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Kafe ve restoranlarda denetim başladı: İstanbul’da KDV denetimi yapıldı

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı bünyesindeki ekipler, kentte yer alan en işlek işletmelerde KDV denetimi yapmaya başladı. Yanlış KDV oranı uygulayan işletmelere ise ceza işlemi uygulandı.

Yayın Tarihi: 27.04.2024 17:06
Güncelleme Tarihi: 27.04.2024 17:06
Kafe ve restoranlarda denetim başladı: İstanbul’da KDV denetimi yapıldı

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı, İstanbul’daki işletmelerde Katma Değer Vergisi (KDV) denetimlerine başladı. Özellikle yoğun ve işlek işletmelerde denetim gerçekleştiren ekipler, hatalı KDV oranı uygulamaları için ise ceza işleminde bulundu.

İstanbul Vergi Dairesi Başkanı Rıza Bilgiç ise vatandaşları, yapılan alışverişler sonrasında fişleri kontrol etmeleri konusunda uyardı. Fişlerde hatalı bir durum olduğu durumlarda ise vatandaşların bunu CİMER’e ya da VİMER’e bildirmelerini istedi. Gerekli durumlarda, incelemelerin hızlı bir şekilde yapılacağını belirten Bilgiç, denetimlerin sıkı bir şekilde devam edeceğini de ifade etti.

İstanbul’da Beyoğlu, Beşiktaş, Kadıköy, Şişli ve Fatih’te gerçekleştirilen denetimlerde, yaklaşık olarak 1600 mükellefin denetlendiği, düşük oranlı KDV uygulamakta olan işletmelere ceza verildiği de belirtildi.

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