet güçleri artırılacak.

Yeşil Dönüşüm ve Dijitalleşme

Strateji, iyi kooperatifçilik örneklerinin ekonomik, sosyal ve çevresel ihtiyaçlara göre Türkiye'ye uyarlanmasını da kapsıyor. Kooperatif girişimciliği yaygınlaştırılacak, uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirlikleri geliştirilecek.

Kooperatiflerin yeşil finansman kapsamındaki faaliyetleri desteklenecek ve yeşil dönüşümlerine katkı sunulacak. Ayrıca daha sağlıklı veri toplanması, işleyişle ilgili işlemlerde bilgi sistemlerinin kullanımının yaygınlaştırılması ve kooperatiflerin uluslararası standartlara uygun sınıflandırılması sağlanacak. Kooperatif Bilgi Sistemi (KOOPBİS) dijital dönüşüm ve güncel ihtiyaçlara uygun olarak daha etkin kullanılacak.

