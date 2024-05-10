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ATM'ye gidenler şok olacak! ATM'lerde flaş değişiklik yapılacak

Bankaların kararlarına göre Türkiye'de tatil sonrasında ATM’lerde önemli bir değişiklik yaşanacak. Yeni düzenlemeyle artık ATM'lerden 10 ve 20 TL'lik banknot çekilemeyecek. İşte detaylar...

Yayın Tarihi: 10.05.2024 00:23
Güncelleme Tarihi: 10.05.2024 00:23
ATM'ye gidenler şok olacak! ATM'lerde flaş değişiklik yapılacak

Türkiye'deki yüksek enflasyon oranları bankacılık sektöründe değişikliklere neden oldu. Bu durum nedeniyle ATM'lerden çekilebilecek paraların değeri yeniden yapılandırıldı. Detaylar haberimizde...

banka

RESMEN DEVREYE GİRİYOR! ATM’LERDE YENİ DÖNEM BAŞLIYOR BANKAYA GİTMEDEN BAKIN

ATM'lerle yeni bir dönem başlıyor ve artık resmi olarak devreye giriyor. Bankaya gitmeden önce kontrol etmeyi unutmayın...

RESMEN DEVREYE GİRİYOR! ATM’LERDE YENİ DÖNEM BAŞLIYOR BANKAYA GİTMEDEN BAKIN

Türk lirası değer kaybı nedeniyle erimeye devam ederken, ekonomistlerin tüm çağrılarına rağmen hükümet yeni banknot basımına onay vermedi.

ATM’LERDE GÜNLÜK NAKİT PARA ÇEKİMİ DEĞİŞTİ! LİMİTLER YÜKSELİYOR…

Söz konusu mağduriyetlerin giderilmesi amacıyla 2024 yılının ilk ayında günlük para çekme limitini ortalama 10 bin TL'ye çıkaran bankaların bu kararı, yılın ilk dört ayında yaşanan enflasyon karşısında önemini yitirdi.

Milyonlarca vatandaş acil durum masraflarını karşılamak için günlük limitin üzerinde para çekerken, bankaların bu işlemlerden aldıkları fahiş komisyon oranları büyük maddi kayıplara neden oluyor. Her ne kadar özel bankalar limitin aşılması durumunda 10.000 TL çekim için yaklaşık 210 TL komisyon alsa da bu duruma ilişkin artan şikâyet sayısı nedeniyle değişiklik yapılacağı biliniyor. Haziran ayından itibaren yürürlüğe girmesi beklenen değişiklikler kapsamında birçok özel bankanın günlük para çekme limitlerini 20 bin liraya çıkarması bekleniyor.

ATM'lerde hayata geçirilecek yeni uygulamalarla vatandaşların üzerindeki komisyon yükünün azaltılması amaçlansa da, bu düzenlemeye özel bankaların yanı sıra kamu bankalarının da dahil edilmesi gerekiyor...

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